Die besten jungen Spieler fÃ¼r NHL

Jedes Jahr gibt es in der CHL Spieler, die in ihrem Draft-Jahr alle Erwartungen übertreffen. Sie werden vom Radar verschwinden und sich an die Spitze der Liga setzen, obwohl sie erst 17 Jahre alt sind oder gerade 18 geworden sind. Werfen wir einen Blick auf die überraschendsten NHL-Draft-Spieler des Jahres 2023 aus jeder CHL-Liga und darauf, ob ihr unglaublich produktiver Start auch für den Rest ihrer Draft-Saison Bestand haben kann.

Terik Parascak

Mit nur einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer hat Parascak bei Scouts und Analysten für Gesprächsstoff gesorgt. Nach einem furiosen Saisonstart steht er mit 17 Toren an der Spitze aller CHL-Spieler.

Das Auftauchen von Parascak auf der Bühne kommt überraschend. Abgesehen von zwei Einsätzen in zwei Spielen und einem einzigen Playoff-Spiel in der WHL in der vergangenen Saison spielte der 1,80 m große Stürmer für Edge in der U-18-Vorbereitung. Niemand hätte diesen fulminanten Start vorhersagen können.

Parascak hat eine angeborene Fähigkeit bewiesen, sich in den Lücken um das Netz herum zurechtzufinden und Abpraller zu verwerten. Seine Beweglichkeit und seine Puck-Fertigkeit verschaffen ihm nicht unbedingt Raum, so dass er seine Instinkte und seinen Spielraum nutzen muss, um sich selbst in hervorragende Torraumsituationen zu bringen. Er ist kein Spielmacher, aber er zeigt, dass er in der Lage ist, ein sehr produktiver Passagier in der Reihe zu sein.

Der Stürmer aus Prince George könnte ein hervorragendes Beispiel für einen solchen Fall der optimalen Situationsanpassung sein. Wie weit kann der Spürsinn eines Spielers abseits des Pucks ihn bringen, wenn er nicht über ein hervorragendes Skating verfügt und es ihm an echtem Spielwitz mangelt? Parascak wird jedenfalls im Laufe der Saison die Aufmerksamkeit der Verteidiger auf sich ziehen, und es wird an ihm liegen, weitere Facetten seines Spiels zu entdecken, um die wahnsinnige Trefferquote zu halten, die er im ersten Teil der Saison gezeigt hatte.

Seine Trefferquote wird sich wahrscheinlich verlangsamen, aber wenn er einen Weg findet, die 50-Tore-Marke in der Saison zu knacken, wird sein Name bei der Draft im Juni bestimmt eine große Rolle spielen.

Alexandre Blais

Der zierliche Flügelstürmer hat in diesem Jahr sein Spiel deutlich verbessert und ist dadurch zu einem weitaus gefährlicheren Spieler geworden. Sein Passspiel und seine Übersicht waren schon immer eine Stärke. Er weiß, wo sich seine Mitspieler in der Offensivzone aufhalten, und spielt Pässe durch den Verkehr, um gefährliche Torchancen zu kreieren.

Blais ist kein Dauerbrenner, was ein Problem schaffen kann, da er nicht der größte Spieler ist. Er nutzt seine Fähigkeit, Spielern den Weg zum Puck abzuschneiden oder einen Verteidiger zu unterlaufen, um einen Puckkampf zu gewinnen, hervorragend aus. Blais muss mit zunehmender Reife einen Weg finden, um mehr Geschwindigkeit und Beweglichkeit auf offenem Eis zu entwickeln, aber die Instinkte sind routinemäßig zu erkennen.

Analytiker finden, Timing ist das Beste seines Spiels, denn Blais ist immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ob er nun an der perfekten Stelle steht, um einen Abpraller zu versenken, oder ob er das Glück hat, dass der Puck von ihm abprallt, während er versucht, sich im Gedränge vor dem Tor durchzusetzen, Blais schafft auf verschiedene Weise Torchancen. Er ist in diesem Sinn opportunistisch.

Die große Frage ist, ob sich Blais Trefferquote auf die NHL übertragen lässt, denn er ist kein übermäßig kreativer Spieler und verfügt nicht über die Mittel, um seinen derzeitigen Spielstil auf NHL-Ebene einzusetzen.

