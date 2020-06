Die besten Wettanbieter fÃ¼r Eishockey

Fußballspiele liegen bei Sportwetten immer noch weit vorne. Doch gerade in den Wintermonaten erfreut sich Eishockey bei Tippern großer Beliebtheit. Das rasante Spiel mit...

Fußballspiele liegen bei Sportwetten immer noch weit vorne. Doch gerade in den Wintermonaten erfreut sich Eishockey bei Tippern großer Beliebtheit. Das rasante Spiel mit der kleinen Hartgummischeibe ist wie geschaffen für Live-Wetten. Daher haben die Online-Buchmacher längst auf diesen Trend reagiert und gerade in der kalten Jahreszeit ein vielfältiges Angebot an Eishockey-Wetten in ihrem Portfolio.

Doch wie finden Eishockey-Fans die besten Wettanbieter für ihren Lieblingssport? Experten schätzen es, wenn nicht nur die Matches der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Programm sind, sondern ebenfalls die nordamerikanische Profiliga National Hockey League (NHL), die vorwiegend russische Kontinentale Hockey-Liga (KHL) sowie die skandinavischen Top-Ligen.

Die besten Wettanbieter ermöglichen sowohl Voraus-, Live- als auch Langzeitwetten. Sie können auf den Stanley-Cup-Champion der NHL setzen, aber auch auf die Conferencesieger. Selbstverständlich können Sie genauso auf den deutschen Titelträger der DEL wetten. Besonders spannend sind Voraussagen auf das Team, das einzelne Drittel für sich entscheidet, wer sich als bester Scorer beweist oder welcher Akteur den letzten Treffer erzielt. Bei diesen Wetten ist Fachwissen gefragt. Natürlich ist es Ihnen genauso möglich, auf das genaue Ergebnis eine Wette zu platzieren oder mehrere Partien miteinander zu kombinieren.

In der Regel verfügen die besten Wettanbieter über Live-Streams. Doch auch wenn Sie auf bewegte Bilder verzichten müssen, auf Informationen und Statistiken keineswegs. Ein Live-Ticker-Service hält Sie immer auf dem Laufenden. Sie erfahren nicht nur den aktuellen Spielstand, sondern darüber hinaus, welche Mannschaft den Puck besitzt und vieles mehr.

Bei der Suche nach einem geeigneten Online-Buchmacher sollten Eishockey-Fans jedoch nicht nur auf die Quoten und Wettmöglichkeiten achten. So besitzen die besten Wettanbieter eine Glücksspiellizenz für Europa. Sollte der von Ihnen auserkorene Online-Buchmacher diese nicht vorzeigen können, verzichten Sie besser auf die Abgabe einer Wette.

Achten sollten Sie genauso auf den Ruf eines Bookies. Häufen sich etwa die Beschwerden oder haben andere Tipper bereits schlechte Erfahrungen gesammelt? Dann sollten Sie Ihre nächsten Eishockey-Wetten vielleicht lieber bei einem Mitbewerber platzieren.

Die Unternehmen auf der Liste der besten Wettanbieter geben Ihnen die Möglichkeit, finanzielle Transaktionen per Kreditkarte, Sofortüberweisung oder über den Online-Bezahldienst PayPal durchzuführen.

Alle Neukundinnen und Neukunden sollten unbedingt darauf achten, welche Willkommensboni Ihnen Ihr Online-Buchmacher anbietet. Manche gewähren eine Verdoppelung Ihres Einsatzes, andere offerieren Ihnen eine gratis Eishockey-Wette.

Doch bevor Sie Ihr Geld riskieren, tippen Sie nur auf Spiele und Mannschaften, über die Ihnen ausreichend Informationen zur Verfügung stehen. Nur so bleiben Ihnen Freude und Erfolg bei Eishockey-Wetten auf Dauer erhalten.