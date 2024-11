Die DEG empfÃ¤ngt Meister Berlin und reist nach KÃ¶ln

Düsseldorf. (PM DEG) Vier Punkte: Das war die prinzipiell erfreuliche Ausbeute der Düsseldorfer EG am vergangenen Wochenende. Könnte sie diesen Punkteschnitt auf lange Sicht...

Düsseldorf. (PM DEG) Vier Punkte: Das war die prinzipiell erfreuliche Ausbeute der Düsseldorfer EG am vergangenen Wochenende.

Könnte sie diesen Punkteschnitt auf lange Sicht halten, würde sie in der Tabelle deutlich klettern. Ärgerlich ist diese Zahl dennoch, denn der 2:2-Ausgleich der Nürnberg Ice Tigers fiel am Sonntag erst sieben Sekunden vor Schluss. Also hätten es auch sechs Punkte sein können bzw. müssen. Vielleicht kann sich die DEG die fehlenden Zähler ja in den kommenden beiden Spielen „zurückklauen“. Gegner hierbei sind der Deutsche Meister Eisbären Berlin (Freitag, 22. November, 19.30 Uhr, Tickets unter degtickets.de) und am Sonntag in Köln die Haie (Sonntag, 24. November, 18.00 Uhr).

Generell zeigte sich die Mannschaft zuletzt verbessert. Erfreulich auch einige Statistiken. So belegt die DEG in Überzahl mit einer Quote von 26,09% einen guten vierten Platz, auch die Unterzahlbilanz von 81,03% ist deutlich verbessert. Zudem stellt das Team mit Kyle Cumiskey den blockstärksten Akteur der Liga. Darauf gilt es weiter aufzubauen!

Der Kader: Der DEG bleibt das Verletzungspech leider treu: Neu in der Liste der Ausfälle ist Max Balinson. Der Verteidiger hat beim Spiel gegen Nürnberg eine Gehirnerschütterung erlitten und fällt einige Spiele aus. Außerdem weiter nicht dabei sind Tyler Gaudet, Alex Ehl, Torsten Ankert, Olli Mebus und Rick Schofield.

Die Gegner: Meister Berlin steht nach 17 Spielen auf dem angemessenen Tabellenplatz 1. Die Hauptstädter haben mit 68 erzielten Treffern die gefährlichste Offensive der PENNY DEL. Zuletzt gelangen beeindruckende 12 Siege in Serie bevor eine fast sensationelle Niederlage gegen Schwenningen einen Clubrekord verhinderte. Bemerkenswert an diesem Spiel war, dass die Eisbären 17 Sekunden vor Ende noch 3:1 geführt hatten. Danach zeigte sich der Titelträger aber gut erholt und gewann die folgenden drei Pflichtspiele wieder souverän. Zwei Partien davon waren Erfolge in der Champions Hockey League, wo Berlin nun im Viertelfinale steht. Es läuft also.

Bei den Kölner Haien wechseln sich Licht und Schatten weiterhin ab. Zwar ist Rang 5 kein schlechtes Zwischenergebnis, aber zwischendurch kassieren die stark eingeschätzten Domstädter immer wieder überraschende Niederlagen, u.a. zuletzt zweimal in kurzer Zeit bei den Iserlohn Roosters. Lichtblick ist nach wie vor Goalie Julius Hudacek, der einen starken Eindruck macht. Bester Scorer ist Gregor MacLeod mit 17 Punkten. Sorge bereitet ein wenig die mäßige Überzahl. 17.02% bedeuten ligaweit Rang 12. So oder so: Das ausverkauft Derby bietet immer genügend Brisanz!

Der Ausblick: Nach dem kommenden Wochenende warten auf die DEG drei Begegnungen in Folge. Am Mittwoch, 27. November, reisen die Düsseldorfer nach Wolfsburg (Bully 19.30 Uhr), am Freitag kommen dann die Iserlohn Roosters in den PSD BANK DOME. Bei diesem Spiel (ebenfalls 19.30 Uhr) sind alle Sitzplätze ausverkauft. Stehplätze noch unter degtickets.de. Am Sonntag. 1. Dezember, treten die Rot-Gelben dann beim ERC Ingolstadt an (16.30 Uhr).

