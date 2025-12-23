Die DEG gewinnt 4:1 in Regensburg! Der erste Sieg für den neuen Headcoach Harry Lange

Düsseldorf.(PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat ihr Auswärtsspiel bei den Eisbären Regensburg mit 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) gewonnen!

Es waren die ersten Zähler für den neuen Headcoach Harry Lange. Glückwunsch! Nach einer kämpferisch starken Leistung haben sich die Düsseldorfer diesen Erfolg redlich verdient. Weiter so!

Der Kader: Die DEG heute mit 21 Akteuren, also einem vollen Line-Up. Neu dabei: Der Ex-Dresdener David Rundqvist im Sturm und Sten Fischer in der Verteidigung. Der 22-Jährige kam für dieses Spiel vom Kooperationspartner Kölner Haie. Auch Marco Münzenberger war wieder mit dabei. Das Tor hütete erneut Niklas Lunemann. Es fehlten verletzt Eric Brown, Max Balinson, Lenny Boos (WM), Leon Niederberger (private Gründe) und Kevin Marx-Norén (überzählig).

Das Spiel: Es war ein flotter Beginn in Regensburg, beide Teams sogleich mit guten Aktionen. Yushiroh Hirano scheiterte bei einem schnellen 3 auf 1-Angriff an Eisbären-Keeper Konrad Fiedler, auch Rundqvist mit gefährlichen Momenten. In der neunten Minute die erste Überzahlsituation des Abends. Die DEG zunächst entschlossen und konzentriert – und dann doch im Hintertreffen. Ein abgefälschter Schuss rauschte bei 9:46 an Lunemann vorbei in die Maschen. Als Torschütze wurde Alex Beradienelli angegeben. Die DEG also erneut in Rückstand. Doch das Team von Trainer Harry Lange schüttelte sich nur kurz und nahm danach ihr Spiel nach vorne wieder auf. Einige gute Chancen wurden von Fiedler vereitelt. Ein späteres Powerplay wurde durch die DEG gut ausgespielt. Hirano mit schönen Schüssen, die aber ebenfalls von Fiedler entschärft wurden. Mit einem 0:1-Rückstand aus Sicht der Gäste ging es in die erste Pause.

Das zweite Drittel begann mit einer frühen Strafe gegen Michael Clarke, die aber von Lunemann und seinen Defensiv-Kollegen geschickt wegverteidigt wurde. Die DEG mit einer guten kämpferischen Leistung, aber in dieser Phase bis zur 30. Minute mit zu wenigen einigen Chancen. Das änderte sich ab etwa Spielhalbzeit, als die Gäste den Druck deutlich erhöhten und sich länger im Angriffsdrittel festsetzen konnten. In der 35. Minute endlich die Belohnung. Aus der linken Rundung kam die Scheibe zu Luca Tosto, der nach kurzer Annahme sofort abzog. Unter Fiedlers Schulter hindurch flog der Puck ins Netz – das verdiente 1:1 bei 34:14! Die Vorlagen kamen von Hirano und Kapitän Max Faber. Die DEG danach mit einem gewissen Momentum und optischer Überlegenheit, die aber von einer Strafe gegen Lucas Lessio unterbrochen wurde. Wieder überstanden die Rheinländer diese schwierigen 120 Sekunden, so dass es mit einem gerechten 1:1 in die zweite Pause ging.

Der Schlussabschnitt wurde turbulent. Plötzlich tauchte Eisbär Bryce Kindopp frei vor Lunemann auf, doch die DEG hier im Glück. Ein DEG-Powerplay wurde überhastet gespielt und durch eine Strafe gegen Faber verkürzt. Es folgte einige Strafen im wirren Wechsel. In der 47. Minute war Düsseldorf dann in Unterzahl. Tosto sah plötzlich Alex Thiel frei, die #96 zog Richtung Tor, umkurvte Fiedler und schob ein! Die 2:1-Führung bei 46:55! Anschließend verteidigten die Rheinländer mit viel Leidenschaft dieses knappe Ergebnis. Die Erlösung bei 52:01: Eric Bradford und Kevin Orendorz spielte Ture Linden frei und dieser traf aus der Halbdistanz zum 3:1 aus Sicht der DEG! Regensburg versuchte danach alles und nahm früh den Torwart raus. Doch das nützte den Bayern nichts. Bradford konnte sogar einen vierten Treffer ins leere Tor erzielen. Die Düsseldorfer EG gewinnt 4:1 bei den Eisbären Regensburg! Wichtige Punkte!

Ausblick: In diesem kniffligen Jahr stehen noch drei Partien an: Am 26. Dezember gastieren die Kassel Huskies im PSD BANK DOME (17:00 Uhr), zwei Tage später kommt der ESV Kaufbeuren nach Düsseldorf (17:00 Uhr). Das schwierige Eishockey-Jahr 2025 endet dann für die DEG am 30. Dezember in Ravensburg (20:00 Uhr). Tickets für die Heimspiele unter www.degtickets.de und an der Tageskasse.



