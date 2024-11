Die besten Tischspiele in Casinos

Anzeige Tischspiele gehören neben den Spieleautomaten zu den Klassikern der Casino Spiele. Unter den Tischspielen gibt es eine Vielfalt an unterschiedlichsten Spielen, die für...

Tischspiele gehören neben den Spieleautomaten zu den Klassikern der Casino Spiele. Unter den Tischspielen gibt es eine Vielfalt an unterschiedlichsten Spielen, die für reichlich Abwechslung, Spannung und teils auch große Gewinne sorgen. Doch welche sind die besten Tischspiele, die man aktuell in Online Casinos finden kann?

Wir stellen Ihnen nachfolgend die besten Tischspiele der Casinos vor, damit Sie keine Zeit bei Suche verschwenden müssen.

Online Casino Roulette

Roulette zählt zu den aufregendsten und klassischsten Casino-Spielen und bietet Spannung bei jeder Drehung der Kugel. Positiv ist, dass beste Online Casinos Österreich viele verschiedene Varianten anbieten. Hier sind einige der beliebtesten Varianten des Spiels::

Europäisches Roulette : Ein klassisches Spiel mit nur einer Null, was die Gewinnchancen leicht erhöht.

: Ein klassisches Spiel mit nur einer Null, was die Gewinnchancen leicht erhöht. Französisches Roulette : Ähnlich dem europäischen, bietet aber besondere Regeln wie „La Partage“ oder „En Prison“.

: Ähnlich dem europäischen, bietet aber besondere Regeln wie „La Partage“ oder „En Prison“. Amerikanisches Roulette : Mit einer zusätzlichen Doppel-Null für mehr Herausforderung.

: Mit einer zusätzlichen Doppel-Null für mehr Herausforderung. Live-Roulette: Spielt gegen echte Dealer in Echtzeit und bringt das Casino-Erlebnis direkt nach Hause.

Roulette-Anbieter wie NetEnt, Playtech und Evolution Gaming sorgen für realistische Grafik und faire Spiele, die das authentische Casino-Feeling online erlebbar machen. Achten Sie darauf, dass sich die Regeln bei Spielen wie Mini Roulette oder Lightning Roulette durchaus ändern können. Zwar bleiben die Roulette Grundregeln gleich, aber es gibt neue Dinge, wie Multiplikatoren oder andere Auszahlungen.

Hier kann man die Spiele auch erstmal in der Demo testen, um zu schauen, wie einem die jeweilige Variante gefällt.

Spannung mit Blackjack

Blackjack ist ein weiteres beliebtes Tischspiel, das Spieler durch strategisches Denken und eine gute Portion Glück gewinnen lässt. Ziel ist es, so nah wie möglich an die Punktzahl 21 zu kommen, ohne diese zu überschreiten und dabei die Bank zu schlagen. Blackjack gibt es in verschiedenen Varianten, wie beispielsweise Classic Blackjack oder Atlantic City Blackjack, die für Abwechslung sorgen.

Besonders für Fans von strategischen Spielen ist Blackjack ein Muss. Bekannte Entwickler wie Microgaming und Evolution Gaming bieten exzellente Versionen dieses Spiels an, oft auch in Live-Casino-Formaten, die das Erlebnis noch realistischer machen und das Spielgefühl wie im echten Casino aufkommen lassen.

Hier gibt es Spiele wie Speed Blackjack oder Double Hand Blackjack, die für erfahrene Spieler sehr interessant werden können. Auch hier sollte man sich erst mit den Regeln vertraut machen, bevor man sich an das Echtgeld-Spiel wagt.

Online Poker als absoluter Klassiker

Poker ist der Favorit unter den Kartenspielen und spricht sowohl Anfänger als auch erfahrene Spieler an. Die Vielfalt an Varianten und Möglichkeiten macht es besonders interessant:

Texas Hold’em : Die beliebteste Variante, die sich durch Strategie und Spannung auszeichnet.

: Die beliebteste Variante, die sich durch Strategie und Spannung auszeichnet. Omaha : Eine weitere populäre Version, die vor allem in Cash Games gespielt wird.

: Eine weitere populäre Version, die vor allem in Cash Games gespielt wird. Seven Card Stud : Ein Klassiker, der Geschick und Beobachtungsgabe fordert.

: Ein Klassiker, der Geschick und Beobachtungsgabe fordert. Live-Poker: Spiele gegen echte Dealer und andere Spieler für ein authentisches Casino-Erlebnis.

Online Casinos in Österreich bieten meist verschiedene Tische mit unterschiedlichen Limits an. Poker bleibt durch Turniere und Cash Games ein absoluter Klassiker in Casinos. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Regeln des Spiels kennen, um langfristig auch Geld gewinnen zu können.

Baccarat immer beliebter

Baccarat zählt zu den einfacheren Tischspielen in Casinos, gewinnt aber zunehmend an Popularität, insbesondere im asiatischen Raum. Das Ziel ist es, auf den Spieler, die Bank oder ein Unentschieden zu setzen und dabei so nah wie möglich an den Wert neun zu kommen.

Das mag vielleicht erst mal kompliziert klingen, ist es aber nicht. Baccarat ist ein schnelles Spiel mit klaren Regeln, ideal für Spieler, die unkomplizierte Casino-Spiele bevorzugen. Testen Sie das Spiel zunächst ruhig im Demo-Modus.

Der Glücksspielanbieter Evolution Gaming bietet eine Vielzahl von Live-Baccarat-Varianten an, die das Erlebnis noch authentischer gestalten. Für Spieler, die ein wenig Abwechslung zum Roulette oder Blackjack suchen, ist Baccarat eine hervorragende Wahl.

