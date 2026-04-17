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SC RiesserseeTransfer-News

Die Defensive des SCR nimmt weitere Kontur an

17. April 20261 Mins read75
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Thomas Schmid - © Sportfoto-Sale (MK)
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Garmisch. (PM SCR) Die Defensive des SC Riessersee nimmt weiter Form an: Mit Thomas Schmid hat ein weiterer wichtiger Baustein seinen Vertrag verlängert und geht damit in seine fünfte Saison unter der Alpspitze.

Der 32-jährige Linksschütze, gebürtig aus Weilheim in Oberbayern, ist längst zu einer echten Identifikationsfigur im Team geworden. In bislang 208 Einsätzen für den SCR sammelte der Verteidiger 58 Scorerpunkte und überzeugte vor allem durch seine enorme Einsatzbereitschaft und Verlässlichkeit in der eigenen Zone. Als echtes „Workinghorse“ der Defensive scheut Schmid keinen Zweikampf, stellt sich kompromisslos in die Schussbahn der Gegner und verkörpert damit genau die Tugenden, für die der SCR steht.

Nach der schwierigen vergangenen Saison blickt der Routinier nun nach vorne: „Ich freue mich, dass ich nach der letzten, nicht einfachen Saison nochmal die Chance bekomme, in Garmisch zu spielen und mit der Mannschaft eine richtig gute Saison zu zeigen“, so Schmid.

SCR-Geschäftsführer Michael Kreitl unterstreicht die Bedeutung der Vertragsverlängerung: „Mit Thomas haben wir einen Spieler in unseren Reihen, der für Einsatz, Leidenschaft und Verlässlichkeit steht. Er ist ein wichtiger Bestandteil unserer Defensive und kennt den Verein sowie das Umfeld bestens. Mit seiner Verlängerung haben wir nun bereits den vierten Verteidiger für die kommende Saison unter Vertrag.“

Mit der Weiterverpflichtung von Thomas Schmid setzt der SC Riessersee weiter auf Erfahrung, Identifikation und Stabilität in der Defensive.

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