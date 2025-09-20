Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Damen Die blossom-ic DFEL ist bereit für die Saison 2025/2026
Damen

Die blossom-ic DFEL ist bereit für die Saison 2025/2026

20. September 20252 Mins read31
Share
Die Spielerinnen von ECDC Memmingen feiern den Sieg in der Saison 24/25 - © Bruno Dietrich / City-Press
Share

München. (PM DEB) Die blossom-ic DFEL startet am Samstag, den 20. September und Sonntag, den 21. September 2025, mit einem Doppelspieltag in die neue Saison 2025/2026.

Die aktuellen Vizemeisterinnen aus Budapest empfangen die Mad Dogs Mannheim. Der ERC Ingolstadt hat die Mannschaft der Eisbären Berlin für zwei Spiele zu Gast. Die amtierenden Meisterinnen des ECDC Memmingen Indians starten am Samstag, den 27. September 2025 im Berliner Wellblechpalast in die neue Spielzeit.

Auftakt-Spieltag der blossom-ic DFEL

20.09.2025 I 17:10 Uhr I HK Budapest – Mad Dogs Mannheim

20.09.2025 I 19:00 Uhr I ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin

21.09.2025 I 12:15 Uhr I HK Budapest – Mad Dogs Mannheim

21.09.2025 I 13:15 Uhr I ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin

Der gesamte Spielplan der blossom-ic DFEL: https://deb-online.live/liga/damen/bundesliga/

Die höchste deutsche Frauen-Eishockeyliga geht, nach dem Rückzug der EC Berkamener Bären, mit fünf Mannschaften in die neue Spielzeit. Der Hokiklub Budapest ist erneut Teil der Liga und bestreitet in diesem Jahr bereits seine zweite Saison in der blossom-ic DFEL.

blossom-ic DFEL-Vereine der Saison 2025/2026

ECDC Memmingen Indians
Eisbären Berlin
ERC Ingolstadt
Hokiklub Budapest
Mad Dogs Mannheim

Spielmodus der Saison 2025/2026

Die Saison wird in einer Dreifach-Runde gespielt. Der letzte Spieltag der blossom-ic DFEL-Hauptrunde ist für das Wochenende 21./ 22. Februar 2026 angesetzt. Der Start der Playoffs ist für Samstag, den 28. Februar 2026 geplant. Diese werden wie gewohnt im Best-of-5-Modus ausgetragen. Die Meisterinnen der Saison 2025/2026 stehen dann spätestens am 4. April 2026 fest.

Saisonvorbereitung/ Nationalmannschaft/ EWHL Euro Cup

Neben individuellen Saisonvorbereitungen der jeweiligen Vereine, konnten die deutschen Nationalspielerinnen im August, während des 4-Nationen-Turniers im französischen Albertville, zusätzliche Spielpraxis sammeln – ein guter Einstieg in die olympische Saison, konnte doch das Team von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod das Turnier auf Rang eins abschließen. Weitere Eiszeiten verbuchten die Mannschaften des ECDC Memmingen Indians, ERC Ingolstadt, HK Budapest und Eisbären Berlin beim EWHL Euro Cup 2025, der von der Europäischen Frauenhockeyliga (EWHL) ausgerichtet wird. Alle vier Teams der blossom-ic DFEL konnten sich in der Gruppenphase so gut platzieren, dass das abschließende Final Four Turnier (Mitte Oktober 2025), ausschließlich mit Mannschaften der ersten deutschen Frauen-Eishockeyliga besetzt sein wird.

DEB-Leistungssportreferentin Frauen Ronja Jenike: „Der Saisonstart in der blossom-ic DFEL steht kurz bevor – und die Voraussetzungen könnten kaum spannender sein. Die teilnehmenden Teams bewegen sich in diesem Jahr auf einem sehr ähnlichen Leistungsniveau, was eine ausgeglichene und bis zuletzt offene Spielzeit erwarten lässt. Die Fans dürfen sich also auf enge Spiele und eine Liga auf Augenhöhe freuen. Gerade in der olympischen Saison hat diese Konstellation enorme Vorteile: Für die Spielerinnen bietet sie eine herausfordernde Wettbewerbssituation und damit einen wertvollen Gradmesser auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2026 in Mailand – gleichzeitig ist sie ein wichtiger Impuls für die sportliche Weiterentwicklung und Professionalisierung der Liga im Allgemeinen.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

2706
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Veit Oswald: „Unsere Effizienz war heute überragend“ - Red Bull München holt Derbysieg gegen die Augsburger Panther

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
DamenDEB-Team

U18-Frauen belegen zweiten Platz beim Vier-Nationen-Turnier

Fondo. (PM DEB) Die U18-Frauen-Nationalmannschaft hat die erste Länderspielmaßnahme der neuen Saison...

By2. September 2025
! +DamenDEB-Team

Frauen-Nationalmannschaft beendet Turnier mit weiterem Sieg

Albertville. (PM DEB) Die Frauen-Nationalmannschaft hat auch das dritte Turnierspiel in Albertville...

By31. August 2025
! +DamenDEB-Team

Frauen-Nationalmannschaft mit starkem Auftritt gegen Ungarn

Albertville. (PM DEB) Die Frauen-Nationalmannschaft hat das zweite Länderspiel binnen 24 Stunden...

By29. August 2025
! +DamenDEB-Team

Frauen-Nationalmannschaft mit erstem Länderspielerfolg der neuen Saison

Albertville. (PM DEB) Die Frauen-Nationalmannschaft hat das erste Länderspiel der neuen Spielzeit...

By28. August 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten