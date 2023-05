„Die Drittelpause“: Teamgeist, Herzblut und Siegeswille gezeigt, dazu Geschichte geschrieben! DEB-Team im WM Fazit

Düsseldorf. (MR/DR) Liebes DEB-Team, es ist der Tag danach, es ist an der Zeit, jetzt einmal Klartext zu reden: In früheren Jahren wurden diese...

Düsseldorf. (MR/DR) Liebes DEB-Team, es ist der Tag danach, es ist an der Zeit, jetzt einmal Klartext zu reden: In früheren Jahren wurden diese Gelegenheiten genutzt, um zu einem Rundumschlag auszuholen und alles an den Pranger zu stellen. Doch dieses Mal ist alles anders. Ihr seid Vize-Weltmeister! Ihr habt mit Silber die erste WM Medaille einer Eishockey Nationalmannschaft seit 70 Jahren erkämpft!

Das bedeutet: ihr seid dieses Jahr das zweitbeste Team der Welt, und die Welt ist sehr, sehr groß! Ihr habt Eishockey Nationen wie Finnland, Schweden, USA, Tschechien und die Slowakei hinter Euch gelassen. Wer hätte das im Vorfeld dieser 86. Eishockey WM in Finnland und Lettland gedacht? Kaum jemand hatte Euch zugetraut, nach Bekanntgabe von Harold Kreis als neuem Bundestrainer, dass ihr bei diesem Turnier über die Vorrunde hinauskommt. Zu defensiv die Spielweise, die Harry Kreis spielen lässt, viele „etablierte Knipser“ wurden nicht berücksichtigt. Aber die Spielweise des Teams zeigte von Turnierbeginn an, dass „kompakt hinten stehen“ und „schnell und zielstrebig nach vorne“ doch zusammengeht, und das durch alle vier Reihen hindurch. Diese Spielweise hat Euch tatsächlich bis ins Finale getragen und zu Hause die Kritiker verstummen lassen.

Attraktives Eishockey und eine „geile“ Truppe

Und ja, ihr habt zwar das Finale verloren, aber ihr habt gegen Kanada verloren. Das ist schließlich nicht Irgendwer! Das ist Kanada, das ist DAS Eishockey Mutterland! Gegen die darf man auch mal verlieren. Ihr habt dieses Team mehr als zwei Drittel lang geärgert, habt geführt, ihr habt einfach klasse Eishockey gespielt. Ihr habt in der Finalrunde und in den Gruppenspielen Teamgeist, Herzblut und Siegeswillen gezeigt, habt alles gegeben, und dass es am Ende nicht ganz für Gold gereicht hat, ist absolut keine Schande. Ihr habt Geschichte geschrieben für die Bücher des Deutschen Eishockeys, ihr habt ein Zeichen gesetzt und gezeigt, dass sich Eishockey-Deutschland nicht mehr hinter anderen Nationen verstecken muss. Deutschland macht in Sachen Nachwuchs seit Jahren seine Hausaufgaben bzw. sehr vieles richtig und das wird (seit Olympia 2018) belohnt.

Übrigens Hut ab dafür, dass ihr gestern Abend nach der Siegerehrung alle eure Medaillen anbehalten habt. Eine andere – verbannte – Nation hätte nicht diesen Stolz gezeigt. Und Kapitän Moritz Müller hat gezeigt, wie man diesen zweiten Platz annimmt: mit einem Lächeln und noch einmal das ganze Team umarmen. Das ist die Größe, wie man ein verloren gegangenes Spiel annimmt! Aber ihr habt nicht die Goldmedaille verloren, sondern eine sensationelle Silbermedaille gewonnen!

Wir hoffen, ihr habt diesen grandiosen zweiten Platz in dieser kurzen Nacht gefeiert! Eure Fans aus allen Regionen der Republik sind verdammt stolz auf euch, das haben die vielen Postings in den sozialen Netzwerken gezeigt! Wir wünschen Euch jetzt die verdiente, erholsame Sommerpause. Legt die Füße hoch, pflegt eure Blessuren, und dann sehen wir uns in aller Frische ab August wieder.

Herzlichst – Das gesamte Team von Eishockey-Magazin

Fotostrecken zur Eishockey-WM

Über „Die Drittelpause“: In der sogenannten „Drittelpause“ greifen verschiedene Autoren aktuelle Themen auf und beziehen hier klar persönlich Stellung. Hierbei wird Nebensächliches zur Hauptsache gemacht und umgekehrt. Es wird gerne überspitzt, frech und vielleicht auch manchmal einfach nur „anders“ argumentiert und kommentiert. Mal laut, mal leise, mal mit einem Augenzwinkern und mal mit dem Dampfhammer oder in Satireform. „Die Drittelpause“ ist nicht neutral und ausgeglichen, sie ist die oft persönliche Meinung des Autors / der Autorin und soll Anlass zur Diskussion bieten.

6307 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.