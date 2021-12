Die besten Spieler des WSV aller Zeiten

Anzeige Wodurch definiert sich ein guter Fußballverein? Durch seine Fans oder seine gesammelten Titel? Durch sein Stadion oder das neueste Trikot? Wenn man sich...

Wodurch definiert sich ein guter Fußballverein? Durch seine Fans oder seine gesammelten Titel? Durch sein Stadion oder das neueste Trikot? Wenn man sich die Geschichte großer Vereine ansieht, dann ist es vor allem eine Sache, die dafür sorgt, dass eine Mannschaft auch in ferner Zukunft unvergessen bleibt: die größten Spieler.

Natürlich sind es immer die Erfolge und Partien, die in besonderer Weise zu den eigenen Gunsten ausgehen, die in der Presse landen und über die noch nach vielen Jahren gesprochen wird – doch als Fan muss man sich im Klaren sein, dass jeder Erfolg, jedes Ergebnis nur dank der prägenden Spieler einer Mannschaft möglich ist. Einzelleistungen sind entscheidend, auch, wenn es sich um den bekanntesten Mannschaftsport der Welt handelt.

Gelingt dieser Schritt einem Spieler öfter während seiner Karriere, so legt er den Grundstein, um zu einer Legende zu werden. Natürlich gestaltet es sich umso schwerer, je größer die Tradition eines Vereins ist. Um die Sache genauer erörtern zu können, wird als Beispiel der WSV, der Wuppertaler Sportverein, herangezogen. Bei diesem Club handelt es sich um einen der bekanntesten in der langen deutschen Fußballgeschichte und auch, wenn dieser Verein schon länger nichts mehr mit der Bundesliga und damit dem deutschen Oberhaus des Fußballs zu tun hat, ist er wegen seiner langen und erfolgreichen Geschichte jedem echten Fan ein Begriff.

Um sich vorstellen zu können, was den WSV ausmacht, lohnt es sich, einen Blick auf die größten Spieler des Vereins zu werfen. Diese haben die Mannschaft auf unterschiedliche Art und Weise geprägt. Sie haben die wichtigsten Partien dank eines späten Tors für den Wuppertaler Sportverein entschieden oder sind erst später, als Trainer der ersten Mannschaft, zu einer wahren Legende aufgestiegen. Es gibt viele Gründe, warum ein Spieler von den Fans niemals vergessen wird. Der wichtigste davon ist sehr wahrscheinlich die Loyalität. Söldner, die immer zu dem Verein oder Club, der das meiste Geld zahlt, wechseln, haben keinen guten Ruf bei den Fans. So, wie Fans auch die ein oder andere Leidensphase mit dem Verein durchstehen, wollen diese auch sehen, dass die Spieler mit ihrem Elan, ihrem Willen, der Kraft und dem Talent bereit sind, den Club aus der Krise zu führen. Wer sich einmal als Legende beweist, der wird dem Verein für immer erhalten bleiben und im Falle des WSV sind es die folgend aufgezählten Spieler, die einen wahrhaftigen Kultstatus erzielt haben.

Die großen Ikonen des Wuppertaler Sportvereins

Jeder Fan hat seine eigenen Vorstellungen davon, wer den Status einer Ikone verdient hat, oder nicht. Die nachfolgende Liste behandelt aus diesem Grund nur die Spieler, bei denen sich die meisten Fans des WSV absolut sicher sind. Die Verdienste der nachfolgenden Personen für den Verein lassen sich nicht leugnen und ohne sie wäre der Verein garantiert nicht das, was er heute ist.

Horst Buhtz: Schon in den 50er-Jahren des vorherigen Jahrhunderts gab es die ersten Legionäre, die in ausländischen Ligen spielten. Der legendäre Horst Buhtz war der zweite Deutsche, der seinen Weg nach Italien gefunden hat. Für keinen geringeren Verein als den legendären AC Turin ging er auf Torejagd. Doch seinen Status als echte Legende des WSV festigte Horst Buhtz erst als Trainer. Er führte den Verein in die Bundesliga und konnte bereits in der Aufstiegssaison einen erstaunlichen vierten Platz in der Tabelle sichern. Mit ihm an der Seitenlinie konnte sich der Verein drei Jahre sicher in Deutschlands höchster Spielklasse behaupten. Als der Abstieg in Saison vier nicht mehr zu vermeiden war, war Buhtz bereits Trainer eines noch viel größeren und bekannteres Vereins, nämlich von Galatasaray Istanbul.

Jean-Louis „Tava“ Tavarez kam erst im Alter von 29 Jahren nach Wuppertal, dennoch konnte er sich den Status einer echten Legende erarbeiten. Der Stürmer war dafür bekannt, kein Spiel verloren zu geben, und deshalb sorgte er auch immer wieder kurz vor dem Abpfiff für erstaunliche Überraschungen. Echte Fans des ESV vergessen niemals, wie Tavarez in den letzten Minuten eines legendären Derbys gegen den großen Rot-Weiß Essen das wichtige 2:0 gemacht hat und damit die Niederlage des großen Favoriten finalisierte.

Manfred Müller: Ein Torwart, wie er im Buche steht – Manfred Müller hielt vor allem in der Aufstiegssaison die eigentlich unhaltbaren Bälle fest. Bekannt war er bei den Fans vor allem für sein schnörkelloses und kompromissloses Torwartspiel. Er mochte es nicht, im Mittelpunkt zu stehen, viel lieber war er der sichere und verlässliche Rückhalt der Mannschaft. So manchen Stürmer hat er verzweifeln lassen und auf der Linie konnte ihm kaum jemand etwas vormachen.

Erich „Sonny“ Haase: Kaum einer war jemals schneller auf der Außenbahn. In seiner frühen Karriere rannte Sonny fast allen davon, bevor der vielseitige Spieler in die Abwehr versetzt wurde. Dort macht er es vor allem einer Legende eines anderen Vereins, dem großen Uwe Seeler besonders schwer. Der biss sich an Sonny die Zähne aus und konnte noch so sehr gegen den unglaublich schneller und klugen Sonny Haase anrennen, ein Tor gelang ihm dabei allerdings nur selten.

