Die DEG kehrt an die Bremstraße 27a zurück

Düsseldorf. (PM DEG) viele Fans hatten es sich erhofft, nun wird dieser Wunsch Realität: Die Düsseldorfer EG feiert nach vielen Jahren Pause ihre Saisoneröffnung 2026/27 im Eisstadion an der Brehmstraße!

Herzstück des Ganztages-Events ist ein Testspiel der Profimannschaft gegen die Herne Miners aus der Oberliga, aber auch Teams aus dem Nachwuchs werden zu sehen sein. Datum der Saisoneröffnung ist Samstag, 22. August. Unterstützt wird der Veranstalter, die DEG Eishockey GmbH, dabei vom Stammverein DEG Eishockey e.V.

Rick Amann, Geschäftsführer der DEG Eishockey GmbH: „Wir wissen, dass wir mit dem Gastspiel an der legendären Brehmstraße vielen Fans eine Freude machen. An diesem Ort hat die DEG ihre größten Erfolge gefeiert, nun kehren wir für eine Saisoneröffnungsfeier mit Testspiel zurück. Dabei ist allen Beteiligten bewusst, dass die Infrastruktur nicht mit der des PSD BANK DOME vergleichbar ist. Dennoch sind wir überzeugt, dass die besondere Atmosphäre und die Nähe zu unseren Fans diesen Tag einzigartig machen werden.“

Anja Mathis, neue Betriebsleiterin an der Brehmstraße: „Wir freuen uns sehr, die DEG am 22. August an der Brehmstraße begrüßen zu dürfen. Unser Ziel ist es, die Brehmstraße wieder als attraktive Heimat für Sportveranstaltungen in Düsseldorf zu etablieren. Dieser Weg wird Zeit brauchen, doch die Saisoneröffnung der DEG mit dem Testspiel ist dafür ein besonderer Auftakt. Gemeinsam mit den Fans möchten wir dieses Ereignis zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.“

Der grobe Zeitplan am 22. August (Änderungen möglich):

12:30 Uhr: Einlass

13:30 Uhr: Spiel der U17 gegen Iserlohn

16:00 Uhr Show-Spiel der U7

16:30 Uhr Präsentation der Profimannschaft 2026/27

18:00 Uhr Testspiel gegen die Herne Miners

21:00 Uhr Veranstaltungsende

Weitere Details werden noch bekanntgegeben.

Das Ticketing hat unter www.degtickets.de bereits begonnen. Preise:

• Stehplatz (freie Platzwahl) 12,35 €

• Sitzplatz (freie Platzwahl) 22,35 €

Die zugelassene Kapazität liegt bei über 4.000 Zuschauern.

DEG-Dauerkarteninhaber der Saison 2026/27 bekommen ab sofort die Möglichkeit sich vor ab Tickets unter www.degtickets.de zu sichern. Am 25. Juli werden die Tickets in den freien Verkauf gehen.

Die rot-gelbe Familie freut sich auf den 22. August!