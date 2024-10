Die DÃ¼sseldorfer EG gab die Visitenkarte (und zwei Punkte) bei den EisbÃ¤ren Berlin ab

Berlin. (MR) Obwohl die Eisbären mehr vom Spiel hatten, ließen sie sich vom Tabellenletzten ärgern und schrammten an einer Niederlage vorbei. Am Ende konnten...

Berlin. (MR) Obwohl die Eisbären mehr vom Spiel hatten, ließen sie sich vom Tabellenletzten ärgern und schrammten an einer Niederlage vorbei. Am Ende konnten sie das 4:3 in der Verlängerung erzielen.

Zu Beginn des Spiels gab es wieder Fanprosteste, und hier waren sich beide Fanlager einig: gegen Donnerstagsspiele! Das Spiel bestimmten zunächst die Eisbären. Eine frühe Unterzahl konnten sie sehr gut runterkillen, ja, die Hausherren kamen gar zu mehreren Abschlüssen, im Gegenteil zu den Gästen. Diese kamen fast überhaupt nicht ins Angriffsdrittel. Ab der Drittelmitte und einigen Saves von Haukeland kamen die Düsseldorfer besser ins Spiel, hatten den einen oder anderen guten Wechsel. Es ging hin und her, die DEG geriet in Unterzahl, und die Eisbären setzten sich fest. Kurz vor Ablauf der Strafe zog Wissmann von der Blauen ab und schoss zum 1:0 ein (18.). Aber auch die Hauptstädter mussten noch einmal auf das Sünderbänkchen. Und diesmal zog die DEG ein guten Powerplay auf, das seinen Namen verdiente. Man war sogar erfolgreich, Gogulla fälschte den Schuss von Angle noch ab (20.). Im zweiten Durchgang mit dem „langen Wechsel“ wurden die Gäste immer wieder für lange Zeit im Drittel festgespielt, die Statistik sah hier 14:3 Torschüsse! O’Donnell stirß mit einem Gegenspieler zusammen und blieb erneut einige Zeit angeschlagen auf dem Eis, konnte später aber wieder mitspielen. Es ging bereits wieder in die Schlussphase des Drittels, als sich gleich sechs „Weiße“ auf dem Eis tummelten. Die Unparteiischen konnten aber zählen und sprachen eine Strafe gegen die DEG aus. Dieses Überzahöspiel nutzte schließlich Pföderl für die erneute Führung (38.). Zwar bekamen auch die Hausherren noch in diesem Drittel eine Strafe, doch hier hörten die Gemeinsamkeiten mit dem Startabschnitt auf – der Ausgleich gelang nicht mehr vor der Sirene.

Das Spiel der späten Tore geht weiter

Die Eisbären starteten mit einer Reststrafe in den dritten Abschnitt – und erneut waren die Rheinländer erfolgreich und eröffneten diesen Spielteil mit dem erneuten Ausgleich. Anschließend hies es vor Haukeland „Masse verhindert Tore“, als liegende Spieler quasi eine Mauer um den Torkreis errichteten. Zur Drittelmitte wurde das Spiel etwas konfuser, die Linesmen pfiffen mehrere Icings und warfen anschließend den Puck gefühlte Ewigkeiten nicht ein. Beide Teams drängten auf den Siegtreffer, je näher das Ende der regulären Spielzeit rückte. 96 Sekunden vor der Sirene fiel der Treffer dann – für die Gäste. Direkt nach dem nächsten Bully verließ Berlins Keeper Hildebrand seinen Kasten für den sechsten Feldspieler. Die Eisbären konfus verloren mehrfach die Scheibe, doch Düsseldorf brachte das Spielgerät nicht im leeren Tor unter. Auf der anderen Seite drückte Pföderl den Rebound von Kirk noch um den Pfosten zum umjubelten 3:3 Ausgleich – 13 Sekunden standen noch auf der Uhr. In der folgenden Overtime zerschoß O’Donnell seinen Schläger, und im Gegenzug war Jonas Müller erfolgreich. Damit bleiben zwei Punkte in der Bundeshauptstadt. Für die Eisbären war dies der 10. Sieg in Folge!

Es spielten:

EBB – 30 Jake Hildebrand – 6 Kai Wissmann, 18 Jonas Müller – 95 Frederik Tiffels, 97 Gabriel Fontaine, 92 Marcel Noebels; 5 Mitchell Reinke, 56 Markus Niemeläinen – 93 Leo Pföderl, 89 Zach Boychuk, 9 Ty Ronning; 12 Eric Mik, 40 Korbinian Geibel – 10 Lean Bergmann, 23 Blaine Byron, 94 Liam Kirk; 38 Yannick Veilleux, 21 Manuel Wiederer, 77 Eric Hördler

DEG – 40 Henrik Haukeland – 7 Sinan Akdag, 4 Paul Postma – 87 Philip Gogulla, 93 Tyler Gaudet, 94 Tyler Angle; 16 Kyle Cumiskey, 67 Bernhard Ebner – 24 Alex Blank, 86 Drake Rymsha, 28 Alexander Ehl; 3 Alec McCrea, 58 Max Balinson – 21 Brendan O’Donnell, 44 Jacob Pivonka, 42 Luis Üffing; 22 Oliver Mebus – 5 Moritz Wirth, 72 Bennet Roßmy

Die Tore erzielten:

1:0 (17:51) Wissmann (Pföderl, Boychuk) PP1

1:1 (19:49) Gogulla (Angle) PP1

2:1 (37:30) Pföderl (Wissmann, Ronning) PP1

2:2 (40:26) Gaudet (Blank) PP1

2:3 (58:24) Ehl (Postma)

3:3 (59:47) Pföderl (Reinke, Kirk)

4:3 (61:32) Müller (Noebels, Pföderl)



Schiedsrichter: 27 Bastian Steingroß, 45 Roman Gofman (96 Wayne Gerth, 87 Vincent Brüggemann)

Strafen: EBB – 10 Min.; DEG – 6 Min.

Zuschauer: 14.200 Zuschauer – ausverkauft