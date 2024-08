Die besten Tipps und Tricks rund um Eishockey-Wetten

Anzeige So wetten Sie auf Eishockey: Nützliche Tipps und Tricks, die Sie sich merken sollten Eishockey ist ein Sport voller Schnelligkeit und Explosivkraft. Auf...

So wetten Sie auf Eishockey: Nützliche Tipps und Tricks, die Sie sich merken sollten

Eishockey ist ein Sport voller Schnelligkeit und Explosivkraft. Auf dem Feld kann es schnell zur Sache gehen, wenn die Spieler der beiden Teams um den Puck kämpfen und möglichst viele Tore machen möchten. Für Fans dieses Sports haben Eishockey-Wetten einen ganz besonderen Reiz. Ein paar Tipps und Tricks können helfen, Sportwetten auf Eishockey gekonnt zu platzieren.

Wissenswertes über den Eishockeysport und seine Geschichte

Eishockey erfreut sich insbesondere in den USA und in Kanada großer Beliebtheit, hat aber auch in Deutschland und vielen weiteren Ländern der Welt eine große Fangemeinde. Wer nun aber meint, dieser Sport stamme aus den USA, täuscht sich. Die Geschichte des Eishockeysports nahm in den Niederlanden und Friesland ihren Lauf. So sollen bereits Kunstwerke aus dem 16. Jahrhundert ähnliche sportliche Aktivitäten zeigen. Andere Quellen sehen den Ursprung des Eishockeysports im 12. Jahrhundert in Dänemark. Im Laufe des 16. Jahrhunderts brachten die Franzosen verschiedene Ballspiele mit nach Kanada. Aufgrund der dortigen Witterungsverhältnisse verlagerten sich die Ballspiele teilweise aufs Eis.

Die Grundidee des Eishockeys hat somit eine lange Geschichte. Doch erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde das nachweisbar erste Hallen-Eishockeyspiel in Montreal ausgetragen. Im Jahr 1917 entstand schließlich mit der National Hockey League, kurz NHL, die Profiliga für den Eishockeysport. Diese hat bis heute Bestand und vereint kanadische und US-amerikanische Mannschaften.

So funktionieren Eishockey-Wetten

Die energiegeladene Atmosphäre während eines Eishockeyspiels reißt alle Zuschauer mit und sorgt für ausgelassene Stimmung und pure Emotionen. Wer einerseits Gefallen an dem Sport findet, andererseits aber auch selbst nach Nervenkitzel sucht, kann Eishockey-Wetten platzieren. Der eigene Einsatz verleiht dem Spiel ein besonderes Maß an Spannung und sorgt zudem für die Möglichkeit eines lukrativen Gewinns.

Die Funktionsweise von Eishockey-Wetten unterscheidet sich nicht von anderen Sportwetten. Wettanbieter offerieren für verschiedene Spielergebnisse feste Quoten, die Auskunft über das Verhältnis von Einsatz und möglichem Gewinn geben. Als Kunde platziert man eine Wette auf einen der möglichen Ausgänge und erhält den Gewinn, wenn die Partie dementsprechend ausgeht. Es besteht die Möglichkeit, auf das Gewinner-Team, die Tordifferenz oder andere Aspekte zu wetten.

Virtuelle Buchmacher bieten die Möglichkeit von Online-Sportwetten, die sich einfach per Mausklick platzieren lassen. Dazu muss man lediglich registriert sein und über ausreichendes Guthaben verfügen. Teilweise können Online-Wetten auch mit dem einen oder anderen Bonus verbunden werden.

Das sind die unterschiedlichen Wettmöglichkeiten im Eishockey-Bereich

Das elementare Prinzip von Sportwetten ist leicht verständlich und sorgt für einen einfachen Zugang zu der Welt der Eishockey-Wetten. Interessierte sollten aber auch die konkreten Wettmöglichkeiten kennen, denn nur mit der richtigen Basis können sie bewusste Entscheidungen treffen. Die folgende Übersicht geht auf die unterschiedlichen Wettmöglichkeiten im Eishockey-Bereich ein und vermittelt somit wichtiges Know-How:

Moneyline-Wette

Die Moneyline-Wette ist die einfachste Variante unter den Eishockey-Wetten. Dabei tippen Sie einfach auf das Team, das die Partie als Sieger beenden wird.

Puck-Line-Wette

Wenn Sie sich für eine Puck-Line-Wette, auch Spread genannt, entscheiden, wetten Sie auf den Punktabstand. Damit Ihre Wette von Erfolg gekrönt ist, müssen Sie die richtige Anzahl an Toren tippen.

Totalwette

Eine Totalwette, auch Over/Under genannt, bezieht sich auf die Gesamtpunktzahl, die beide Eishockeyteams zusammen machen. Im Rahmen einer Wette auf Over müssen die Mannschaften zusammen mehr Punkte machen als die vorgegebene Zahl. Bei einer Under-Wette muss die Gesamtpunktzahl darunter liegen.

Prop-Wette

Im Rahmen einer sogenannten Prop-Wette wetten Sie nicht auf das Ergebnis des Eishockeyspiels, sondern auf besondere Aspekte des Spiels. So können Sie beispielsweise wetten, ob es eine Verlängerung gibt oder welche Mannschaft den ersten Punkt macht.

Praktische Tipps und Tricks für Online-Sportwetten auf Eishockey

Das grundlegende Prinzip von Online-Eishockeywetten ist simpel und wenig erklärungsbedürftig. Nichtsdestotrotz sollten entsprechende Wetten nur mit Sinn und Verstand platziert werden. Dazu können einige Tipps und Tricks beitragen. Nachfolgend finden sich ein paar Ratschläge für alle, die sich an Online-Wetten auf Eishockey versuchen möchten.

Nehmen Sie sich Zeit für die Auswahl der Sportwetten-Plattform!

Es gibt online zahlreiche Quellen mit Empfehlungen für vertrauenswürdige, vollständig lizenzierte und geprüfte Plattformen für virtuelle Sportwetten. Laut ohneeinzahlung365.com ist es wichtig, sich ausreichend Zeit für die Suche nach einer seriösen Plattform zu nehmen. Das bedeutet, dass Sie verschiedene Bewertungen lesen und auch Foren durchforsten sollten, um die ehrlichen Meinungen und Erfahrungen früherer und aktueller Kunden zu finden. Ohne die richtige Recherche laufen Sie Gefahr, sich bei einem unseriösen, nicht lizenzierten Anbieter anzumelden. Das kann eine echte Katastrophe bedeuten und ist daher unbedingt zu vermeiden.

Nutzen Sie Statistiken richtig!

Der Ausgang eines Eishockeyspiels lässt sich zwar nicht vorhersagen, aber Spielstatistiken liefern wichtige Informationen, die wiederum realistische Prognosen ermöglichen. Dabei ist es allerdings wichtig, dass Sie die Statistiken richtig verwenden. So ist es nicht empfehlenswert, sich auf ein einziges Spiel zu beziehen. Stattdessen sollten Sie die gesamte Saison betrachten und unter anderem auch die Tore pro Spiel berücksichtigen. Auf diese Art und Weise gewinnen Sie einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit der Mannschaften. Das so gewonnene Wissen kann die Basis für die persönliche Wettentscheidung schaffen.

Konzentrieren Sie sich auf die Zahlen und nicht Ihr Bauchgefühl!

Wenn es um Sportwetten geht, verlassen sich viele Menschen auf ihre Intuition. In vielen Lebenslagen ist das eigene Bauchgefühl ein wichtiger Kompass, aber in Zusammenhang mit Sportwetten ist davon abzuraten. Eishockeywetten sollten nicht aus einem Gefühl heraus platziert werden, sondern stets mit Sinn und Verstand. Unter Berücksichtigung von Statistiken lassen sich die Erfolgschancen steigern. Außerdem läuft man nicht Gefahr, unüberlegte Wetten zu platzieren und so die eigenen finanziellen Möglichkeiten zu übersteigen.

Setzen Sie auf ein stabiles Bankrollmanagement!

Unabhängig davon, ob es um Eishockey oder eine andere Disziplin geht, sollten Sie bei Sportwetten stets auf ein stabiles Bankrollmanagement setzen. So sollten Sie nie mehr einsetzen als Sie sich leisten können. Außerdem sollten Sie sich von ein paar Erfolgen nicht zu höheren Einsätzen verleiten lassen. Weiterhin ist es ein No-Go, zu versuchen, Verluste durch höhere Einsätze auszugleichen.

Befassen Sie sich intensiv mit dem Eishockeysport und den Wettmöglichkeiten!

Ohne fundiertes Wissen in Sachen Eishockey und Sportwetten sollten Sie von Eishockey-Wetten Abstand nehmen. Blind zu wetten, ist keine gute Idee und führt über kurz oder lang zu erheblichen Verlusten. Der eine oder andere Glückstreffer ist zwar möglich, aber ein langfristig positives Ergebnis wird sich so nicht einstellen.

Gefahren bei Sportwetten trotz Tipps und Tricks

Die besten Tipps und Tricks können die Gefahren von Sportwetten nicht ausschließen. Wer ein Faible für den Eishockeysport hat und sich Eishockeywetten widmet, bringt gute Voraussetzungen mit, da ein solides Verständnis für den Sport vorhanden ist. Nichtsdestotrotz gibt es keine Garantie auf langfristige Gewinne. Zum Geld verdienen sind Wetten daher nicht geeignet. Das vorhandene Wissen kann trügerisch sein und eine Sicherheit vorgaukeln, die bei Wetten nicht existiert.

Einerseits besteht ein finanzielles Risiko, andererseits ein hohes Suchtpotenzial. Wer dies im Blick hat und verantwortungsvoll mit Sportwetten umgeht, kann diese mit seiner Leidenschaft für Eishockey verbinden. So können Eishockeywetten zu einer echten Passion werden.

