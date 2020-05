Die Abwehr wÃ¤chst: Andreas Gawlik spielt weiter fÃ¼r den DSC

Deggendorf. (PM DSC) Nach der Neuverpflichtung von Elia Ostwald und den Vertragsverlängerungen von Marcel Pfänder und Nico Wolfgramm kann der Deggendorfer SC am heutigen...

Mit Andreas Gawlik geht ein echter Deggendorfer in seine sechste Saison beim DSC.

Der mittlerweile 30-jährige Rechtsschütze kam 2015 vom EV Landshut nach Deggendorf und ist seitdem eine echte Größe in der Abwehr des DSC. Gawlik gilt als offensivstarker Verteidiger, was mehr als deutlich aus seiner Statistik hervorgeht. In 203 Spielen für den Deggendorfer SC gelangen ihm 39 Tore und 141 Vorlagen.

Im Lager des Deggendorfer SC ist man froh mit Andreas Gawlik weiterhin einen Spieler in den eigenen Reihen zu haben, der sich nicht nur zu 100% mit dem Verein identifiziert, sondern auch über viel Erfahrung verfügt.