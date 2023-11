Die â€žBuamâ€œ kommen â€“ TÃ¶lzer LÃ¶wen gastieren erstmals in dieser Saison in der Festung an der Trat

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Am kommenden Mittwoch fällt um 20 Uhr innerhalb von zwölf Tagen die Scheibe zum zweiten Vergleich zwischen den Deggendorfern...

Deggendorf. (PM DSC) Am kommenden Mittwoch fällt um 20 Uhr innerhalb von zwölf Tagen die Scheibe zum zweiten Vergleich zwischen den Deggendorfern und den Tölzern.

Pünktlich zum Auswärtsspiel in Deggendorf konnten die Löwen am vergangenen Sonntag Ihre 8-Spiele-Niederlagen-Serie durchbrechen und sich mit 1:0 gegen den EV Füssen in der heimischen Hacker-Pschorr-Arena durchsetzen. Dementsprechend werden die Gäste mit einer großen Portion Selbstvertrauen nach Niederbayern reisen, konnte doch die Defensivabteilung um Goalie Enrico Salvarani erstmals einen Shutout bejubeln. Damit stehen die Männer von Headcoach Axel Kammerer nach 14 Partien mit zehn Punkten auf dem zwölften und damit vorletzten Tabellenrang der Oberliga Süd.

Merklich Luft nach oben ist bei den Gästen noch beim Thema Chancenverwertung. So konnte man in den letzten fünf Spielen lediglich einmal mehr als ein Tor erzielen, nämlich im Vergleich mit dem DSC am 03.11.2023. So stehen aktuell nach 440 Schüssen 30 Tore und damit eine Effizienz von ca. 6,8 % zu Buche.

Beim Powerplay hat man in der Oberliga Süd aktuell die rote Laterne inne, in 42 Überzahlsituationen konnte man sechsmal einnetzen. Das ergibt eine Quote von ca. 14,3 %.

Kurz nach dem ersten Vergleich mit dem DSC konnte mit Philipp Schlager ein wichtiger Führungsspieler wieder in den Spielbetrieb der Gäste einsteigen. Gemeinsam mit Christoph Fischhaber dürfte er die Rolle des Anführers der durchaus jungen Tölzer Truppe übernehmen und die vielen Youngsters an das Senioren-Eishockey heranführen.

Beim Deggendorfer SC hofft man, auch im achten Heimspiel weiterhin ungeschlagen zu bleiben. Grund dazu sollte auch der im Derby gegen Passau erspielte Aufwind geben.

Bereits am Sonntag gab Niklas Pill nach kurzfristigem Ausfall sein Comeback im Line-Up von Jiri Ehrenberger. Ob Alex Grossrubatscher wieder ins Spielgeschehen eingreifen kann, entscheidet sich kurzfristig.

