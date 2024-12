Die Adler aus KitzbÃ¼hel fliegen wieder zu hoch

Kitzbühel. (PM Buam) Auch im zweiten Saisonduell mit Adler Stadtwerke Kitzbühel setzte es für die Rittner Buam SkyAlps eine Niederlage. Am Samstagabend zog das...

Kitzbühel. (PM Buam) Auch im zweiten Saisonduell mit Adler Stadtwerke Kitzbühel setzte es für die Rittner Buam SkyAlps eine Niederlage.

Am Samstagabend zog das Team von Jamie Russell mit 3:7 den Kürzeren.

Schlechter hätten die Rittner Buam SkyAlps, die auf den verletzten Stammgoalie Colin Furlong und Jakob Prast verzichten mussten, nicht ins Auswärtsmatch gegen die Adler Stadtwerke Kitzbühel starten können. Nach gerade einmal 24 Sekunden musste Florian Plattner zum ersten Mal hinter sich greifen. In der siebten Minute erhöhten die Hausherren durch Ketonen in Überzahl sogar auf 2:0. Die Anfangsphase blieb spannend, denn postwenden glückte den Blau-Roten – ebenfalls mit einem Mann mehr am Eis – durch Marco Insam der Anschlusstreffer. In der Gamsstadt ging es munter weiter, denn in der 12. Minute stellte Schmid den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Doch nach rund einer Viertelstunde verkürzte Hjorth mit seinem neunten Saisontor auf 2:3. Es war der letzte Höhepunkt eines hochklassigen und spannenden Startdrittels.

Nach dem ersten Pausentee verstrichen etwas mehr als 12 Minuten, bis Simon Kostner der Ausgleich glückte. Ritten agierte zu diesem Zeitpunkt mit einem Mann mehr. Doch wie gewonnen so zerronnen, denn nur 50 Sekunden später brachte Schutz die Gastgeber ebenfalls im Powerplay mit einem verdeckten Schuss neuerlich in Front.

Im Schlussdrittel zogen die Adler auf und davon. Engelhart stellte nach einem Abpraller auf 5:3 (41.57). Danach verwandelte Podlipnik im Slot lauernd direkt (47.35) und Waschnig nutzte rund sechs Minuten vor Schluss einen Abspielfehler der Rittner Buam SkyAlps eiskalt aus und stellte den Endstand von 7:3 zu Gunsten des österreichischen Klubs her. Lange Zeit zum Trübsal blasen haben die Südtiroler nach der deutlichen Auswärts-Pleite aber nicht, denn sie müssen in weniger als 24 Stunden am Sonntag um 18 Uhr auswärts gegen Celje neuerlich aufs Eis.

Adler Stadtwerke Kitzbühel – Rittner Buam SkyAlps 7:3 (3:2, 1:1, 3:0)

Tore: 1:0 Fröwis (00.24), 2:0 Ketonen (6.21/PP), 2:1 Insam (7.33/PP), 3:1 Schmid (11.09), 3:2 Hjorth (15.19), 3:3 Kostner (32.07/PP), 4:3 Schutz (32.57/PP), 5:3 Engelhart (41.57), 6:3 Podlipnik (47.35), 7:3 Waschnig (53.46)

Die Rittner Buam SkyAlps glänzen in Slowenien mit Effizienz

Die Rittner Buam SkyAlps sind wieder zurück auf der Siegerstraße. Am Sonntagabend gewannen sie das Auswärtsspiel gegen HK RST Pellet Celje in Slowenien in ganz souveräner Manier mit 3:0. Dabei glänzte Hannes Treibenreif, der bei seinem Comeback direkt ein Shutout lieferte.

Nach der 3:7-Niederlage vom Samstag in Kitzbühel fuhren die Rittner Buam SkyAlps mit einer klaren Aufgabe nach Slowenien: Wiedergutmachung. Und so spielten sie im ersten Drittel auch auf und stellten die Gastgeber immer wieder vor Probleme. In der 7. Minute scheiterte Cuglietta an Celje-Goalie Heiskanen, eine Minute später fiel dann der erste Treffer, als Kevin Fink einen Abstauber über die Linie drückte (8.). Weil ein Celje-Verteidiger aber Sekunden zuvor das Tor aus seiner Verankerung holte, wurde der Treffer annulliert. Dafür gelang Ritten wenige Minuten später die hochverdiente Führung: Szypula und Cuglietta liefen auf Heiskanen zu, Szypula legte quer auf Cuglietta, der ins leere Tor einschob und danach auch gleich wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte (11.15). Dann agierten die Buam im Powerplay und schrammten mehrere Male am 2:0 vorbei, wodurch es bei der knappen Führung erstmals in die Kabinen ging.

Gleich nach Wiederbeginn hätte Szypula erhöhen können, allein vor Heiskanen machte er es aber etwas zu schwierig, schlug einen Haken zu viel und blieb so am Goalie der Gastgeber hängen (21.). Im Anschluss mussten die Rittner Buam gleich zwei Mal eine Zeitstrafe überstehen. Die Abwehr um den Saison-Debütanten Hannes Treibenreif im Tor machte das aber sehr stark, wobei sich Treibenreif mit mehreren Paraden auszeichnen konnte. In der 34. Minute hatte Graf das 2:0 auf dem Schläger, doch auch Treibenreifs Gegenüber Heiskanen zeigte bis dahin eine starke Vorstellung und parierte souverän mit dem Stock. Nach einem weiteren überstandenen Penaltykilling der Rittner Buam ging es zum zweiten Mal in die Drittelpause.

Im Schlussdrittel wollten die Buam dann die Weichen endgültig auf Sieg legen und schlugen gleich im ersten Powerplay zu, als Szypula aus halbrechter Position mit einem satten Schuss ins lange Eck traf (41.28). Im Überzahlspiel blieben die Buam auch immer wieder gefährlich, so entschärfte Heiskanen in der 51. Minute einen Hjorth-Schuss gekonnt. Celje stand nun mit dem Rücken zur Wand und riskierte alles, sodass sie schon früh Heiskanen für einen sechsten Feldspieler vom Eis nahmen. In der 57. Minute erzielte Logar auch das vermeintliche 1:2, weil Bukovecs Treibenreif aber an der Parade behinderte, wurde der Treffer zurecht aberkannt. Den Sack endgültig zu machte dann Cuglietta per Empty-Net-Tor (58.55) und die drei Punkte fuhren mit den Buam nach Hause auf den Ritten.

HK RST Pellet Celje – Rittner Buam SkyAlps 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Tore: 0:1 Cuglietta (11.15), 0:2 Szypula (41.28/PP1), 0:3 Cuglietta (58.55/EN)

