Die â€ž9â€œ verlÃ¤ngert beim EV Landshut

Landshut. (PM EVL) Pünktlich zum Start in die Pre-Playoffs gegen die Eisbären Regensburg hat der EV Landshut für seine Fans noch eine richtig gute Nachricht auf Lager!

Stürmer Tyson McLellan hat seinen Vertrag beim EVL um ein Jahr verlängert und wird auch in der DEL2-Saison 2023/24 die Schlittschuhe für den niederbayerischen Traditionsverein schnüren.

Der wieselflinke US-Boy wechselte im vergangenen Sommer vom EHC Freiburg nach Landshut und sicherte sich mit seiner großen Spielfreude und enormen Geschwindigkeit schnell einen Platz in den Herzen der Fans. McLellan, dessen Vater Trainer der Los Angeles Kings in der National Hockey League (NHL) ist, erzielte in der zurückliegenden Hauptrunde 12 Tore und verbuchte 33 Assists. Mit diesen 45 Scorerpunkten wurde er zum zweitbesten EVL-Punktesammler hinter „Goldhelm“ Marco Pfleger.

„Ich freue mich riesig darauf, ein weiteres Jahr in Landshut zu spielen. Ich habe das Leben in der Stadt, die leidenschaftlichen Fans und die Arbeit mit meinen Teamkameraden wirklich sehr genossen. Ich bin mir sicher, dass wir uns als Mannschaft und auch ich mich als Spieler im nächsten Jahr noch weiterentwickeln werde und wir eine weitere erfolgreiche Saison haben werden“, sagte der 27-jährige Rechtsschütze nach seiner Vertragsverlängerung.

„Tyson hat in dieser Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt was in ihm steckt und seine Leistungen aus der vergangenen Saison beim EHC Freiburg nun auch beim EVL bestätigt. Seine technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie seine enorme Geschwindigkeit, machen ihn für jeden Gegner unberechenbar. Wir freuen uns sehr, dass er sich dafür entschieden hat, weiter in Landshut zu bleiben und unseren Weg mitzugehen“, erklärt Heiko Vogler.

