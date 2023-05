Die besten Eishockey-Slots

Anzeige Schnell, spannend und mit einfachen Regeln: Slotspiele sind ein Hit. Weil das so ist, kommen ständig neue Games hinzu, die trotz der simplen...

Anzeige

Schnell, spannend und mit einfachen Regeln: Slotspiele sind ein Hit. Weil das so ist, kommen ständig neue Games hinzu, die trotz der simplen Grundstruktur jede Menge Pfiff bieten. Mittlerweile gibt es im Online Casino Themenslots für fast jeden Geschmack zu finden. Das gilt auch für Sportfans. Spannende Slots rund ums Eishockeyspiel dürfen daher nicht fehlen.

Bei „Ice Hockey“ lässt der Zocker zwei Mannschaften auf dem Eis gegeneinander antreten, wobei die Walzen genügend Bildschirmfläche frei lassen, um das sportliche Duell mit Vergnügen zu verfolgen. Das Ziel des im Comic-Stil gehaltenen Slots ist es, sich mit seinem Team bis zur Meisterschaft vorzukämpfen. Der Soundtrack kreiert dabei die passende Stadionatmosphäre.

„Hockey Hero“ gibt es gleich von zwei verschiedenen Herstellern. Der Slot von Push Gaming beschränkt sich auf fünf Freispiele, aber die reichen bereits für großen Spielspaß aus. Eishockey-Ausrüstung, Pucks und mehr laufen über die Walzen, und die Teams sind zwar verfremdet, aber anhand der Pokale ist die reale Inspiration hinter den Mannschaften zu erkennen. Die „Hockey Hero“-Version von Real Time Gaming räumt dem Spieler in der Bonusrunde besondere Bedeutung ein, und die Penalty-Box dient als Scatter. Das Besondere an diesem Slot ist die gelungene Nachempfindung des Flairs in einer echten Eishockey-Halle.

So realistisch wie möglich ist das Eishockey-Spiel bei „Break Away“ gehalten. Die Walzen gleiten dabei über die Eisfläche, und die Vielzahl der Kombinationen und Gewinnlinien sorgen für Spaß und Spannung.

Themenslots sind auch bei Musikfans begehrt. Rock, Pop oder Musical, und lebende oder tote Künstler – die Bandbreite ist riesig. Mehr als ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod zieht unter anderem Jimi Hendrix alte und neue Fans in seinen Bann. Der durch seine Gitarrenriffs legendär gewordene Rockstar wird im gleichnamigen „Jimi Hendrix Slot“ zelebriert, wobei seine größten Hits in der Dauerschleife gespielt werden können. Psychedelisch anmutende Grafiken samt Flower-Power-Symbolen und Peace-Zeichen versetzen den Zocker zurück in die Hippie-Zeit, und Hendrix selbst taucht als Wild-Symbol auf. Seit fast 40 Jahren rocken Guns N‘ Roses auf den internationalen Bühnen ab. Doch auch in der Slot-Version haben die amerikanischen Musiker um Frontmann Axl Rose eine große Fanschar. Von „November Rain“ bis „Sweet Child o‘ Mine“ reicht die Bandbreite der Songs und Videoclips, wobei Legend Respins, Solo Multiplier und Appetite for Destruction Wild für weitere Spannung sorgen. Tragische Liebe und Besessenheit formen den Hintergrund für eines der populärsten Musicals aller Zeiten. Doch selbst in Walzenform ist „Phantom of the Opera“ ein Superhit. Der Soundtrack des 1986 uraufgeführten Bühnenstücks erzeugt die passende Gänsehaut, wenn sich die Walzen drehen.

Wenn es statt Drama in der Welt der Oper lieber um Machtgier, Rache und Magie gehen soll, ist der „Game of Thrones“-Slot ein Fest für die Ohren und die Augen. Der Soundtrack des Fernseh-Megahits entführt die Zocker schon mit wenigen Tönen in die epische Welt von Westeros. Die Häuser und Welten bilden den Hintergrund für das Spielgeschehen, und Baratheon, Stark und Targaryen stehen jeweils für ihre eigene Funktion in dem Slot.

Film und Fernsehen bieten überhaupt die Grundlage für zahlreiche beliebte Slots. Dazu zählt „Jumanji“. So wie sich die Helden im Film inmitten eines Brett-, beziehungsweise in der Neuverfilmung eines Videospiels wiederfinden und ein Dschungelabenteuer überstehen müssen, so entführt auch der Slot in diese Spielewelt. Dank hervorragender Animationen bewegen sich die Urwaldwesen täuschend echt über den Bildschirm, und der Soundtrack lässt den Dschungel lebendig werden.

Freund oder Feind? Bei „Gremlins“ kommt es darauf an, wie die pelzigen Wesen behandelt werden. Wer sich an die Vorschriften für die Betreuung von Mogwai und Co. hält, hat von ihnen nichts zu befürchten. Doch wehe, die Gremlins werden nach Mitternacht gefüttert oder bekommen ein nasses Fell … Dann werden sie zur echten Bedrohung für den Zocker.

Noch gefährlicher sind die im Labor zurück ins Leben gerufenen Dinosaurier in „Jurassic World“. Doch so groß die Bedrohungen für den Spieler in der Rolle des Forschers auch sind, so unwiderstehlich ist der Lockruf der Spielewelt. Clips aus den Verfilmungen mit Chris Pratt erhöhen den Spielespaß.

Wer es statt mit Urzeitwesen lieber mit paranormalen Gefahren aufnimmt, kann sich mit „Beetlejuice“ in die Welt des Kinoklassikers von Tim Burton begeben. Wer dreimal seinen Namen sagt, ruft den titelgebenden Poltergeist herbei, doch diese Entscheidung erweist sich auch im Slotspiel als äußerst unklug. Noch gruseliger wird es bei „A Nightmare on Elm Street“. Serienkiller Freddy Krüger treibt im Slot genauso sein blutrünstiges Unwesen wie in der Filmserie.

Unblutig, charmant und nostalgisch geht es hingegen bei dem auf der Kultserie „Friends“ basierenden Slot zu. In dem Spiel dreht sich alles um sechs Freunde in New York, und deren Herausforderungen im Alltag und im Liebesleben. Symbole, Soundtrack und Filmausschnitte wecken Erinnerungen an die Folgen im Café „Central Perk“ und den verschiedenen Apartments, in denen Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross und Chandler die Herzen der Fans erobert haben.

Doch auch neuere Serien haben mittlerweile ihren eigenen Slot. Bei „Narcos“ macht sich der Zocker auf die Suche nach dem Goldschatz von Pablo Escobar. Doch wenn es um Drogenkartelle in Mexiko und ein Vermögen geht, sind auch die Gesetzeshüter (oder in diesem Fall das FBI) nicht weit.

Slots sind aber nicht nur weltweit die beliebtesten Casinospiele, sie haben auch eine der längsten Traditionen. Ihre Geschichte reicht bis ins Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Den ersten Drei-Walzen-Automat entwickelte der gebürtige Deutsche Charles Fey. Er nannte seine Erfindung „Liberty Bell“. Die gleichnamige goldene Glocke war das wichtigste Symbol seines Slotgeräts. Außerdem benutzte er noch heute verwendete Symbole wie Herzen und Hufeisen.Das vor allem in Bars aufgestellte Gerät wurde prompt zum Riesengewinn. Da Fey aufs Patentieren seiner Erfindung verzichtet hatte, gab es bald zahlreiche Nachahmer. Wo um Geld gespielt wird, gibt es jedoch bald erbitterte Gegner des Zockens. Das war auch bei den frühen Slots nicht anders. 1909 wurden die Geldspielautomaten verboten. Doch Fey erwies sich weiterhin als erfinderisch – und wegweisend. Er kreierte stattdessen Kaugummiautomaten, bei denen als Gewinne Kaugummis ausgezahlt wurden. Die bis heute verwendeten Früchtesymbole zeigten die jeweilige Geschmacksrichtung an. Das Glücksspielverbot hielt bis 1931 in den gesamten USA an, und auch dann wurde es nur für Nevada aufgehoben. Die Wüstenstadt Las Vegas profitiert bis heute von dieser Ausnahmestellung.

In Europa gab es ebenfalls immer wieder neue Einschränkungen und Verbote. Slots sind allerdings schon lange erlaubt, und seit dem 1. Juli 2021 sind in Deutschland auch Online-Casinos mit einer Lizenz aus der Bundesrepublik flächendecken legalisiert. Ein Höchstlimit von 1000 Euro im Monat darf seitdem online für jegliches Glücksspiel eingesetzt werden. Das gilt für Online-Lotto genauso wie für Sportwetten und Slots. Eine große Anzahl der Slots ist mit geringen Einsätzen oder sogar kostenlos zockbar. Schnell, spannend und einfach bleibt ein Gewinn.

5247 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.

Anzeige

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!