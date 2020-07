Aufgrund der Corona Pandemie wurden heuer etliche Sportveranstaltungen wie die Eishockey WM, die Fußball EM oder die olympischen Spiele verschoben oder abgesagt. Zahlreiche...

Aufgrund der Corona Pandemie wurden heuer etliche Sportveranstaltungen wie die Eishockey WM, die Fußball EM oder die olympischen Spiele verschoben oder abgesagt. Zahlreiche Ligen tragen ihre Spiele nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Wenn Sie daher an Sportmangel leiden haben wir für Sie die beste Alternative. Diese heißt Spielautomaten mit Sport Thematik. In zahlreichen Online Casinos haben Sie die Möglichkeit Spannung bei Sport Slots aufkommen zu lassen. Wir haben für Sie die besten Sport Slots gefunden. So wird Ihnen diesen Sommer garantiert nicht langweilig. Lassen Sie sich diese Gewinnmöglichkeiten nicht entgehen!

Hockey Hero

Wir starten unsere Liste an Sport Slots mit Hockey Hero einem Spielautomaten aus dem Hause Push Gaming. Bei diesem Spiel steht knallharte Eishockeyaction im Mittelpunkt. Auf fünf Walzen und vier Reihen können Sie auf insgesamt 40 Gewinnlinien Gewinne einfahren. Diese Gewinne fallen auch dank einer Auszahlungsquote von 96.53% ziemlich hoch aus. Mit dem Eishockey Tor als Scatter Symbol können Sie die Freespin Runde aktivieren. Hier bekommen Sie fünf Freispiele. Jeder erzielte Gewinn während der Freespins wird mit einem Gewinnmultiplikator erhöht.

Football Star

Bei Football Star dreht sich alles um die wichtigste Nebensache der Welt. Spielehersteller Microgaming präsentiert Ihnen diesen spannenden Spielautomaten im Fußball Design. Football Star wird auf fünf Walzen und drei Reihen gespielt. Insgesamt haben Sie 243 Möglichkeiten einen Gewinn pro Spielrunde zu erdrehen. Das Highlight des Spiels ist das sogenannte Rolling Reels Feature, das während der Freispiele aktiviert wird. Dieses Feature kann ihre Gewinne verzehnfachen. Wenn Sie Football Star einfach mal testen wollen dann schauen Sie doch im Blitzino vorbei.

Football Champions Cup

Ein weitere Fußball Slot auf unserer Liste ist Football Champions Cup. Der schwedische Spielehersteller NetEnt bringt Ihnen dabei spannende Fußball Action direkt ins Wohnzimmer. In gewohnter NetEnt Manier ist dieser Spielautomat vor allem grafisch ausgesprochen gut umgesetzt. Sie haben vor dem Spielstart außerdem die Möglichkeit den Slot in den Farben Ihres Teams anzupassen. Das Freespin Turnier ist das Highlight des Spiels. Hier haben Sie die Möglichkeit sich bis ins Finale zu spielen und dabei satte Cash Preise einzufahren. Außerdem gibt es noch eine Elfmeter Feature, das Ihnen zusätzliche Gewinne einbringt.

Scudamore´s Super Stakes

Bei Scudamore´s Super Stakes geht es ab auf die Pferderennbahn. Peter Scudamore der legendäre Jockey steht dabei im Mittelpunkt dieses spannenden Slots von Spielehersteller NetEnt. Auf fünf Walzen können Sie auf 20 Gewinnlinien Preise gewinnen. Highlight des Spiels ist das Freespin Feature. Dieses wird aktiviert, wenn Sie drei Pokale erdrehen. Während des Freespin Features gibt Ihnen, ein vorher von Ihnen, ausgewähltes Pferd die Chance auf noch höhere Gewinne. Scudamore´s Super Stakes ist ein Spielautomat mit einer hohen Varianz und einer Gewinnquote von über 96%. Stellen Sie sich daher schonmal auf hohe Gewinne ein!

Break Away Deluxe

Für Eishockey Fans hat Microgaming einen neuen Hockey Slot am Start. Bei Break Away Delux wird dem Puck und hohen Gewinnen nachgejagt. Dieser Automat bietet fünf Walzen, fünf Reihen sowie 88 verschiedene Gewinnlinien. Wird der Puck während einer Spielrunde mindestens dreimal erdreht, dann werden Ihnen zwölf Freispiele gutgeschrieben. Während der Freispiele ist das sogenannte Multiplier Trail Feature aktiv. Dieses Feature erhöht Ihre Gewinne durch Gewinnmultiplikatoren. Dank dieses Features können Gewinne aus Freispielen verachtfacht werden. Wenn Sie spannende Eishockey Action auch im Sommer suchen sind Sie bei Break Away Deluxe absolut richtig.

Super Sumo

Japanische Kampfaction im Comic Style erwartet Sie bei Super Sumo, einem mehr als unterhaltsamen Spielautomaten des Herstellers Fantasma. Das Spiel wird auf fünf Walzen sowie drei Reihen gespielt. Außerdem gibt es 25 verschiedene Gewinnlinien. Nach jeder gewonnen Runde mit einem Wild wird ein Re-Spin aktiviert, der Ihnen eine weitere Gewinnchance gibt. Außerdem gibt es ein Freispiel Feature. Dabei erhalten Sie zehn Freispiele. Während der Freispiele kann ein expandierendes Wild Symbol aktiviert werden, das Ihre Gewinnchancen erhöht. Wenn Sie gerne mal eine unterhaltsame Grafik sowie jede Menge Sumo Action genießen wollen, dann lassen Sie sich Super Sumo auf keinen Fall entgehen.

Fazit

Egal ob Sie Eishockey, Fußball oder eine andere Sportart bevorzugen bei einem Sport Slot finden Sie die perfekte Abwechslung zum etwas langweiligen Corona Sportalltag. Wir haben für Sie einige populäre Sport Slots gesucht und gefunden. Schauen Sie sich einfach bei den zahlreichen Online Casinos im Netz um, und werden Sie zum Gewinner!