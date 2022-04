Die bitterste Niederlage zum Schluss – LÃ¶wen stehen als sportlicher Absteiger fest!

Die Tölzer Löwen haben am Dienstagabend Spiel sechs der Play-down-Serie gegen die Bayreuth Tigers in der heimischen RSS-Arena mit 3:4 (1:1/1:0/1:2/0:1) nach Overtime verloren....

Vor 1.744 Zuschauer lieferten die Löwen einen beherzten Kampf, waren die bessere Mannschaft und gingen drei Mal in Führung. Die Gäste konnten aber stets ausgleichen, das 3:3 fiel erst 26 Sekunden vor Ende, als der Gästekeeper das Eis bereits verlassen hatte. In der Overtime machte Bayreuth nach eineinhalb Minuten den Sieg und damit auch den Klassenerhalt perfekt. Die Tigers gewannen die Serie am Ende mit 4:2-Siegen, dadurch stehen die Tölzer Löwen als sportlicher Absteiger in die Oberliga Süd fest.

Die Buam kamen sehr schwungvoll aus der Kabine und es war noch keine Minute vergangen, als Markus Eberhardt die Gastgeber mit 1:0 in Führung brachte. Auch im Anschluss hatten die Tölzer das Spiel im Griff, versäumten es allerdings den zweiten Treffer nachzulegen. So fiel bei der ersten Torchance der Gäste der Ausgleich (12.). Mit diesem Resultat ging es trotz der Überlegenheit der Löwen zum ersten Pausentee.

Im zweiten Abschnitt legte Cam Spiro das 2:1 vor. Die Teams lieferten sich auf dem Eis ein schnelles und abwechslungsreiches Spiel mit einer Mehrzahl an Abschlüssen für die Tölzer. In der Defensive standen die Löwen sicher und ließen nicht viel zu.

Richtig spannend wurde es im Schlussdrittel. In Überzahl gelang den Wagnerstädtern zehn Minuten vor Schluss der Ausgleich. Thomas Brandl hatte die passende Antwort parat und versenkte die Scheibe zum 3:2. Alles sah nach einem Tölzer Sieg und einem entscheidenden Spiel sieben aus, denn die Löwen-Cracks warfen sich in jeden Schuss und kämpften um jeden Zentimeter Eis. 26 Sekunden vor Ende gelang Bayreuth dann doch der Ausgleich. In der Overtime nutzten die Gäste eine Unachtsamkeit in der Tölzer Defensive zum Siegtreffer.

Nun geht es für die Tölzer Löwen in die Sommerpause. Erst einmal gilt es sich zu sammeln und die vergangene Saison aufzuarbeiten, die Planungen für den nächsten Winter laufen natürlich bereits.

„Wir waren im ersten Drittel die bessere Mannschaft, haben aber beim ersten Torschuss den Ausgleich bekommen. Die Mannschaft hat nie aufgegeben. Nach dem 3:2 haben wir wieder Pech gehabt ohne Ende. Sie haben den Ausgleich 26 Sekunden vor Ende gemacht und in der Overtime war nach einem Fehler alles vorbei. Ich muss meine Mannschaft schützen, sie haben gekämpft bis zum Ende. Es tut mir leid für unsere Zuschauer, sie mussten eine bittere Pille hinnehmen. Das ist nicht das, was wir erreichen wollten“, sagte Löwen-Trainer Kevin Gaudet nach dem letzten Match der Saison.