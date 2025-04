Die Dresdner EislÃ¶wen krÃ¶nen sich zum DEL2-Champion! – Entscheidung in der 62. Minute

Ravensburg. (PM DEL2) Eine unglaublich spannende Finalserie spielten die Ravensburg Towerstars und die Dresdner Eislöwen. Nachdem die Sachsen in der Serie mit 3:1 führten, wehrten die Oberschwaben zwei Matchpucks ab und so kam es am Dienstagabend in Ravensburg zum absoluten Showdown um den Titel.

Erstmals fand ein Spiel sieben in einer DEL2-Final-Serie statt. Und auch in diesen letzten Duell schenkten sich die Teams von Beginn an nichts und kamen in den Anfangsminuten zu Chancen, ein Torerfolg blieb aber aus. Die erste Strafe in der Partie kassierte bei den Gästen Oliver Granz nach einem Stockcheck, aber sie überstanden das Unterzahlspiel. Auch in Folge hatten beide Mannschaften gute Möglichkeiten, aber der Puck konnte nicht eingenetzt werden. Nach einer Spielverzögerung von Eislöwen-Goalie Danny aus den Birken agierten die Hausherren mit einem Mann mehr, aber auch dieses Powerplay blieb ungenutzt. Somit ging es torlos nach 20 Minuten in die Kabinen.

Mit Drittelende gab es noch Strafen gegen beide Teams. Ravensburgs Erik Jinesjö Karlsson und Dresdens David Suvanto pausierten aufgrund eines Stockchecks. Es waren keine zwei Minuten im Mitteldrittel absolviert, da brachte Bruno Riedl die Elbestädter in Front. Die Sachsen hatten wenig später die große Chance die Führung auszubauen, aber Towerstars-Goalie Ilya Sharipov parierte stark. Auf der Gegenseite war Dresdens Schlussmann zur Stelle. Nach einem Beinstellen musste Luca Hauf auf der Strafbank der Gastgeber Platz nehmen. Die Gäste konnten aus dem Überzahlspiel jedoch kein Kapital schlagen. Danach hatten die Oberschwaben den Ausgleich auf der Kelle, aber sie brachten den Puck nicht im Tor unter. Es waren noch zweieinhalb Minuten zu spielen, da überprüften die Hauptschiedsrichter mittels Videobeweises eine Dresdner Strafe. Nach Sichtung der Szene blieb es bei einer kleinen Strafe gegen Suvanto aufgrund einer Spielverzögerung. Ein Tor fiel aber nicht und mit der knappen Eislöwen-Führung ging es in die nächste Pause.

Im dritten Spielabschnitt versuchten die Towerstars alles, um den Ausgleichstreffer zu erzielen. Lange Zeit blieb es aber bei dem Spielstand. Aufgrund eines Stockchecks musste Eislöwe Simon Karlsson in die Kühlbox. Die Oberschwaben nutzten das Powerplay gekonnt und Robbie Czarnik (56.) markierte den Ausgleich. Kurz darauf gab es Strafen gegen beide Teams. Dresdens Dane Fox pausierte nach übertriebener Härte und Ravensburgs Lukas Mühlbauer wegen Stockschlags. Die Towerstars hatten noch kurz vor Drittelende den Führungstreffer auf dem Schläger, aber es blieb beim 1:1. Somit ging es in die Verlängerung.

In der Overtime kassierte Towerstars-Spieler Adam Payerl eine Strafe wegen Beinstellens. In Überzahl erzielte Tomas Sykora den umjubelten Siegtreffer. Somit sicherten sich die Eislöwen den vierten Sieg und sind sportlicher Aufsteiger in die PENNY DEL. Als Playoff-MVP wurde Danny aus den Birken gekürt. Herzlichen Glückwunsch!

