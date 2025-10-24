Die DEG beendet das Kapitel Colin Smith endgültig! Stürmer wechselt nach Kassel

Düsseldorf / Kassel. (PM DEG / PM Huskies / EM) Die Düsseldorfer EG und Colin Smith gehen ab sofort getrennte Wege.

Der Vertrag des 32-jährigen Stürmers wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Smith war erst im Sommer 2025 nach Düsseldorf gewechselt und hatte vier DEL2-Spiele für die Rot-Gelben bestritten.

Die Kassel Huskies haben direkt zugeschlagen und den deutsch-kanadischen Stürmer Colin Smith unter Vertrag genommen.

Der in Edmonton, Alberta geborene Rechtsschütze wurde 2012 von der Colorado Avalanche gedraftet, für die er in der Saison 2014/2015 einen NHL-Einsatz absolvierte. 2018 wechselte der 178 cm große Center mit der Erfahrung aus 347 AHL-Spielen (208 Punkte, 64 Tore) nach Europa und heuerte bei den Eisbären Berlin an. Für die Hauptstädter, Ingolstadt und Köln lief Smith 110-mal in der DEL auf (39 Punkte, 8 Tore). Anschließend spielte er knapp zwei Jahre in der zweiten schwedischen Liga. Auch für den EHC Olten und die Black Wings Linz schnürte der 32-Jährige bereits die Schlittschuhe.

2022 wollte Smith seine Karriere in Iserlohn fortsetzen. Unter merkwürdigen Umständen wurde sein Vertrag nach wenigen Wochen dort aber aufgelöst. Smith wollte seine Karriere danach komplett beenden.

2023 kehrte der erfahrene Stürmer nach Deutschland zurück und schloss sich den Eispiraten Crimmitschau an. Für die Westsachsen erzielte Smith in den vergangenen beiden DEL2-Spielzeiten in 84 Spielen 111 Punkte (22 Tore).

In der aktuellen Saison absolvierte er vier Spiele für die Düsseldorfer EG (4 Assists).

Colin Smith wird in Kassel mit der Rückennummer 41 auflaufen.

Die Kassel Huskies freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Colin ist ein erfahrener Spielmacher mit Scoring-Touch, der unserem Sturm zusätzliche Kreativität verleihen wird. Er ist ein spielstarker Center, der zudem auch auf den Außenpositionen eingesetzt werden kann. In den vergangenen zwei Spielzeiten konnte er bereits in der Liga seine Qualitäten in der Offensive und dem Powerplay unter Beweis stellen. Wir sind sehr froh darüber, dass sich die Arbeit und Gespräche im Sommer ausgezahlt haben und Colin sich nun, trotz einiger weiterer Angebote, für den Wechsel nach Kassel entschieden hat.“

Colin Smith: „Kassel hat ein hohes Niveau. Ich freue mich darauf, Teil des Teams zu werden und die gemeinsamen Ziele zu verfolgen. Außerdem freue ich mich auf die leidenschaftliche Atmosphäre, die die Husky-Fans erzeugen. Ich hoffe, wir sehen uns bald!

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!