Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG startet am Freitag, 18. September, mit einem Auswärtsspiel bei den Eispiraten Crimmitschau in die Saison 2026/27 – ihre zweite Spielzeit in der DEL2.

Das erste Heimspiel ist am Sonntag, 27. September, um 17:00 Uhr gegen Aufsteiger Memmingen Indians. An diesem Tag kosten alle Eintrittskarten (ausgenommen VIP) nur attraktive 19,35 Euro. Über 5.000 Tickets sind bereits abgesetzt worden, darunter sind etwa 2.000 Dauerkarten.

Der Kader

Das Team besteht der derzeit aus 25 Spielern, darunter sind 12 Neuzugänge. Es umfasst vier Torhüter, acht Verteidiger und 13 Stürmer. Dazu kommen zwei Förderlizenzspieler aus der Kooperation mit den Kölner Haien (Stürmer Mateu Späth und Verteidiger Noah Münzenberger, alle Angaben Stand 9. September). Sportdirektor ist weiterhin Rich Chernomaz, Chefcoach nach wie vor Harry Lange.

Die aktuelle Situation

Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Wir sind mit der Entwicklung der Düsseldorfer EG auf und neben dem Eis sehr zufrieden. In nahezu allen Bereichen sind wir als Club weiter als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres. Das gilt auch für die Mannschaft. Als wir den Kader zusammengestellt haben, waren wir optimistisch, dass wir mit diesem Team unter die ersten Sechs der Tabelle kommen und damit direkt das Viertelfinale erreichen können. Nach den Eindrücken der bislang erfolgreichen Vorbereitung und nachdem wir die Spieler in verschiedenen Situationen erlebt haben, sehen wir diese Einschätzung mehr als bestätigt. Wir sind von diesem Team überzeugt und laden Düsseldorf und alle DEG-Fans ausdrücklich ein, uns in einer möglichst erfolgreiche Saison zu begleiten!“

Geschäftsführer Rick Amann: „Wir spüren im gesamten sportlichen Bereich ein starkes, professionelles Selbstvertrauen und eine Aufbruchstimmung. Dieses geht nicht von einer einzelnen Person aus, sondern vom gesamten Team. Spieler, Trainer, medizinischer Staff und Betreuer konzentrieren sich konsequent auf ihre Aufgaben und haben bereits gezeigt, dass daraus gemeinsamer Erfolg entstehen kann. Wir verfügen heute über eine gefestigte und reife Mannschaft, hinter der wir Spiel für Spiel mit voller Überzeugung stehen können. Unser Anspruch ist es, jederzeit wettbewerbsfähig zu sein, um Siege zu kämpfen und uns dauerhaft im oberen Drittel der Tabelle festzusetzen. Garantien gibt es im Sport nie. Aber wir blicken mit großer Zuversicht und Vorfreude auf die kommende Saison! Wir freuen uns, wenn uns möglichst viele Fans auf dieser Reise unterstützen.“

Der Spielplan

Die DEG bestreitet bis zum 7. März 2027 insgesamt 52 Hauptrundenspiele, davon 26 Begegnungen im PSD BANK DOME. Anschließend beginnen die Playoffs bzw. die Playdowns. Besonderheiten des Spielplans: Zwischen dem 28. Dezember und dem 29. Januar bestreitet die DEG zehn Heimspiele, unterbrochen nur von einem einzigen Auswärtspartie. Die Hauptrunde beginnt mir drei und endet mit fünf Auswärtsspielen in Serie. Amann: „Dieser außergewöhnliche Spielplan ist für das Team eine echte Herausforderung.“

Der PSD BANK DOME

Durch die kommenden Eishockey-Highlights und die damit verbundenen Umbauarbeiten im PSD BANK DOME wurde die Kapazität der Halle im Sommer erweitert. Die genaue Zahl zum Saisonstart der DEG steht noch nicht fest.

Neu: Die oberen drei Reihen im Unterrang der Westkurve sind nun auch mit den Vorrichtungen für eine Vario-Bestuhlung ausgestattet. Das Stehplatz-Erlebnis bleibt davon unberührt.

Das Eis

Die Saison beginnt mit den bekannten Maßen des „Olympia-Eises“ (ca. 60 x 30 Meter). Auf dieser Fläche wird auch der Deutschland Cup im November ausgetragen. Anschließen wird das Eis auf NHL-Größe verkleinert (dann ca. 60 x 26 Meter) . Grund sind Spiele der NHL Global Series im Dezember im PSD BANK DOME. Wann anschließend im Hinblick auf die Weltmeistershaft im Mai in Düsseldorf wieder zurückgebaut wird, ist noch offen.

All das macht Lust auf die neue Saison. Tickets für die ersteh sechs Heimspiele unter www.degtickets.de. Auch Dauerkarten sind noch bis Oktober erhältlich.

555 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht