Die DSC Familie hoit zamm

Deggendorf. (PM DSC) Wie aus zahlreichen Meldungen in Presse und Medien und auch auf den Social-Media-Kanälen des Vereins zu lesen war, ist die Kühl- und Ammoniakanlage des Deggendorfer Eisstadions defekt.

Das stellt die gesamte Organisation mit dem Rücken zur Wand.

Es haben den DSC in kürzester Zeit bereits zahlreiche Unterstützungsangebote erreicht, sodass nun ein Spendenkonto eingerichtet wurde. Wer mithelfen will, den Eishockeysport in Deggendorf zu erhalten, kann dies unter nachfolgender Kontoverbindung tun:

Kontoinhaber: Deggendorfer Schlittschuhclub e.V.

IBAN: DE13 7416 0025 0200 5373 73

Eine Spende über PayPal ist ebenfalls möglich, dazu muss lediglich der QR-Code aus der Grafik bzw. der Story auf den Social-Media-Kanälen des Deggendorfer SC gescannt werden, um direkt zu PayPal zu gelangen.

Jeder Spender erhält natürlich eine Spendenquittung, ausgestellt durch den Deggendorfer Schlittschuhclub e.V.!

Zu guter Letzt noch einmal die Bitte an alle Fans, Unterstützer, Freunde und Interessenten des DSC: lasst alle zammhoitn und diese schwere Zeit gemeinsam meistern. Es wäre nicht das erste Mal! Wir danken bereits jetzt herzlich für jede noch so kleine Unterstützung! Jeder Euro zählt, damit wir gemeinsam sowohl mit der Oberliga-Mannschaft als auch mit unserem Grundstock, dem Deggendorfer Nachwuchs, weiterhin erfolgreiches und nachhaltiges Eishockey spielen können!

