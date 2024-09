Die DEG lud zur Pressekonferenz vor der Saison 2024/25

Düsseldorf. (MR) Pressesprecher Frieder Feldmann begrüßte auf dem Podium seine Mitstreiter: DEG-Geschäftsführer Harald Wirtz, Manager Niki Mondt, Headcoach Steven Reinprecht und seinen Assistenten Saku...

Düsseldorf. (MR) Pressesprecher Frieder Feldmann begrüßte auf dem Podium seine Mitstreiter: DEG-Geschäftsführer Harald Wirtz, Manager Niki Mondt, Headcoach Steven Reinprecht und seinen Assistenten Saku Martikainen.

Zunächst stellte Herr Wirtz klar, dass es der DEG „gut geht“. Leider entwickelte sich die Preisspirale immer weiter nach oben, sodass man weiterhin versuche, an der Ausgabenseite zu schrauben (Sicherheit, Catering, Personalkosten bei den Dienstleistern). Niki Mondt ist ganz zufrieden, dass er wohl das bestmögliche an Spielern verpflichten konnte, das zu dem Budget zu bekommen war, das zur Verfügung stand. Bezüglich der verletzten oder geschonten Spieler konnte er leichte Entwarnung geben, und man hofft, am Freitag vollzählig in die Saison starten zu können.

Das sagen die Trainer

Steven Reinprecht sieht es nicht unbedingt als Nachteil an, dass dies seine erste Trainerstation ist, da er auf einen langen Erfahrungsschatz als aktiver Spieler zurückgreifen kann und von vielen unterschiedlichen Trainern lernen konnte. Außerdem hat er mit Saku Martikainen einen erfahrenen Co an der Seite. Mit der Vorbereitung war er ganz zufrieden, konnte das Team kennenlernen. Die Jungs hätten gut gearbeitet, waren aufmerksam. Natürlich ist es schade, wenn noch nicht alle mitspielen konnten, doch dafür haben andere Spieler mehr Eiszeit bekommen und konnten sich zeigen. Gerade die jungen Spieler wollen ja lernen und spielen. Auch haben Steven und Saku ähnliche Vorstellungen, was aber bereits vor der Unterschrift des Co Trainers ausgelotet worden war. Trotz der Ausfälle konnte Reinprecht aber schon Teile mit guter Chemie untereinander ausmachen, auch wenn er noch keine festen Reihen im Kopf hat. Fest stehen aber die Mannschaftskapitäne: Philip Gogulla bleibt Kapitän, ihm zur Seite stehen werden Alec McCrea und Torsten Ankert.

Auf Saisonziele wollte sich allerdings niemand festlegen: Man schaue von Spiel zu Spiel, wolle mehr Spiele gewinnen als verlieren. Regeländerungen der DEL halten sich dieses Mal sehr in Grenzen. Die offensichtlichste Neuerung werden die Durchsagen der Schiedsrichter bei Strafen sein.