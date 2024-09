Die DEG ist nach langen Jahren wieder im DEL Aufsichtsrat vertreten

Düsseldorf. (PM DEG) Es ist eine besondere Auszeichnung für die Düsseldorfer EG und Harald Wirtz. Der geschäftsführende Gesellschafter der Rot-Gelben, Harald Wirtz, wurde in...

Der geschäftsführende Gesellschafter der Rot-Gelben, Harald Wirtz, wurde in den Aufsichtsrat der Deutschen Eishockey Liga berufen. Der 57-jährige gebürtige Düsseldorfer nimmt damit zunächst bis zum Ende der aktuellen Amtsperiode am 30. April 2026 den fünften Sitz in diesem Gremium ein. Darüber hinaus sind Jürgen Arnold (Vorsitzender/Ingolstadt), Daniel Hopp (stellvertretender Vorsitzender/Mannheim), Wolfgang Brück (Iserlohn) und Lothar Sigl (Augsburg) vertreten.

Wirtz, der von der Gesellschafterversammlung gewählt wurde, leitet seit 2020 die Geschicke der DEG, zunächst als Sponsor, dann als Geschäftsführer und inzwischen als geschäftsführender Gesellschafter. Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass ein Funktionär der DEG eine hohe Position in der DEL bekleidet.