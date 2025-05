Die besten Eishockey-Stars der Saison 2024/2025 und ihre Aussichten fÃ¼r die nÃ¤chste Saison

Anzeige

Während Kanada, USA und Russland unbestritten die erfolgreichsten Nationen im internationalen Eishockey sind, hat Deutschland dennoch etwas beizutragen. Wobei Kanada mit Abstand die meisten Olympia-Goldmedaillen und Weltmeistertitel gewonnen hat, seit Eishockey gespielt wird.

Aber auch die USA konnten viele Goldmedaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften gewinnen, außerdem bewegt die NHL die Fans weltweit. Denn die amerikanische Liga hat hierzulande eine breite Fanbase.

Deutschland steuert mit Leon Draisaitl einen Top-Spieler zur NHL bei. In der Saison 2024/25 konnte Draisaitl zusammen mit dem Tschechen David Pastrnak die drittmeisten Scorerpunkte in der NHL erzielen. Deswegen sehen ihn viele in der kommenden Saison als klaren Stanley-Cup-Anwärter.

Bei Russland muss man die verfallene Sowjetunion mit dem heutigen Russland zusammenzählen. Dennoch mischen die Russen immer noch vorn mit. Das russische Eishockey-Talent Anton Silayev könnte nächste Saison in der NHL starten.

Die NHL-Stars und ihre Aussichten für nächste Saison

Wir haben schon Leon Draisaitl aus Deutschland genannt, der mit 52 Toren zum besten Torschützen der Saison für die Edmonton Oilers wurde. Denn aufgrund seines Langzeitvertrages wird er auch 2025/26 an die Spitze der NHL-Torschützen stürmen. Wir können hier nicht auf all die vielen NHL-Stars eingehen, aber 3 möchten wir noch nennen:

– Connor McDavid von den Edmonton Oilers: Der Teamkollege vom Deutschen Draisaitl gilt immer noch als bester aktiver Spieler der NHL. Seine Technik, sein Speed und seine Spielstrategie bleiben unübertroffen. Bis heute hat er schon etliche MVP-Titel und Scoring-Titel gewonnen. Auch in der nächsten Saison könnte er wieder MVP werden und klarer Anwärter auf den Stanley Cup.

– Nathan MacKinnon von der Colorado Avalanche: In der Saison 2024/25 konnte der Kanadier 116 Punkte machen und erhielt als MVP die Hart Trophy. Damit bleibt auch MacKinnon Stanley Cup Anwärter für die nächste Saison. Er gilt das Herzstück in der Offensive der Colorado Avalanche.

– Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins: Ein weiterer Kanadier, der nächstes Jahr für Hoffnungen in der NHL sorgt. Mit 37 Jahren gelang ihm ein Comeback im Nationalteam von Kanada. Das allein verdient schon eine Auszeichnung. So erwarten die Fans vieles, sowohl in der NHL als auch im kanadischen Nationalteam von Sidney Crosby.

Deutsche Eishockey-Stars im Fokus

Mit Draisaitl haben wir Deutschen schon einmal einen Superstar am internationalen Bankett. Aber auch die inländische DEL hat einige interessante Stars, sowohl aus Deutschland als auch internationale Spieler. Die folgenden 3 Spieler sollten die Wettfans auch 2025/26 nicht aus den Augen lassen:

– Ty Ronning von den Eisbären Berlin: 37 Tore in der Saison 2024/25 sprechen für sich. Daher wird er auch in der nächsten Saison ein gefürchteter Stürmer für Berlin, aber vielleicht auch international bleiben.

– Ryan Murphy bei Red Bull München: Er wechselte aus Salzburg in die DEL und wurde von den ICEHL-Spielern zum besten Spieler gewählt. In München setzt man große Hoffnungen auf ihn, weil man einen weiteren Aufschwung gut gebrauchen könnte.

– Arno Tiefensee von Adler Mannheim: Damit nennen wir auch noch einen der besten Goalies in der DEL. Viele sehen ihn bereits in der Nationalmannschaft oder sogar in internationalen Top-Ligen.

