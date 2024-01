Die 5 besten Teams in der CS:GO-Geschichte

Anzeige Mit der Veröffentlichung von CSGO2 hat eine neue Ära im kompetitiven Counter-Strike begonnen. CS:GO ist jedoch seit vielen Jahren einer der Eckpfeiler des...

Mit der Veröffentlichung von CSGO2 hat eine neue Ära im kompetitiven Counter-Strike begonnen. CS:GO ist jedoch seit vielen Jahren einer der Eckpfeiler des Esports geblieben.

Wie früher war eine der Möglichkeiten, seine Lieblingsteams zu unterstützen ist CS2 kisten kaufen und Skins mit Teamlogos. Beim Öffnen der Kisten konnte man seltene und wertvolle Kopien von Skins auspacken, die von legendären Teams getragen wurden.

Einige Teams haben CS:GO zu neuen Höhen geführt und die Art und Weise, wie das Spiel gespielt wird, neu definiert. Indem sie die Grenzen der strategischen Innovation und des individuellen Könnens ausreizten, haben die dominierenden Teams die Messlatte für alle Wettbewerber höher gelegt.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf fünf der innovativsten Teams in der Geschichte von CS:GO. Ihr konstant hohes Leistungsniveau, ihre Turniersiege und ihr Einfluss auf das Metaspiel machen sie zu den ganz Großen. Mit langjährigen Dynastien und epischen Rivalitäten repräsentieren diese Teams das höchste Niveau von Clutch Play, Teamwork und Meisterschaft. Ihr Vermächtnis wird Counter-Strike-Spieler für die nächsten Jahre inspirieren.

NIP (2012-2014)

Bemerkenswerte Erfolge:

87-0 LAN-Map-Siegesserie

Erreichte alle ersten fünf Major-Finals in CS:GO und gewann eines davon

GeT_RiGhT #1 Spieler in den HLTV Top 20 (2013 und 2014)

Wo sollte man sonst anfangen als bei NIP? Als erstes der beiden schwedischen Teams auf dieser Liste ist die Dominanz von NIP in den Anfängen von CS:GO legendär. Mit einem Kern aus GeT_RiGhT, f0rest, Xizt und friberg erreichten sie nicht nur die ersten fünf Major-Finals, sondern gewannen auch die ESL One: Cologne 2015.

Ihre bemerkenswerteste Leistung bleibt jedoch ihre 87-Map-Siegesserie in der Anfangsphase von CS:GO. Selbst wenn G2 die 19 LAN-Map-Siegesserien von NAVI durchbricht, bleibt der Rekord von NIP bestehen. Diese historische Serie, die von 2012 bis 2013 andauerte, führte dazu, dass sie bei jedem LAN-Event triumphierten, bis zum Finale der StarSeries Season V, wo Virtus.pro mit adreN und Dosia das erste Team war, das sie entthronte.

Ihre beispiellose Dominanz verschafft ihnen Respekt und sichert ihnen einen Platz unter den Größten aller esports-Titel.

FNATIC (2015)

Bemerkenswerte Erfolge:

Gewinner von drei Majors, zwei im Jahr 2015

olofmeister wurde 2015 von HLTV zum #1 Spieler gewählt

Hat 2015 neun S-Tier-Turniere gewonnen

Trotz eines Majorsiegs und eines zweiten Platzes in den ersten beiden Jahren des Spiels markierte das Jahr 2015 den Aufstieg von fnatic zur Vormachtstellung.

Mit olofmeister, der das beste Jahr seiner Karriere ablieferte und auf Platz 1 der HLTV-Top-20 landete, war das Team mit olof, JW, flusha, pronx und KRIMZ das erste, das 2015 zwei Majors in Folge gewann. Ihre Dominanz erstreckte sich auf Siege bei der ESL One: Katowice, der ESL One: Cologne, den ersten beiden Saisons der ESL Pro League, den Dreamhack Open Tours, der FACEIT League Season 3 und den Gfinity Spring Masters.

Dieses unglaubliche Jahr festigte die Position von fnatic, indem sie ihre schwedischen Rivalen NIP besiegten und ein Vermächtnis hinterließen, über das noch heute gesprochen wird.

LG/SK (2016-2017)

Bemerkenswerte Errungenschaften:

Zweimalige Major-Siegerin im Jahr 2016

Erste nicht-europäische Major-Sieger

coldzera #1 auf HLTV in 2016 und 2017

Während fnatic im Jahr zuvor mehrere Major-Siege in Folge errungen hatte, waren es 2016 die beiden Major-Siege von LG/SK, die ein ikonisches Kapitel in der CS:GO-Geschichte aufschlugen.

Das Lineup aus FalleN, coldzera, TACO, fnx und fer, das zu Beginn des Jahres noch unter dem Namen Luminosity Gaming antrat, zeigte 2015 stetige Fortschritte, nahm an den Major-Playoffs teil und sicherte sich den zweiten Platz bei den FACEIT League Season 3 Finals. Im Jahr 2016 traten sie jedoch mit der Entschlossenheit an, sich zu beweisen.

In einem Spiel, das überwiegend von europäischen Teams dominiert wird, haben sie mit ihren Siegen in den Major-Playoffs für Aufsehen gesorgt. Vor allem der Coldzera-Sprung gegen AWP und das bemerkenswerte Comeback gegen Team Liquid haben zu ihrem Vermächtnis beigetragen.

Mit Triumphen beim MLG Columbus Major, zwei ESL One: Colognes, der IEM Sydney, zwei Spielzeiten der ESL Pro League und einer ECS innerhalb von zwei Jahren war das Team das beste in dieser Ära. Die außergewöhnlichen Leistungen von FalleN als AWPer und IGL inspirierten eine ganze Generation von Spielern.

ASTRALIS (2018-2019)

Bemerkenswerte Errungenschaften:

Drei von vier Majors in den Jahren 2018 und 2019 gewonnen

Die meisten Major-Siege eines Kerns überhaupt (vier)

Erste Intel Grand Slam-Sieger

Wenn es um Dominanz in CS:GO geht, steht Astralis an vorderster Front und übertrifft in den Köpfen der meisten Fans sogar die legendäre 87-0-Serie von NIP. Sadokist erklärte sie zu „den Besten aller Zeiten“, als sie ihren Intel Grand Slam in der ESL Pro League Season 8 gewannen, was nur der Anfang ihrer bemerkenswerten Reise war.

Mit dem Gewinn von drei aufeinanderfolgenden Majors beim FACEIT London Major 2018, der IEM Katowice 2019 und der StarLadder Berlin 2019 sowie ihrem früheren Major-Sieg bei der ELEAGUE Atlanta 2017 erzielte der Kern aus Dupreeh, Device, Xyp9x und Gla1ve, der durch Magisk noch verstärkt wurde, die meisten Major-Siege in der Geschichte von CS:GO.

Astralis hat nicht nur Counter-Strike mit seinem strategischen Utility-Einsatz und seinem kalkulierten Spielstil neu definiert, sondern auch andere Teams gezwungen, sich anzupassen und eine Ära des taktischen Gameplays geschaffen. Ihre anhaltende Dominanz scheint beispiellos zu sein und markiert eine Periode, die in der modernen Ära wohl kaum wiederholbar ist.

LIQUID (2019)

Bemerkenswerte Errungenschaften:

Gewann den Intel Grand Slam in 63 Tagen

EliGE #4 in den HLTV Top 20 im Jahr 2019, die höchste Platzierung für einen NA-Spieler überhaupt

Erstes NA-Team, das die ESL One: Cologne gewinnt

Im Jahr 2019 erreichte Team Liquid bemerkenswerte Meilensteine, die ihren Platz in der CS:GO-Geschichte festigten.

EliGE von Team Liquid sicherte sich den Intel Grand Slam in nur 63 Tagen und belegte 2019 Platz 4 der HLTV-Top-20, was die bisher höchste Platzierung eines nordamerikanischen Spielers darstellt. Außerdem waren sie das erste nordamerikanische Team, das den Sieg bei der ESL One: Cologne erringen konnte.

Wäre da nicht die Dominanz von Astralis gewesen, hätte sich Team Liquid als das beste Team des Jahres 2019 etablieren können. Trotzdem finden sie sich zu Recht auf dieser prestigeträchtigen Liste wieder.

Während der Regentschaft von Astralis war Team Liquid das zweitbeste Team der Welt. Trotz der Kritik an ihren Major-Leistungen ist es ihr bemerkenswerter Intel Grand Slam-Sieg, der ihre Exzellenz unterstreicht.

Gestärkt durch die Hinzunahme von Major-Sieger Stewie2k Ende 2018 erlebte Team Liquid im Sommer 2019 einen unaufhaltsamen Lauf, den selbst Astralis bewundert hätte.

Sie beendeten ihren Grand-Slam-Triumph in nur 63 Tagen und sicherten sich Siege bei der IEM Sydney, Dreamhack Dallas, ESL Pro League Season 9 und ESL One: Cologne. Dieser Zeitraum markierte einen noch nie dagewesenen Erfolg für CS:GO in Nordamerika, wo Team Liquid jedes größere LAN-Event dominierte.

Die Erfolge von Team Liquid, darunter ihr Triumph bei der ESL One: Cologne und ihr Status als zweites Team, das einen Grand Slam gewonnen hat, sind eine Quelle des Stolzes für ihre Region. Es mag als lila Fleck betrachtet werden, aber ihre einzigartige Leistung kann nicht geschmälert werden.

