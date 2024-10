Die Drachen kommen nach Innsbruck!

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI trifft morgen Freitag auf Olimpija Ljubljana. Die Slowenen sind gut in die neue Saison gestartet. Werden aggressiver sein Nach...

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI trifft morgen Freitag auf Olimpija Ljubljana. Die Slowenen sind gut in die neue Saison gestartet.

Werden aggressiver sein

Nach dem knappen Sieg gegen Asiago am vergangenen Sonntag haben die Haie auch an diesem Wochenende Punkte eingeplant. Morgen Freitag empfangen die Tiroler Olimpija Ljubljana, am Sonntag gastiert der HCI in Villach. HC TIWAG Innsbruck Headcoach Jordan Smotherman zeigt sich im Vorfeld der Partie gegen Ljubljana mit seinen Jungs zufrieden: „Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns, die Jungs haben hart gearbeitet. Wir gehen zuversichtlich in die nächsten Partien“. Smotherman erwartet sich in gewissen Bereichen vom Team wieder Verbesserungen. „Wir müssen in unserer D-Zone aggressiver sein. Manchmal sind wir hier zu passiv, gehen zu wenig an den Körper, lassen den Gegnern zu viel Zeit und Raum. Das muss sich gegen Ljubljana ändern. Sie sind ein sehr starkes, hart arbeitendes Team, das sich viel bewegt. Dieses Tempo müssen wir aufnehmen“, so der Coach. Wie immer bauen die Haie auf die eigenen Fans. Verteidiger Devin Steffler: „Wir werden 60 Minuten für unsere Fans spielen, und sie werden uns 60 Minuten unterstützen. Das hilft immer ungemein. Ich hoffe, dass am Ende auch ein gutes Ergebnis herausschaut“.

Ljubljana noch ungeschlagen

Die Drachen aus Laibach sind gut in die Saison gestartet. Nach vier Spielen sind die Slowenen noch ungeschlagen, haben neben drei knappen Heimsiegen über Asiago, Pustertal und den VSV auch einen OT-Win in Klagenfurt zu Buche stehen. Aus dem Team ragt bisher Goalie Lukas Horak heraus, der nach diesen vier Spielen bei einer Fangquote von 94,4 % steht (ligaweit Platz 2). Im Sommer konnte sich Olimpija auch dank eines neuen Geldgebers gezielt verstärken. Vor Allem gestandene slowenische Spieler fanden den Weg zurück in die Heimat. Die Drachen werden also auch in dieser Saison ein harter Gegner werden. Im vergangenen Jahr lagen die Slowenen den Haien nicht unbedingt. In vier Partien gab es nur einen Sieg.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Olimpija Ljubljana

Freitag, 04.10.2024, 19:15 Uhr – TIWAG Arena