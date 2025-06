Die BiancoblÃ¹ verpflichten Nicolas Petan

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich, die Verpflichtung des kanadischen Stürmers Nicolas Petan für die kommenden zwei Spielzeiten bekannt zu geben.

Zwischen 2011 und 2015 absolvierte der Jahrgang 1995 insgesamt 340 Spiele für die Portland Winterhawks in der WHL und erzielte dabei 274 Tore sowie 306 Assists. Im Jahr 2013, das mit dem Gewinn des WHL-Titels gekrönt wurde, wurde er von den Winnipeg Jets an 43. Stelle in der zweiten Runde des NHL-Drafts ausgewählt.

In seiner Profikarriere kam Nic auf 170 NHL-Einsätze für Winnipeg, Toronto, Vancouver und Minnesota und sammelte dabei 35 Skorerpunkte. Parallel dazu bestritt er 319 Spiele in der AHL und verbuchte dort 299 Punkte.

Auf internationaler Ebene war Nic Teil der kanadischen U20-Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften 2014 und 2015. Beim Turnier 2015 trug er mit 4 Toren und 7 Assists in 7 Spielen zum Gewinn der Goldmedaille bei.

In der soeben abgeschlossenen Saison spielte er in der KHL beim Bars Kazan und beendete die Regular Season mit 44 Punkten aus 47 Spielen (11 Tore und 33 Assists), gefolgt von 10 Punkten in 13 Playoff-Spielen.

Der Leventiner Klub heißt Nic herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg im Dress der Biancoblù.

