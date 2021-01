Die Aufholjagd soll weitergehen

Klobenstein. (PM Buam) Nach drei Siegen in Serie blicken die Rittner Buam voller Selbstvertrauen den nächsten Aufgaben in der Alps Hockey League entgegen. Am...

Klobenstein. (PM Buam) Nach drei Siegen in Serie blicken die Rittner Buam voller Selbstvertrauen den nächsten Aufgaben in der Alps Hockey League entgegen.

Am Donnerstag, 21. Jänner ist der VEU Feldkirch im Rahmen des 24. Spieltags in der Ritten Arena zu Gast, zwei Tage später empfangen die Heiskanen-Schützlinge HDD SIJ Acroni Jesenice in Klobenstein (Runde 25). Beide Partien werden um 20 Uhr angepfiffen und können per Livestream auf valcome.tv verfolgt werden.

Nach zuletzt drei Siegen in Serie haben die Rittner Buam in der Tabelle der länderübergreifenden Meisterschaft einige Positionen gutgemacht. Nach 17 ausgetragenen Partien liegen die Blau-Roten mit 28 Punkten auf dem zehnten Platz – drei Längen hinter Cortina und dem achten Platz, der zu einer Teilnahme am Playoff berechtigt. Ein Ziel, das die junge Truppe von Santeri Heiskanen auch heuer erreichen möchte, weshalb es in den nächsten Wochen dringend Punkte braucht.

Mit Feldkirch (7./32 Punkte) und Jesenice (4./35) sind in dieser Woche zwei Klubs zu Gast, die im Ranking vor den Rittner Buam liegen. Zwei Klubs, vor denen die Spieler den nötigen Respekt, aber keineswegs Angst haben. „Es werden sicherlich zwei schwere Partien. Feldkirch verfügt über einige gute Ausländer, wie schon in den vergangenen Jahren. Mit Jesenice ist am Samstag eine laufstarke Truppe zu Gast, die körperlich und technisch sehr gut ist. Wir bereiten uns möglichst gut auf diese Duelle vor und dann bin ich zuversichtlich, dass wir die Punkte hier zu Hause behalten können“, sagt ein optimistischer Alexander Eisath.

Die Bilanz spricht vor dem Match gegen Feldkirch eindeutig für die Rittner Buam, die von bis dato zehn Duellen deren acht für sich entscheiden konnten. Allerdings ging das letzte Aufeinandertreffen mit den Vorarlbergern vor fast genau einem Jahr mit 4:5 nach Verlängerung in die Hose. Wesentlich ausgeglichener verliefen die bisherigen Matches gegen den slowenischen Klub Jesenice, wo es nach 16 Aufeinandertreffen „nur“ 9:7 für die Südtiroler steht. Was seinen Kader angeht, so kann Coach Santeri Heiskanen fast aus dem Vollen schöpfen. Es fehlen MacGregor Sharp und der Langzeitverletzte Kevin Fink.