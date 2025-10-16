Die CHL-Playoff-Spiele stehen fest

Zürich. (PM CHL) Mit dem Abschluss der regulären Saison der CHL ist nun die Bühne frei für die K.o.-Runde.

Die besten 16 Teams, die nach ihrer Leistung in der Gesamtwertung platziert sind, wurden direkt in die Playoff-Runde gesetzt – nach dem idealen System: 1. gegen 16., 2. gegen 15. usw. Jedes Team kennt nun seinen Gegner für das Achtelfinale, das im Hin- und Rückspielformat ausgetragen wird. Die Platzierung ermöglicht es Fans und Medien zudem, mögliche Begegnungen in den späteren Runden vorherzusehen.

Die Achtelfinalpaarungen lauten wie folgt:

Ilves Tampere (FIN) vs. Pinguins Bremerhaven (GER)

KalPa Kuopio (FIN) vs. ZSC Lions Zürich (SUI)

Frölunda Göteborg (SWE) vs. Grenoble (FRA)

Sparta Prag (CZE) vs. EV Zug (SUI)

Lukko Rauma (FIN) vs. Storhamar Hamar (NOR)

ERC Ingolstadt (GER) vs. Red Bull Salzburg (AUT)

SC Bern (SUI) vs. Brynäs IF (SWE)

Kometa Brno (CZE) vs. Luleå Hockey (SWE)

In der Regel bestreiten die schlechter gesetzten Teams in den Playoffs ihre Heimspiele zuerst – abhängig von der Verfügbarkeit der Stadien und den Übertragungsverpflichtungen. Der vollständige Spielplan für das Achtelfinale inklusive Anspielzeiten wird in den nächsten Tagen veröffentlicht.

Die CHL-Playoffs beginnen am 11. und 12. November. Die ersten drei Runden werden in Zweierspielen ausgetragen und durch die Gesamtpunktzahl (Heim- und Auswärtsspiel) entschieden. Die Saison endet mit dem Finale, das für den 3. März 2026 geplant ist.

