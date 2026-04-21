Die Adler Mannheim treffen ab Freitag im Finale der deutschen Eishockey-Meisterschaft auf die Eisbären Berlin

Neuss. (PM DEL) Die Eisbären Berlin und die Adler Mannheim treffen vom kommenden Freitag, 24. April 2026, an im Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft aufeinander.

Gespielt wird im Modus „Best of seven“, in dem eine Mannschaft vier Siege benötigt, um sich den Titel in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) zu sichern. Mannheim hatte die Hauptrunde auf dem 2. Tabellenplatz abgeschlossen und würde in einem entscheidenden siebten Spiel gegen den Tabellensechsten der Hauptrunde aus Berlin damit das Heimrecht haben. Gespielt wird an folgenden Terminen:

Freitag, 24. April, in Mannheim (19.30 Uhr)

Sonntag, 26. April, in Berlin (16.30 Uhr)

Dienstag, 28. April, in Mannheim (19.30 Uhr)

Donnerstag, 30. April, in Berlin (19.30 Uhr)

Sonntag, 3. Mai, in Mannheim (16.30 Uhr) *

Dienstag, 5. Mai, in Berlin (19.30 Uhr) *

Donnerstag, 7. Mai, in Mannheim (19.30 Uhr) *

* = falls notwendig

Damit treffen im diesjährigen Finale die beiden bisher erfolgreichsten Mannschaften der DEL-Geschichte aufeinander. Die Eisbären sind mit elf Meisterschaften der Rekordtitelträger, die Adler liegen in dieser Wertung mit sieben Titeln auf Rang 2. Es ist das vierte Mal, dass diese beiden Teams in einer Finalserie aufeinander treffen. Zweimal behielten bisher die Berliner die Oberhand (2005 und 2012), einmal konnten sich die Mannheimer durchsetzen (1998). Insgesamt gab es bislang zehn Playoff-Duelle der beiden Kontrahenten. Dabei konnten die Eisbären achtmal gewinnen – zuletzt sieben Mal in Folge. In der Hauptrunde der Saison 2025/26 ist die Bilanz dagegen ausgeglichen. Beide Mannschaften konnten sich jeweils in der eigenen Arena durchsetzen – Mannheim mit 7:1 und 8:5, Berlin mit 4:3 nach Verlängerung und 4:2.

Auf dem Weg ins Finale gewannen die Adler im Viertelfinale jeweils mit 4:1 Siegen gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven und im Halbfinale gegen Red Bull München. Die Eisbären setzten sich in ihren Serien gegen die Straubing Tigers im Viertelfinale und gegen den Hauptrundenersten Kölner Haie im Halbfinale jeweils mit 4:2 Siegen durch.

Wie bereits in den vergangenen beiden Jahren gibt es für die Fans auch diesmal die Gelegenheit, sich ein ganz besonderes Erinnerungsstück zu sichern: Jeder Puck, mit dem in der Finalserie ein Treffer erzielt wird, steht am Tag nach dem jeweiligen Spiel auf Ebay zur Versteigerung. Ausgenommen davon sind lediglich der „Championship-winning-Puck“ sowie Scheiben, mit denen ein Spieler sein erstes Karriere-Tor in der PENNY DEL erzielt hat. Der Erlös der Aktion geht zu gleichen Teilen an den „Förderverein Deutscher Eishockey Nachwuchs“ und das Moorprojekt Drömling des World Wide Fund For Nature (WWF), das die Deutsche Eishockey Liga seit zwei Jahren gezielt unterstützt.

Alle Spiele der Finalserie zwischen Mannheim und Berlin werden live von MagentaSport übertragen. Zudem sind die Partien 1, 3, 4 und 6 im Free-TV bei DF1 zu sehen.