Die DNL U20 startet in die neue Saison

Düsseldorf / Köln. (MR) … und zwar mit den ersten Testspielen. An diesem Wochenende trafen die rheinischen Rivalen erstmalig aufeinander.

Los ging es am Samstag, als die Düsseldorfer EG die Junghaie an der Brehmstraße begrüßte. Sonntags trafen dann die Junghaie im Haie Trainingszentrum auf den Krefelder EV’81. An der Bande die gleichen Gesichter wie in der Vorsaison, die Mannschaften etwas anders aufgestellt, da – wie in Jahrgangsmannschaften üblich – rein rechnerisch etwa 1/3 der Spieler nach der Saison „herausgewachsen“ sind und der jüngere Jahrgang nachrückt. Außerdem weilen derzeit einige U18-Spieler beim Hlinka Grezky Cup in den Staaten (das Turnier startet am morgigen 5.8.).

Junghaie steigern sich im zweiten Spiel

In Düsseldorf gingen die Junghaie zunächst zwei Male in Führung, während die Gastgeber im Startabschnitt gefühlt zu oft auf der Strafbank saßen. Dann aber wurde etwa zur Spielmitte Kölns Marco Münzenberger nach einer Rauferei mit Spieldauer vom Eis gestellt, und die DEG konnte in diesem Powerplay erstmalig in Führung gehen. Die Junghaie konnten in den Schlussminuten nur noch auf 4:5 herankommen. Am Sonntag dann gab es die kleine Revanche für das Viertelfinal-Aus, und die Junghaie legten druckvoll los. Während die Krefelder im Startabschnitt zwei Male eine Strafe kassierten und von den Junghaien jeweils direkt bestraft wurden, gelang dem KEV das gleiche Resultat nicht bei den Strafzeiten gegen die Hausherren. Nach dem 2:0 für Köln nach 20 Minuten kam aber auch der KEV zum Torerfolg im zweiten Durchgang, den allerdings die Junghaie in den Schlussminuten durch eine Dauerfeuer auf den Krefelder Keeper noch vor der Pausensirene egalisierten. Da auch der Schlussabschnitt von den Treffern her ausgeglichen war, blieb es beim 2 Tore Vorsprung für die Junghaie, die mit einem 4:2 ihr zweites Testspiel beendeten.

Die dargebotene Leistung aller drei Teams zeigte natürlich der frühen Phase der Saison geschuldet noch einige Luft nach oben, machte aber durchaus wieder richtig Lust auf Eishockey und die neue Saison!

Fotostrecke zu den Spielen

