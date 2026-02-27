Die DEG gewinnt in Weiden 4:3 n.P.!

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat ihr Auswärtsspiel bei den Blue Devils Weiden gewonnen.

In der Oberpfalz siegte sie mit 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) nach Penaltyschießen und holte damit zwei Punkte. Da Landshut in Bietigheim glatt gewann, rutschte die DEG wieder auf den neunten Tabellenplatz.

Der Kader: Die DEG heute mit unveränderter Aufstellung im Vergleich zum Sieg gegen Bad Nauheim. Im Tor stand erneut Niklas Lunemann, nicht im Line-Up waren Kevin Maginiot, Daniel Assavolyuk und Ryan Bednard sowie die Verletzten Leon Hümer und Yushiroh Hirano.

Das Spiel: Die DEG war im ersten Drittel das insgesamt überlegene Team mit der besseren Spielanlage, wobei die Gastgeber auch oft gefährlich waren, vor allem durch Top-Scorer Alex-Olivier Voyer oder den Ex-Düsseldorfer Cedric Schiemenz. Alles in allem die Rot-Gelben aber mit mehr Möglichkeiten. Max Balinson fand bei einem Konter keinen Pass-Abnehmer, auch sein folgender Schuss rauschte am Eck vorbei. Luca Tosto zielte später zu zentral und Kevin Orendorz einen Tick zu hoch. Etwas präziser machte es dann Max Faber. Der Puck wurde von Leon Niederberger schön nach vorne getragen, dann bediente die #17 den Kapitän und der schloss hoch unter die Latte zur 1:0-Führung der Gäste ab (5:38). Die Führung! Danach verflachte die Partie etwas. Beide Teams ließen jeweils ein Powerplay ungenutzt und kamen dabei selten in die gewünschte Aufstellung. Bei der DEG sprang außer einer Direktabnahme von Balinson nicht viel heraus und auch die Blue Devils bei ihrer Überzahl mit wenigen Chancen. Und wenn doch, war Lunemann zur Stelle. So ging es mit einem knappen 1:0 für die DEG in die erste Pause.

Im Mitteldrittel wurde es hektisch. Erst scheiterte Ex-DEGler Fabian Ribnitzky an Lunemann, anschließend gab es eine Rauferei, an der auch Emil Quaas beteiligt war, und die schlussendlich mit Überzahl für Düsseldorf endete. Und die Rot-Gelben nutzten das effektiv: Schuss auf Schuss brandete auf das von Michael McNiven gehütete Weiden-Tor, bis Balinson die Scheibe doch noch hoch unter die Latte knallte. Das 2:0 aus Sicht der Gäste bei 23:11, die Vorlagen kamen von Faber und Nick Baptiste. Doch leider hielt diese Führung nicht lange. Kaum 70 Sekunden später konnte Weidens Dominik Bohac aus dem Rückraum den Anschlusstreffer erzielen (24:23). Die DEG versuchte nun, das Momentum wieder auf ihre Seite zu ziehen, scheiterte aber bei einer weiteren Überzahl. Und kaum war Weiden wieder komplett, erzielten die Blauen Teufel sogar den Ausgleich. Schiemenz konnte einen Abpraller aus fünf Metern einschieben. Das ernüchternde 2:2 bei 29:26. Danach wogte das Spiel hin und her, beide Teams mit gefährlichen Einschussmöglichkeiten. Wenig später musste Kevin Orendorz wegen eines „falschen Anspiels“ raus – eine seltene Strafe. Aber die Gäste überstanden diese brenzlige Phase. So fing es mit einem 2:2 zum zweiten Mal in die Kabine.

Im Schlussdrittel drückten zunächst die Gastgeber auf ihre erste Führung. Lunemann einige Male im Brennpunkt. Dieses Mal war es die DEG, die etwas überraschend zuschlagen konnte: Eric Brown schoss bei einem Konter von halblinks und unter McNiven hindurch rutschte das Hartgummi über die Linie. Das Düsseldorfer 3:2 bei 42:42, Vorlagen Ture Linden und Marco Münzenberger. Doch die Blue Devils blieben hartnäckig. Der stets auffällige Luca Gläser war es, der in der 51. Minute das 3:3 markierte. Wieder war es ein Nachschuss (50:22). Die Oberpfälzer nun nah am vierten Treffer, die DEG wankte einige Male bedenklich. Eine weitere Unterzahl brachte die Rheinländer in arge Bedrängnis, aber das Defensiv-Bollwerk hielt stand. Niederberger mit einem letzten Schussversuch sieben Sekunden vor der Sirena, der erlösende Torjubel blieb aber aus. So ging es in die Overtime.

In der Verlängerung Weiden mit den besseren Szenen und mehr Scheibenbesitz – aber die DEG mit der größten Chance! Ture Linden konnte aber einen Penalty nicht verwandeln. Nach viel Aufregung auf beiden Seiten ging es ins Penaltyschießen. Das Stenogramm: Weiden verschießt, Orendorz trifft, Weiden verschießt, Baptiste verschießt, Weiden verschießt – und die DEG holt damit zwei Punkte! Immerhin. Fazit: Eigentlich hätten heute drei Zähler in die DEG-Tabelle gehört, es wurde aber einer weniger. Somit wird das Sonntagspiel noch wichtiger…

Der Ausblick: Die DEG bestreitet in der Hauptrunde 2025/26 noch drei Spiele. Sonntag (1. März) zuhause gegen Bietigheim (17:00 Uhr) und dann am letzten Wochenende in Freiburg und Weißwasser. Es bleibt spannend!