Die besten Online-Casino-Spiele fÃ¼r Hockey-Fans

Wenn von Eishockey die Rede ist, denken die meisten Internetnutzer im Zusammenhang mit Glücksspielen wohl zunächst an Sportwetten. Kaum jemand würde auf den Gedanken kommen, dass der Hockey-Sport wohl auch etwas mit den Spielformen in den Online Casinos zutun haben könnte. In der Tat gibt es aber zahlreiche Slots, die sich thematisch auch mit den unterschiedlichen Sportarten beschäftigen. Zu nennen ist hier beispielsweise ein klassischer Slot aus dem Hause Playtech, der die Hockey-Liebhaber erfreut und zum Spielen motiviert.

So finden sie die besten Online-Casino-Spiele für Hockey-Fans

Sie sind Hockey-Fan und möchten Spielautomaten finden und spielen, die sich thematisch mit der genannten Sportart beschäftigen? Die Auswahl im Bereich Hockey ist nicht sehr ausufernd:

Derzeit ist nur ein Slot bekannt, der sich spielthematisch direkt auf den Hockey-Sport bezieht. Es handelt sich dabei um den Slot Ice-Hockey aus dem Hause Playtech. Der Spielautomat zeichnet sich durch ein vollkommen neues Design aus, das an jeder Ecke an den Hockeysport erinnert und mit zahlreichen Symbolen an die beliebte Sportart auf dem Eis erinnert. Allerdings muss man an der einen oder anderen Stelle zugeben, dass der Detailreichtum noch deutlich feiner und vielseitiger hätte ausgearbeitet werden können.

Der Virtual Sport in den Online Casinos

Für viele sportbegeisterte Casino Spieler sind die Virtual Sport Bereiche der Online Casinos interessant. Hier stehen nicht die Slots im Mittelpunkt, sondern Minigame-Formate, bei denen der bevorzugte Sport im Gewinnspielprinzip selbst ausgeführt werden kann.

Da es sich bei den Virtual Sports um einen Bereich des Glücksspiels handelt, der den Buchmachern in der Regel näher steht als den Online Casinos, sind es zumeist auch die Buchmacher selbst, die entsprechende Aktivitäten und Spielformen anbieten. Wer auf der Suche nach den entsprechenden Spielformen aus dem Bereich des Virtual Sport ist, der wird oft in denjenigen Online Casinos fündig, deren Betreiber neben dem Online Casino zusätzlich auch noch ein Sportwettenangebot offerieren. Die Zahl der Kombinationsangebote, die gleichzeitig Sportwetten und Spielautomaten bieten, wächst seit einiger Zeit beständig.

In welchem Casino können Hockey- und Sportfans entsprechende Slots finden und spielen?

Derzeit gibt es kein Casino, das thematisch ausschließlich Slots aus dem Bereich des Sports zur Verfügung stellt. Dies heißt aber nicht, dass es immer wieder auch Spielautomaten in den Online Casinos gibt, bei dem auch der Fußball, der Hockey-Sport oder beispielsweise Tennis eine thematische Rolle spielen.

Die besten Online-Casino-Spiele für Hockey-Fans und Spielautomaten, die sich thematisch mit den bekannten Sportarten beschäftigen, finden Sie besonders oft in solchen Casinos, die eine große Bandbreite von Spielformen unterschiedlicher Entwickler anbieten.

Durch ein anbieterübergreifendes Angebot werden nicht nur die Anzahl an Features in den unterschiedlichen Spielformen und die Slots per se maximiert, sondern auch die thematische Vielfalt der unterschiedlichen Spielformen wird durch die unterschiedliche Akzentuierung der Entwickler bereichert.

Sport Slots: Gibt es besondere Aktionen und Bonusformen?

Jeder kennt die Bonusangebote für neue Kunden und Bestandsspieler in den Online Casinos. Jedes Casino offeriert sein ganz eigenes Aktionsprogramm und setzt dabei andere Schwerpunkte:

Die einen Online Casino spezialisieren sich auf besondere Neukundenofferten, während andere ihr Steckenpferd im Bereich der Free Spins und Reload Boni für die bestehenden Spieler haben.

Wer Hockey- oder Sportsslots spielt, der kann diese Slots bei den meisten Online Casinos auch mit Bonusguthaben nutzen. Dies bedeutet konkret, dass der Einsatz des Bonusgeldes an den entsprechenden Slots im Rahmen der Bonusbedingungen der individuellen Anbieter angerechnet wird, um das Umsatzziel vor einer ersten Auszahlung zu erzielen.

Wer sichergehen möchte, dass das entsprechende bevorzugte Spiel keinen besonderen Bedingungen beim Umsatz der jeweiligen Offerte unterliegt oder vom Bonusumsatz ausgeschlossen ist, der sollte noch einmal einen Blick in die anbieterspezifischen AGB werfen, wo alle Einzelheiten der Anbieter dezidiert aufgeführt werden.

Free Spins sind in der Regel nur an besonderen Slots zu nutzen

Etwas anders ist die Sachlage im Rahmen der Spielautomaten der unterschiedlichen Hersteller. Hier sollten Sie wissen, dass die Freispiele in den Online Casinos traditionell nur an ganz besonderen Slots, die zuvor von den Anbietern benannt worden sind, eingesetzt werden können.

Hier stehen meist die ganz großen und bekannten Spielautomaten der Entwickler im Vordergrund. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Freispiele auch an den Sport-Slots einsetzen können, ist gering. Einige Anbieter im Bereich der Online Casinos bieten jedoch auch Freispiele, die spielformunabhängig genutzt werden können. Hier lohnt ein Blick in die unterschiedlichen Promotionen der jeweiligen Online Casinos.

Nutzen Sie die Chance eines Bonus ohne Einzahlung

In vielen Online Casinos haben Sie die Chance, einen Bonus ohne Einzahlung zu nutzen, der Ihnen die Möglichkeit bietet, bereits erste Gewinne zu erzielen und auch zur Auszahlung zu bringen, ohne dass Sie zuvor auch nur einen einzigen Cent beim Spielen der unterschiedlichen Casino-Spiele riskiert haben.

Natürlich unterliegen diese besonderen für die Kunden risikolosen Boni besonderen Bedingungen, die zunächst erfüllt werden müssen. Auch die maximal mögliche Auszahlungssumme ist beschränkt. Spielen Sie Ihre Lieblingsspiele in einem Casino ohne Einzahlung und lernen Sie so nicht nur das Casino mit seinen Spielformen und deren Funktionsweisen und Features kennen, sondern nutzen Sie außerdem die Chance, Geld zu gewinnen, ohne dass Sie selbst auch nur das geringste finanzielle Risiko eingehen.

Wie erhalte ich einen Bonus ohne Einzahlung?

Einen Bonus ohne Einzahlung zu erhalten, ist nicht schwierig. Zunächst müssen Sie natürlich ein Casino finden, das seinen Kunden einen Bonus ohne Einzahlung bietet. Die meisten Online Casinos bieten nur den neuen Kunden, die zuvor noch kein Konto besaßen, einen Bonus ohne Einzahlung.

Dafür ist in der Regel nur die erstmalige Anmeldung notwendig, damit der Bonus nach der Registrierung aktiviert werden kann. Einige Casinos gehen aber noch einen Schritt weiter und fordern neben der Anmeldung auch eine Verifizierung der Daten, bevor die einzahlungsungebundene Aktion nach der Registrierung eines neuen Kontos aktiviert wird.

