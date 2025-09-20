Die blossom-ic DFEL ist bereit für die Saison 2025/2026

München. (PM DEB) Die blossom-ic DFEL startet am Samstag, den 20. September und Sonntag, den 21. September 2025, mit einem Doppelspieltag in die neue Saison 2025/2026.

Die aktuellen Vizemeisterinnen aus Budapest empfangen die Mad Dogs Mannheim. Der ERC Ingolstadt hat die Mannschaft der Eisbären Berlin für zwei Spiele zu Gast. Die amtierenden Meisterinnen des ECDC Memmingen Indians starten am Samstag, den 27. September 2025 im Berliner Wellblechpalast in die neue Spielzeit.

Auftakt-Spieltag der blossom-ic DFEL

20.09.2025 I 17:10 Uhr I HK Budapest – Mad Dogs Mannheim

20.09.2025 I 19:00 Uhr I ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin

21.09.2025 I 12:15 Uhr I HK Budapest – Mad Dogs Mannheim

21.09.2025 I 13:15 Uhr I ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin

Der gesamte Spielplan der blossom-ic DFEL: https://deb-online.live/liga/damen/bundesliga/

Die höchste deutsche Frauen-Eishockeyliga geht, nach dem Rückzug der EC Berkamener Bären, mit fünf Mannschaften in die neue Spielzeit. Der Hokiklub Budapest ist erneut Teil der Liga und bestreitet in diesem Jahr bereits seine zweite Saison in der blossom-ic DFEL.

blossom-ic DFEL-Vereine der Saison 2025/2026

ECDC Memmingen Indians

Eisbären Berlin

ERC Ingolstadt

Hokiklub Budapest

Mad Dogs Mannheim

Spielmodus der Saison 2025/2026

Die Saison wird in einer Dreifach-Runde gespielt. Der letzte Spieltag der blossom-ic DFEL-Hauptrunde ist für das Wochenende 21./ 22. Februar 2026 angesetzt. Der Start der Playoffs ist für Samstag, den 28. Februar 2026 geplant. Diese werden wie gewohnt im Best-of-5-Modus ausgetragen. Die Meisterinnen der Saison 2025/2026 stehen dann spätestens am 4. April 2026 fest.

Saisonvorbereitung/ Nationalmannschaft/ EWHL Euro Cup

Neben individuellen Saisonvorbereitungen der jeweiligen Vereine, konnten die deutschen Nationalspielerinnen im August, während des 4-Nationen-Turniers im französischen Albertville, zusätzliche Spielpraxis sammeln – ein guter Einstieg in die olympische Saison, konnte doch das Team von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod das Turnier auf Rang eins abschließen. Weitere Eiszeiten verbuchten die Mannschaften des ECDC Memmingen Indians, ERC Ingolstadt, HK Budapest und Eisbären Berlin beim EWHL Euro Cup 2025, der von der Europäischen Frauenhockeyliga (EWHL) ausgerichtet wird. Alle vier Teams der blossom-ic DFEL konnten sich in der Gruppenphase so gut platzieren, dass das abschließende Final Four Turnier (Mitte Oktober 2025), ausschließlich mit Mannschaften der ersten deutschen Frauen-Eishockeyliga besetzt sein wird.

DEB-Leistungssportreferentin Frauen Ronja Jenike: „Der Saisonstart in der blossom-ic DFEL steht kurz bevor – und die Voraussetzungen könnten kaum spannender sein. Die teilnehmenden Teams bewegen sich in diesem Jahr auf einem sehr ähnlichen Leistungsniveau, was eine ausgeglichene und bis zuletzt offene Spielzeit erwarten lässt. Die Fans dürfen sich also auf enge Spiele und eine Liga auf Augenhöhe freuen. Gerade in der olympischen Saison hat diese Konstellation enorme Vorteile: Für die Spielerinnen bietet sie eine herausfordernde Wettbewerbssituation und damit einen wertvollen Gradmesser auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2026 in Mailand – gleichzeitig ist sie ein wichtiger Impuls für die sportliche Weiterentwicklung und Professionalisierung der Liga im Allgemeinen.“

