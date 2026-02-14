Die DEG unterliegt Krefeld 1:5 – Zehn Gegentore in zwei Spielen – Alle Tore des Spiels im Video

Düsseldorf. (PM DEG / PM Pinguine) Die Düsseldorfer EG hat das Nachbarschaftsduell gegen die Krefeld Pinguine am Ende deutlich verloren.

Gegen den ungefährdeten Tabellenführer gab es eine 1:5 (0:0, 1:1, 0:4)-Niederlage, die erst in den Schlussminuten zustande kam. Es war ein über weite Strecke ausgeglichenes Spiel, ab Minute 56 brach die DEG unerklärlicherweise jedoch völlig ein. So fiel die Niederlage – insgesamt betrachtet – zu hoch aus.

Der Kader: Die DEG heute ohne die „Kölner“ Sten Fischer und Marco Münzenberger, dafür mit Rookie David Galfinger, der aber keine Eiszeit bekam. Daniel Assavolyuk kehrte ebenso wie Emil Quaas ins Team zurück. Das Tor hütete Niklas Lunemann.

Das Spiel: Es war ein intensives Auftaktdrittel vor ausverkauftem Haus. Auch viele Krefelder trugen zu einer außergewöhnlichen Stimmung bei. Diese Emotionen übertrugen sich auf das Eis. Beide Teams mit viel Ehrgeiz und Leidenschaft, die Zweikämpfe wurden sogleich intensiv geführt. Vor allem die Ex-Krefelder Lucas Lessio und Leon Niederberger hatten sich anscheinend viel vorgenommen. Beide Goalies – Lunemann bei der DEG und Felix Bick für Krefeld – standen häufig im Brennpunkt. Die Pinguine nach 20 Minuten mit mehr Schüssen, aber die Düsseldorfer mit längeren Drangperioden. Mit einem guten 0:0 in einem schnellen Spiel ging es in die erste Pause.

Im Mitteldrittel eine frühe Unterzahl für die Gastgeber, aber plötzlich lief Bradford im Konter frei auf Bick zu, konnte den Ex-Düsseldorfer aber nicht überwinden. Der KEV einige Mal mit ihren gefährlichen Stürmern in guter Position, aber das rot-gelbe Bauwerk hielt. Kaum war die Strafe abgelaufen und die DEG-Fans atmeten durch, schlug der Nachbar doch noch zu. Bei 27:33 stocherte Matsumoto die Scheibe nach einem Abpraller über die Linie – die 1:0-Führung der Gäste. Doch die DEG schlug schnell zurück und das mit einem ähnlichen Kullertor. Dieses Mal war es Erik Bradford, der einen frei liegenden Puck einschieben konnte. Das 1:1 (28:32, Vorlagen Lessio und Tariq Hammond)! Der Treffer wurde erst nach längerem Videobeweis gegeben. Der Verdacht war sowohl Schlittschuhtor als auch Torwartbehinderung. Beides konnte nicht belegt werden. Danach Powerplay für die DEG, aber wieder war es das Unterzahlteam, das die größte Chance hatte. Lunemann konnte das Break aber abwehren. So stand es auch nach 40 Minuten Unentschieden – dieses Mal 1:1.

Das Schlussdrittel zeigte zunächst dasselbe Bild. Auf Seiten der DEG scheiterten Orendorz, Michael Clark oder Kristian Blumenschein mit guten Möglichkeiten, aber auch Krefeld mit ihren starken Sturmreihen stets gefährlich. Als die ersten Zuschauer schon auf eine Overtime spekulierten, kippte das bis dahin ausgeglichene Spiel völlig. Der KEV schoss tatsächlich vier Treffer in drei Minuten: Max Newton (55:28), Marcel Müller (55:37), Jonathan Matsumoto (56:41) und Roope Makitalo (57:51) stellen das Ergebnis auf 1:5. Fazit: Die Pinguine gewinnen ein Spiel, das 55 Minuten auf Augenhöhe war, im Stile einer Spitzenmannschaft mit 5:1 und feierten danach ausgiebig vor ihrer Gästekurve. Für die DEG waren es jetzt zehn Gegentore in zwei Spielen – das muss sich schnell ändern!

Ausblick: Es geht Schlag auf Schlang weiter. Am Sonntag reist die Mannschaft zu den Eispiraten Crimmitschau – unterstützt von einigen Hundert Fans im Sonderzug. Am Montag ist die DEG mit einem eigenen Wagen auf dem Rosenmontagszug vertreten (Wagennummer 31!). Dam Dienstag kommt dann der EC Bad Nauheim in den PSD BANK DOME.

Für die Pinguine geht es am Sonntag in der Yayla Arena weiter, der Eislaufverein aus Landshut ist zu Gast.

Zahlen zum Spiel

Düsseldorfer EG – Krefeld Pinguine (0:0, 1:1, 0:4)

Tore: 0:1 (27:33) Matsumoto (Dybowski, Weiß), 1:1 (28:32) Bradford (Hammond, Lessio), 1:2 (55:28) Newton (Santos, Gogulla), 1:3 (55:37) Müller (Bruch), 1:4 (56:41) Matsumoto (Köhler, Payerl), 1:5 (57:51) Korus (Weiß, Mäkitalo)

Torschüsse: 33 – 49

Strafen: Düsseldorf 6 – Krefeld 4

Zuschauer: 13102 (ausverkauft)

Stimme zum Spiel

Thomas Popiesch „Heute standen zwei Mannschaften auf dem Eis, die unglaublich hart gearbeitet haben und den Sieg holen wollten. Im ersten Drittel hatten wir die ein oder andere Chance mehr. Im zweiten Drittel hat das Momentum hin und hergewechselt. Wir haben das Tor geschossen, Düsseldorf hat schnell ausgeglichen. Wir haben uns im letzten Drittel vorgenommen, mit Geduld zu Ende zu spielen. Das Endergebnis ist dann vielleicht ein oder zwei Tore zu hoch. Aber das Entscheidende war, dass wir bei Fünf gegen Fünf relativ wenig zugelassen haben und keine schlechten Strafen genommen haben. Das war für uns heute ein Test für die nächsten Wochen, wie man so ein 1:1 auswärts bei einem starken Gegner vor einer großartigen Kulisse spielt. Ich finde, die Mannschaft hat ein sehr erwachsenes Spiel gemacht. In jeder Situation brauchst du auch einen guten Torhüter und Bicki hat uns heute im Spiel gehalten und immer die Gelegenheit gegeben das Spiel zu gewinnen. Insgesamt war das eine sehr gute Teamleistung und ein sehr intensives Spiel.“