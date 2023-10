Die beliebtesten Hockeyspiele der Geschichte

Artikel anhören Anzeige Es gibt viele populäre Eishockey Wettbewerbe auf der ganzen Welt, und natürlich gibt es einige Länder, in denen Eishockey überdurchschnittlich populär...

Es gibt viele populäre Eishockey Wettbewerbe auf der ganzen Welt, und natürlich gibt es einige Länder, in denen Eishockey überdurchschnittlich populär ist, und daher werden in diesen Ländern in der Regel die meistgesehenen Spiele ausgetragen.

Es dürfte niemanden überraschen, dass Hockey in Kanada und den Vereinigten Staaten, vor allem in den nördlichen Regionen, die meistgesehene Sportart der Welt ist, aber auch in den nordischen Ländern und in Russland erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Eine Übersicht über die meistgesehenen Spiele:

Olympisches Eishockeyturnier

IIHF-Weltmeisterschaft

Stanley-Pokal

Kontinentale Eishockeyliga.

Eishockeyturnier bei den Olympischen Spielen

Die ersten Olympischen Eishockeyspiele fanden 1920 statt, und es war klar, dass die kanadische Mannschaft lange Zeit die Veranstaltung dominierte, bis die russische Mannschaft begann, Siege zu erringen. Später, im Jahr 1998, traten auch die Hockeyspielerinnen an.

Im Laufe der Geschichte der Olympischen Spiele haben viele Nationen an Hockeyspielen teilgenommen, darunter Australien, Deutschland, Kasachstan, Polen und Italien, um nur einige zu nennen.

Abnehmende Popularität

Die Olympischen Spiele scheinen nicht mehr so beliebt zu sein wie in früheren Jahrzehnten, aber sie sind immer noch eines der meistgesehenen Sportereignisse. Wenn Sie sich für die beliebtesten Eishockeyligen interessieren, sollten Sie die neuesten Nachrichten in den beliebtesten Blogs und Sportmagazinen verfolgen, damit Sie nichts verpassen.

IIHF Weltmeisterschaft

Das vom Internationalen Eishockeyverband organisierte Turnier ist ein wichtiges Ereignis in der Welt dieses Sports. Die Herrenmannschaften nehmen an dieser jährlichen Weltmeisterschaft teil. Wie die Experten der Online-Casino-Website Lemon Casino sagen, ist Vielfalt auch beim Spielen der Schlüssel, und so ist es nicht verwunderlich, dass die IIHF weitere Veranstaltungen organisiert, an denen auch Junioren und Frauen teilnehmen.

Die IIHF organisiert nicht nur die Herren-Meisterschaft, sondern auch Turniere für Nachwuchsspieler und sogar eine Weltmeisterschaft sowie eine Eishockey-Weltmeisterschaft für Frauen, um nur einige zu nennen.

Stanley Cup – Die beliebtesten Eishockeyspiele der USA

Der Stanley Cup ist ein Turnier, das in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgetragen wird, und es ist kein Zufall, dass es eines der beliebtesten Turniere der Welt ist, denn die amerikanischen Spieler sind in diesem Sport sehr erfolgreich. Die NHL-Spieler, die an diesem Wettbewerb teilnehmen, haben eine große Fangemeinde.

Kontinentale Eishockeyliga

Die ebenfalls weltberühmte Kontinentale Eishockeyliga wurde 2008 gegründet und zeichnet sich ebenfalls dadurch aus, dass die meisten der teilnehmenden Mannschaften russischer Herkunft sind; in der letzten Saison waren es insgesamt 780 Spieler.

Laut Statistik von 2015 war sie in diesem Jahr das zweitstärkste Eishockeyturnier der Welt. Interessanterweise betrug das längste Spiel der Kontinentalen Eishockeyliga 142 Minuten und 09 Sekunden, das am 22. März 2018 ausgetragen wurde.

Die beliebtesten und erfolgreichsten Eishockey Teams

Auch wenn kein einzelnes Team herausgehoben werden kann, besteht kein Zweifel daran, dass die US-Mannschaften in den letzten Jahren bei den Weltmeisterschaften stets die besten waren, so dass die NHL-Spieler hervorgehoben werden könnten.

Es ist kein Wunder, dass diese Sportart in Amerika unglaublich populär ist, denn neben den großartigen Spielern sind die Spiele auch sehr spannend und werden oft auch von Menschen gesehen, die keine Sportfans sind.

