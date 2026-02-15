Die bekanntesten Eishockeyspieler der Schweiz

Anzeige

Schweizer Eishockey hat sich in den letzten zwanzig Jahren vom ambitionierten Außenseiter zur festen Größe im internationalen Vergleich entwickelt. Was früher als Achtungserfolg galt, ist heute die Erwartung: Playoff-Teilnahmen bei Weltmeisterschaften, Medaillen und eine wachsende Präsenz in der NHL. Hinter dieser Entwicklung stehen Namen, die längst nicht nur in Bern, Zürich oder Davos bekannt sind, sondern auch in Tampa, Nashville oder New Jersey.

Viele Fans verfolgen Leistungen, Statistiken und Karrierewege inzwischen mit derselben Detailtiefe wie Trainerstäbe. Entscheidend bleibt jedoch das, was auf dem Eis passiert – und dort haben mehrere Schweizer Maßstäbe gesetzt.

Vom Außenseiter zum NHL-Faktor

Noch in den 1990er-Jahren waren Schweizer in der NHL Exoten. Heute sind schweizer in der NHL keine Randnotiz mehr, sondern fester Bestandteil vieler Kader. Diese Entwicklung verlief nicht zufällig. Professionalisierte Nachwuchsarbeit, bessere Ausbildungsstrukturen und ein steigendes sportliches Selbstverständnis haben dazu geführt, dass Eishockeyspieler in der Schweiz international konkurrenzfähig sind.

Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl prägender schweizer nhl spieler der letzten Jahre:

Spieler Position NHL-Teams (Auswahl) Größter Erfolg Roman Josi Verteidiger Nashville Predators Norris Trophy Nico Hischier Center New Jersey Devils 1st Overall Pick Timo Meier Flügel San Jose Sharks, NJ Devils 40-Tore-Saison Nino Niederreiter Flügel NY Islanders, Minnesota, Jets Konstante Top-6-Rolle Kevin Fiala Flügel Nashville, Minnesota, LA Kings 80+ Punkte-Saison

Diese Namen stehen exemplarisch für eine Generation, die das Image des Schweizer Eishockeys nachhaltig verändert hat.

Roman Josi – Der Maßstab

Wenn es um berühmten Eishockeyspieler des Landes aus der Schweiz geht, führt kein Weg an Roman Josi vorbei.

Der Berner Verteidiger ist nicht nur Captain der Nashville Predators, sondern auch einer der komplettesten Abwehrspieler seiner Generation. 2020 gewann er die Norris Trophy als bester Verteidiger der NHL – eine Auszeichnung, die zuvor kein Schweizer erhalten hatte.

Josi kombiniert Spielintelligenz mit Offensivdrang. In der Saison 2021/22 erzielte er 96 Punkte – eine Zahl, die selbst für viele Stürmer außergewöhnlich ist. Seine Bedeutung geht jedoch über Statistiken hinaus. Er ist Führungsspieler, Powerplay-Dirigent und Identifikationsfigur.

In Diskussionen um den bester eishockeyspieler der welt taucht sein Name zwar nicht regelmäßig ganz oben auf, doch in der Kategorie „bester Verteidiger seiner Ära“ wird er international ernsthaft genannt. Für die Schweiz ist er der Referenzpunkt.

Nico Hischier – Der historische Nummer-1-Pick

2017 schrieb Nico Hischier Geschichte: Als erster Schweizer wurde er im NHL Draft an Position eins ausgewählt.

Dieser Moment war mehr als ein persönlicher Triumph. Er symbolisierte den endgültigen Durchbruch des Schweizer Nachwuchssystems. Hischier entwickelte sich bei den New Jersey Devils schnell zu einem Zwei-Wege-Center mit enormer Verantwortung – später sogar zum Teamkapitän.

Sein Spiel zeichnet sich weniger durch spektakuläre Einzelaktionen als durch Konstanz aus. Faceoffs, Unterzahlspiel, Spielaufbau – Hischier übernimmt Aufgaben, die Trainer lieben und Gegner respektieren. In einer Liga, in der Geschwindigkeit und Effizienz dominieren, behauptet er sich durch Übersicht und Disziplin.

Timo Meier – Kraft und Torgefahr

Timo Meier steht für eine andere Spielweise: physisch, direkt, tororientiert.

Mit einer 40-Tore-Saison bei den San Jose Sharks bewies Meier, dass Schweizer Offensivspieler nicht nur mitspielen, sondern Spiele entscheiden können. Sein Stil erinnert an klassische Power Forwards: robuste Zweikämpfe, Präsenz vor dem Tor, kompromisslose Abschlüsse.

Für viele junge eishockeyspieler in der Schweiz ist Meier der Beweis, dass man sich auch mit physischem Spielstil in der NHL etablieren kann – ohne die eigene Identität zu verlieren.

Nino Niederreiter – Der Pionier der Moderne

Bevor Josi oder Hischier internationale Schlagzeilen machten, war Nino Niederreiter bereits in der NHL etabliert.

Er war einer der ersten Schweizer Feldspieler, die sich dauerhaft in einer Top-6-Rolle festspielten. Über Jahre hinweg lieferte er konstante 20-Tore-Saisons und war in den Playoffs regelmäßig ein Faktor. Niederreiter steht sinnbildlich für die Phase, in der Schweizer Spieler vom „Talent“ zum verlässlichen Leistungsträger wurden.

Kevin Fiala – Kreativität auf höchstem Niveau

Kevin Fiala verkörpert die offensive Eleganz des modernen Spiels.

Mit über 80 Punkten in einer Saison demonstrierte Fiala, dass Schweizer Scorer auch im absoluten Spitzensegment mithalten können. Technisch stark, kreativ im Eins-gegen-eins und effektiv im Powerplay – er ist einer der spektakuläreren Vertreter unter den berühmte eishockeyspieler des Landes.

Mark Streit – Der Türöffner

Bevor die heutige Generation die NHL eroberte, ebnete Mark Streit den Weg.

Streit war kein Draft-Hype, kein Wunderkind. Er ging den langen Weg über europäische Ligen und setzte sich schließlich in der NHL durch – zunächst bei den Montreal Canadiens, später als Captain der New York Islanders. Allein diese Rolle war ein Meilenstein: Ein Schweizer als Kapitän eines NHL-Teams galt Anfang der 2010er-Jahre noch als außergewöhnlich.

2017 gewann er mit den Pittsburgh Penguins den Stanley Cup. Auch wenn er in den Playoffs nicht mehr die zentrale Rolle spielte, war dieser Titel symbolisch enorm wichtig. Er zeigte, dass ein eishockeyspieler schweiz nicht nur mitspielen, sondern Teil einer Meistermannschaft sein kann.

Streit war der Beweis, dass der Weg möglich ist. Josi und Co. haben ihn später verbreitert – aber geöffnet hat ihn Streit.

Die Nationalmannschaft – Vom Respekt zum Anspruch

Die Entwicklung einzelner Stars ist eng mit dem Aufstieg der Nationalmannschaft verknüpft. Die Schweiz war lange unangenehm zu bespielen, aber selten ein echter Titelkandidat. Das änderte sich spürbar.

Silbermedaillen bei Weltmeisterschaften (2013, 2018) markierten Wendepunkte. Plötzlich war klar: Die Schweiz schlägt nicht nur Außenseiter, sondern auch Kanada, USA oder Schweden in K.-o.-Spielen. Spieler wie Josi, Hischier, Meier oder Fiala brachten NHL-Erfahrung ins Team – Tempo, Struktur, Selbstvertrauen.

Ein kurzer Überblick über die wichtigsten internationalen Erfolge der letzten Jahrzehnte:

Jahr Turnier Ergebnis 2013 WM Silber 2018 WM Silber 2022 WM Viertelfinale 2023 WM Finalteilnahme

Diese Resultate sind kein Zufall. Sie spiegeln eine strukturelle Reife wider. Schweizer Teams treten taktisch diszipliniert auf, sind läuferisch stark und defensiv organisiert. Das Image des „braven Mitspielers“ ist verschwunden.

Ist ein Schweizer der beste Eishockeyspieler der Welt?

Die Frage nach dem bester eishockeyspieler der welt wird in der Regel mit Namen wie Connor McDavid beantwortet. Ein Schweizer steht in dieser Diskussion (noch) nicht ganz oben. Aber: In bestimmten Kategorien sind Schweizer Spieler Weltklasse.

Roman Josi gehörte in seiner Prime zu den drei besten Verteidigern der Liga. Fiala war zeitweise unter den produktivsten Flügelspielern. Hischier zählt zu den defensiv stärksten Centern seiner Altersklasse.

Die Schweiz stellt vielleicht nicht den globalen Superstar Nummer eins. Aber sie stellt mehrere Spieler, die in ihrer jeweiligen Rolle zur absoluten Elite gehören. Und genau das ist nachhaltiger als ein einzelnes Phänomen.

Die Bedeutung für den Nachwuchs

Der vielleicht größte Effekt dieser Generation zeigt sich nicht in Nordamerika, sondern in Schweizer Eishallen. Kinder wachsen heute mit realistischen Vorbildern auf. Sie sehen Landsleute in NHL-Highlights, auf Titelbildern, in Playoff-Serien.

Das verändert Mentalität.

Früher war die NHL ein ferner Traum. Heute ist sie ein erreichbares Ziel. Nachwuchsspieler trainieren professioneller, wechseln früher ins Ausland, arbeiten gezielter an Athletik und Spielverständnis. Die Liga im eigenen Land profitiert ebenfalls – höhere Intensität, mehr taktische Disziplin, bessere Infrastruktur.

Berühmte eishockeyspieler schaffen Identifikation. Aber sie schaffen vor allem Standards.

Fazit

Die bekanntesten Eishockeyspieler der Schweiz sind mehr als sportliche Aushängeschilder. Sie stehen für einen strukturellen Wandel. Aus gelegentlichen Exporten wurden feste Größen. Aus Achtungserfolgen wurden Medaillenambitionen.

Roman Josi setzte internationale Maßstäbe als Verteidiger. Nico Hischier schrieb Draft-Geschichte. Timo Meier und Kevin Fiala etablierten sich als Offensivkräfte. Nino Niederreiter und Mark Streit ebneten den Weg.

Die Schweiz stellt vielleicht nicht jedes Jahr den globalen Superstar. Aber sie stellt Spieler, die Spiele entscheiden, Teams führen und internationale Titel mitprägen.

Und genau darin liegt die eigentliche Erfolgsgeschichte des Schweizer Eishockeys: nicht im Mythos, sondern in nachhaltiger Qualität.

