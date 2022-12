Die bestbezahlten Eishockeyspieler der Welt

Anzeige Hockey ist eine der beliebtesten Sportarten. In der Tat träumt jeder Junge davon, ein berühmter und erfolgreicher Sportler zu werden. Und die Reise...

Hockey ist eine der beliebtesten Sportarten. In der Tat träumt jeder Junge davon, ein berühmter und erfolgreicher Sportler zu werden. Und die Reise zu diesem Traum beginnt mit einem Stock und einem Puck, die von den Eltern gekauft werden.

Nicht jeder schafft es, sein Ziel zu erreichen und ein Idol von Millionen zu werden. Diejenigen, die ihre Träume nicht verraten haben, werden Weltklasse-Stars. Außerdem ist dieser Sport immer noch sehr gut bezahlt. Die erfolgreichsten Eishockeyspieler können nicht nur Sport Autos mieten, sie können jedes Auto kaufen. Andererseits leihen sich modernere Typen lieber ein Auto mieten und fahren jeden Monat andere Autos: einen Monat auf einem gemieteten Porsche, den zweiten auf einem gemieteten Lamborghini, den dritten auf einem Ferrari und so weiter. Die besten Eishockeyspieler der Welt sind in der ganzen Welt bekannt. Zu Lebzeiten werden sie zu Legenden, und nach ihrem Tod werden Straßen nach ihnen benannt, Denkmäler eingeweiht und Gedichte gewidmet. Das sind Menschen, die in der Geschichte des Sports große Spuren hinterlassen haben. Selbst diejenigen, die sich nicht für Hockey interessieren, kennen ihre Namen.

Warum spielen die bestbezahlten Eishockeyspieler in der NHL?

Die NHL ist die reichste Eishockeyliga der Welt. Laut dem Wirtschaftsportal howmuch.net verdiente die Liga im Jahr 2016 3,7 Milliarden Dollar – die fünfthöchsten Einnahmen aller Sportligen der Welt. Aufgrund der hohen Gewinne der NHL kann sich kein Eishockeyturnier mit der nordamerikanischen Liga messen, was die Verträge angeht.

Inoffiziellen Angaben zufolge ist beispielsweise das höchste Gehalt in der KHL das von Metalurg-Stürmer Sergei Mozyakin. Er erhält 3 Millionen Dollar pro Jahr. In der NHL befinden sich Spieler mit einem solchen Gehalt nicht einmal unter den Top 100 des durchschnittlichen Jahreseinkommens. Zum Vergleich: Auston Matthews, der bestbezahlte Eishockeyspieler in der NHL, erhält jetzt 13 Millionen Dollar.

Die drei erfolgreichsten Eishockeyspieler der NHL

Sergej Bobrowski

Verein: „Florida Panthers“

Rolle: Torwart

Sergei Bobrovsky ist einer der stärksten Torhüter der Welt und der einzige russische zweifache Gewinner der Vezina Trophy – des Preises für den besten Torhüter der NHL.

Bobrovsky gab in der Saison 2010/11 sein NHL-Debüt in Philadelphia. Der Russe hatte eine gute Saison und wurde zum wichtigsten Torhüter der Flyers. Doch im darauffolgenden Jahr zeigte Bobrovsky schwächere Leistungen, kam seltener zum Einsatz und wurde nach Columbus verlegt. Im neuen Team öffnete sich der Russe und gewann in der ersten Saison die Vezina Trophy. Sieben Jahre lang war er der Haupt-Torwart der Blue Jackets und der Anführer des Teams. Sein Jahresgehalt beträgt 6 Millionen Dollar.

Connor McDavid.

Verein: „Edmonton Oilers“

Rolle: Stürmer

Connor McDavid ist ein NHL-Star und einer der bestbezahlten Spieler der Welt. „Edmonton“ wählte McDavid mit der ersten Gesamtauswahl im Draft 2015. In der ersten Saison erzielte der Kanadier im Durchschnitt mehr als einen Punkt pro Spiel, verletzte sich jedoch schwer und verpasste die Hälfte der Saison. In seiner ersten vollen Meisterschaft erzielte McDavid 100 Punkte und wurde zum produktivsten Spieler der NHL. In den nächsten beiden Spielzeiten überschritt der Stürmer ebenfalls die 100-Punkte-Marke. Mit 19 Jahren wurde McDavid der jüngste Kapitän eines NHL-Teams in der Geschichte der Liga. Er ist der jüngste Karrierist.

Im Jahr 2017 unterzeichnete Edmonton einen neuen Vertrag mit McDavid. Für acht Jahre wird der Spieler 100 Millionen Dollar erhalten, sein durchschnittliches Jahresgehalt beträgt 12,5 Millionen Dollar. Der neue Vertrag gilt ab der Saison 2018/19.

Auston Matthews.

Verein: „Toronto Maple Leafs“

Rolle: Stürmer

Auston Matthews gilt zusammen mit Connor McDavid als der talentierteste Eishockeyspieler der Welt. Doch in diesem Jahr hat Matthews McDavid bereits beim Gehalt überholt. Im Jahr 2016 wählte Toronto den 18-jährigen Spieler mit der Nummer eins der Draft-Auswahl aus. Matthews wurde sofort Mitglied der Maple Leafs und begann die Saison in der NHL. Im ersten Spiel für Toronto erzielte der Stürmer vier Tore und war damit der erste Spieler in der Geschichte der Liga, der im Eröffnungsspiel spielte. In seiner ersten Saison in der NHL erzielte Matthews 40 Tore – die zweitmeisten in der Liga. Auch in den nächsten beiden Spielzeiten zeigte der Stürmer starke Leistungen, doch Verletzungen verhinderten, dass er zum besten Spieler der NHL wurde. In zwei Spielzeiten verpasste er 34 Spiele aufgrund von Verletzungen.

Die Verletzungen haben Matthews‘ Potenzial nicht beeinträchtigt. Im Sommer 2018, ein Jahr vor Ablauf seines Rookie-Vertrags, unterzeichneten die Maple Leafs einen neuen Vertrag mit dem Stürmer. Jetzt erhält der Stürmer 13 Millionen Dollar pro Jahr.

