Die besten Eishockeyspiele aller Zeiten in Deutschland

Hockey ist neben eines der schnellsten und spannendsten Spiele der Welt. Und er wird auf der ganzen Welt gefeiert, von Deutschland bis Russland. Auch wenn es in den Anfangsjahren des internationalen Wettbewerbs, d. h. der Weltmeisterschaft, so aussah, als ob der Pokal immer an die kalten Nationen ging (von 1920 bis 1932 gab es keinen anderen Sieger als Kanada), kam es später zu einer interessanteren Verteilung.

Deutschland mit seiner Eishockeyliga

steht leider im Schatten der großen Eishockeynationen, was aber nicht bedeutet, dass seine Einwohner keine Leidenschaft für diesen großartigen Sport haben, ganz im Gegenteil. Deshalb sind Eishockeyspiele in der Region auch so beliebt. Hier sind die 5 besten Spiele, mit denen man sich die Zeit unterwegs oder während eines Kurzurlaubs vertreiben kann. Sie sind auch unter den deutschen Spielern die beliebtesten und beliebtesten Spiele.

Eishockey 3D

Ice Hockey 3D ist eines der herausforderndsten und fesselndsten NHL-Spiele für Android, die Spieler aus Deutschland im Playstore finden können. Jeder Deutsche wird das klassische Gameplay und die einfache Steuerung zu schätzen wissen. Es bietet realistisches Eishockey mit allen Regeln und Aktionen. Es ist ein tolles Spiel, das man spielen kann, wenn man nicht online ist. Das Navigationssystem des Spiels ist phänomenal und bietet beeindruckende Grafiken und Bilder im Spiel.

Wichtige Merkmale:

Die Soundeffekte des Spiels sind sehr realistisch und actionreich.

Sie werden von der schnellen Reaktionsfähigkeit und dem reibungslosen Steuerungssystem begeistert sein.

Für noch mehr Spaß ist ein Minispiel namens Airhockey im Spiel enthalten.

Sie können Ihr Team aus über 20 verschiedenen Uniformen individuell gestalten.

Verschiedene Spielmodi, wie z. B. Schnellspiel und eine Meisterschaftskampagne, stehen Ihnen zur Verfügung.

Verfügbar für Spieler aus Deutschland.

NHL

Lernen Sie den Anbieter von Non-Stop-NHL-Nachrichten und -Informationen kennen. Das ist NHL, die offizielle NHL-App für Android, die jeden deutschen Eishockey-Fan mit allen Informationen rund um die NHL und Eishockey auf der ganzen Welt versorgt. Wenn Sie keine Zeit haben, sich vor den Fernseher zu setzen und alles über die NHL-Ligen und -Wettbewerbe zu erfahren, brauchen Sie sich nicht zu ärgern.

Abonnieren Sie einfach NHL.TV oder installieren Sie diese App. In dieser App erfährst du alles über die NHL. Sie können Live-Spiele mit DVD-Steuerung genießen. Hier können Sie auch bereits gespielte Spiele ansehen.

Wichtige Merkmale:

Diese App bietet 4 Live-Spiele pro Woche.

Sie können sich über Spielpläne, Ergebnisse, Videos, Tabellen, Dienstpläne usw. auf dem Laufenden halten.

Finden Sie täglich NHL-Nachrichten und Dokumente über Ihre Lieblingsteams und -ligen.

Das Symbol und das Thema dieser App sind anpassbar.

Sie können während der Fahrt im Auto Live-Übertragungen von Spielen hören.

Genießen Sie die Wiederholungen aller Live-Übertragungen, wenn Sie Zeit dafür haben.

Verfügbar für Spieler aus Deutschland.

Glüh-Hockey

Genieße das Hockeyspiel in einer neuen Umgebung mit Glow Hockey. Es ist eine andere Art, Eishockey zu spielen. Jeder Deutsche kann dieses Spiel ohne Übung oder Training leicht spielen. Damit können Sie spielen, ohne mit dem Netz verbunden zu sein. Glow Hockey läuft nahtlos auf den meisten Android-Geräten und beansprucht nur wenig Systemspeicher. Dank des fortschrittlichen Zweispielermodus können Sie und Ihr Freund das Spiel gleichzeitig auf demselben Gerät spielen.

Wichtige Merkmale:

Sehr flüssiges Gameplay und ein einfaches Steuerungssystem.

Das Spiel verfügt über einen Schnellspielmodus, in dem Sie sich selbst herausfordern können, indem Sie einen von vier Schwierigkeitsgraden auswählen.

Sie können aus 3 verschiedenen Spielthemen wählen.

Hochwertiges Bildmaterial und leuchtende Grafiken in zahlreichen Farben.

Das Spiel wird regelmäßig aktualisiert und verbessert, um ein optimales Spielerlebnis zu gewährleisten.

Verfügbar für Spieler aus Deutschland.

TSN

Wenn Sie ein NHL-Fan sind und über NHL-Nachrichten und -Informationen auf dem Laufenden bleiben wollen, könnte TSN eine gute Option für Sie sein. Es handelt sich nicht nur um eine NHL-App für Android, sondern um eine umfassende Sport-App, die den Großteil der NHL enthält. Sie können alle aktuellen Nachrichten mit Schlagzeilen und Details genießen.

Wenn Sie den Spielstand, den Spielplan und andere Details zum aktuellen Spiel wissen möchten, schauen Sie einfach in diese App. Neben der NHL können Sie mit dieser App auch Details über die NFL, KHL, NBA, MLB, MLS und andere herausfinden. Möchten Sie mehr erfahren? Dann schauen Sie sich die Funktionen an und freuen Sie sich.

Wichtige Merkmale:

Wenn Sie diesen Kanal abonnieren, können Sie Live-Übertragungen von verschiedenen Sportkanälen genießen.

Sie zeigt Highlights-Videos, spezielle Dokumentarfilme und Material über NHL-Fakten.

Sie können die täglichen Schlagzeilen im Nachrichtenbereich überprüfen und weitere Details zu den Nachrichten in dieser App herausfinden.

Wenn Sie während der Fahrt kein Video-Streaming genießen können, können Sie Podcasts und Audio-Streaming hören.

Diese App zeigt die Ergebnisse und den Spielplan jedes Spiels im Minutentakt an und ist mit nur wenigen Klicks zu erreichen.

Verfügbar für Spieler aus Deutschland.

TheScore

Wenn Sie ein begeisterter Sportfan sind und kein einziges Detail Ihrer NHL-Lieblingsspiele verpassen möchten, probieren Sie die theScore-App aus. Es handelt sich um eine App zur Anzeige von Sportergebnissen, Zeitplänen, Nachrichten und Statistiken. Diese App hat ein minimalistisches Design und eine großartige Benutzeroberfläche. Jeder kann diese App nutzen und alle Nachrichten und Spielergebnisse finden. Wenn Sie jedoch nicht nur über die NHL, sondern auch über die NBA, NFL, PGA, MLB und andere wissen wollen, können Sie diese App auf jeden Fall verwenden.

Wichtige Merkmale:

In diesem personalisierten Feed finden Sie Nachrichten und Inhalte über Ihre Lieblingsmannschaften und -spieler.

Auf der Startseite werden Spielergebnisse und Spielpläne in Echtzeit angezeigt.

Es gibt einen Nachrichtenbereich, der Schlagzeilen aus verschiedenen Bereichen des Sports enthält.

Dank der Chat- und Messaging-Funktion können Sie sich mit Sportfans aus aller Welt austauschen.

Mit dieser App können Sie unentdeckte Sportgeschichten und Live-Übertragungen von Spielen genießen.

Verfügbar für Spieler aus Deutschland.

Schlussfolgerung

Deutschland ist ein Land, in dem die Menschen gerne Eishockey spielen und anschauen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass verschiedene Spiele und Anwendungen zum Thema Eishockey dort sehr beliebt sind. Die Deutschen sind nicht nur begeisterte Fans des Sports, sondern auch des Glücksspiels.

