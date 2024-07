Die DEG ist seine siebte Europastation: DÃ¼sseldorfer EG holt 37- jÃ¤hrigen Center aus der ICEHL

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen. Stürmer Rick Schofield trägt in der Saison 2024/25 das Trikot der...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat einen weiteren Spieler unter Vertrag genommen.

Stürmer Rick Schofield trägt in der Saison 2024/25 das Trikot der Rheinländer. Der erfahrene Stürmer wechselt aus der österreichischen ICEHL zu den Rot-Gelben, wo er als Co-Kapitän mit dem italienischen Club HC Pustertal das Halbfinale erreichte und in insgesamt 44 Partien 23 Tore erzielte sowie 25 Vorlagen gab. Dabei lag seine Bully-Quote bei starken 57%. In der Spielzeit 2022/23 kam er in der PENNY DEL für die Nürnberg Ice Tigers auf 26 Zähler (je 13 Treffer und Assists) in 39 Spielen. Der 37-jährige Kanadier spielt auf der Position des Centers und erhält bei der DEG die Rückennummer 9.

Sportdirektor Niki Mondt: „Rick Schofield ist ein erfahrener Mittelstürmer, der in allen Situationen auf dem Eis stehen kann. Neben seinen Führungsspielerqualitäten und seiner Vielseitigkeit ist er zudem ein sehr guter Bullyspieler. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch von seiner Persönlichkeit auf und neben dem Eis profitieren werden und freue mich darauf, ihn in der kommenden Saison in unserem Trikot spielen zu sehen!“

Rick Schofield wurde am 23. April 1987 in Pickering, Ontario, Kanada geboren. Erster Club als Jugendlicher waren die Pickering Panthers, später stürmte er für die Lake Superior State University, wo er auch als Kapitän fungierte. Zwischen 2010 und 2013 kam er auf insgesamt 149 Einsätze (47 Punkte) in der AHL bei Syracuse Crunch und den Rochester Americans. Im Sommer 2013 entschied er sich für einen Wechsel nach Europa, wo er in der EBEL (Vorgänger der ICEHL) für HC Bolzano, den Villacher SV, die Black Wings Linz und den EC Salzburg auflief. 2014 wurde er mit Bozen Meister der EBEL, 2020 hatte er mit +38 die beste Plus/Minus-Statistik der gesamten Liga. 2022 spielte er eine Saison in der PENNY DEL für Nürnberg, bevor er 2023 zum HC Pustertal wechselte. Der Linksschütze ist 1,88 m groß und 86 kg schwer. Sein Vertrag läuft über ein Jahr.

Rick-Schofield Stürmer Rick Schofield - © HCP, Ivan Foppa