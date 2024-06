Die #44 bleibt ein Ice Alien!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der erst 21-jährige Angreifer Giovanni Schönfeld wird kommende Saison wieder am Ratinger Sandbach für die Ice Aliens auflaufen. Giovanni hat...

Giovanni hat seine Jugend beim Krefelder EV verbracht und konnte in der letzten Spielzeit für das Ratinger Team seine erfolgreichste Saison absolvieren. Er wirkte in allen 30 Spielen inkl. Play-Offs mit und erzielte dabei 6 Treffer. Weiterhin gab er zu 14 Toren eine Vorlage und musste insgesamt 11 Minuten auf der Strafbank absitzen. Der 1,72 m große und 76 kg schwere Stürmer geht somit in seine dritte Spielzeit für die Ice Aliens!

Cheftrainer Frank Gentges lobt die Qualitäten von Giovanni und hofft auf eine wieder starke Saison seiner Nummer 44: „Giovanni setzt die Vorgaben sehr getreu um und ist somit ein sehr zuverlässiger Spieler, den man in jeder Reihe und insbesondere auch in Unterzahl zuversichtlich einsetzen kann. Dies muss er so beibehalten, aber auch daran arbeiten, offensiv mehr zu produzieren.“