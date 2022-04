Die 25 besten Eishockeyspieler aller Zeiten

Anzeige Wir haben die 25 bester Eishockeyspieler aller Zeiten auf der Grundlage ihrer durchschnittlichen Punkte pro Spiel für alle Eishockeyspieler (früher und heute), die...

Wir haben die 25 bester Eishockeyspieler aller Zeiten auf der Grundlage ihrer durchschnittlichen Punkte pro Spiel für alle Eishockeyspieler (früher und heute), die während ihrer Eishockeykarriere mehr als 500 Punkte erzielt haben, berechnet. Die Ergebnisse finden Sie unten.

25. Jaromir Jagr

Alter: 50

Berufsjahre: 1988 – präsentieren

Anzahl der Punkte: 1773

Durchschnitt pro Spiel: 1,108

Jaromir Jagr erzielte im Durchschnitt 1,108 Punkte pro Spiel, den 25. Er hat im Laufe seiner Karriere insgesamt 1733 Punkte erzielt und gilt als einer der besten Eishockeyspieler aller Zeiten, da er der zweitbeste Torschütze ist. Seine besten Jahre hatte Jagr von 1995 bis 2001, und seine umfangreiche Eishockeykarriere endete 2018.

24. Pavel Bure

Alter: 51

Berufsjahre: 1987 – 2003

Anzahl der Punkte: 779

Durchschnitt pro Spiel: 1,110

Pavel Bure, einst bekannt als die „schnellste sowjetische Erfindung seit Sputnik“, wurde in Russland geboren und 1989 in die NHL berufen. Bure hat in seiner Karriere 779 Punkte in 702 Spielen erzielt, und sein beeindruckender Punktedurchschnitt liegt bei 1,110. Er war für seine blitzschnelle Geradeauslaufgeschwindigkeit bekannt und zog sich 2003 nach einer langen und erfolgreichen Karriere zurück.

23. Gilbert Perreault

Alter: 71

Berufsjahre: 1967 – 1986

Anzahl der Punkte: 1326

Durchschnitt pro Spiel: 1,113

Gilbert Perreault, ein sanftmütiger Anführer, der den Nervenkitzel des Spiels liebte, hat in seiner Karriere 1.326 Punkte und einen Durchschnitt von 1,113 Punkten pro Spiel erzielt. Perreault, der ausschließlich für die Buffalo Sabres spielte, war in seiner Karriere von 1970 bis 1986 aktiv.

22. Bryan Trottier

Alter: 65

Berufsjahre: 1975 – 1994

Anzahl der Punkte: 1425

Durchschnitt pro Spiel: 1,114

Bryan Trottier hat eine durchschnittliche Punktzahl von 1,11 pro Spiel und spielte von 1975 bis 1994 Eishockey. Er nahm an 1.279 Spielen teil und erzielte in seiner Karriere insgesamt 1.425 Punkte.

Welche Nationalmannschaften hat Bryan Trottier verteidigt?

Im Laufe seiner Karriere hat Bryan Trottier sowohl für die kanadische als auch für die amerikanische Nationalmannschaft verteidigt.

21. Jari Kurri

Alter: 61

Berufsjahre: 1977 – 1998

Anzahl der Punkte: 1398

Durchschnitt pro Spiel: 1,118

Jari Kurri war 1980 gerade einmal 20 Jahre alt, als er begann, sich bei den Edmonton Oilers einen legendären Namen zu machen. Er hat an 1.251 Spielen teilgenommen, insgesamt 1.398 Punkte in seiner Karriere erzielt und einen Punktedurchschnitt von 1,118 pro Spiel. Kurri blieb 10 Spielzeiten und 5 Stanley-Cup-Meisterschaften lang bei den Oilers und war eine Schlüsselfigur im Team. Im Jahr 2001 wurde er als erster finnischer Spieler überhaupt in die Hall of Fame aufgenommen.

20. Denis Savard

Alter: 61

Berufsjahre: 1977 – 1998

Anzahl der Punkte: 1338

Durchschnitt pro Spiel: 1,119

Denis Savard spielte von 1980 bis 1997 und war von 2006 bis 2009 auch als angesehener Trainer für die Chicago Blackhawks tätig (für die er selbst von 1980 bis 1990 und von 1994 bis 1997 spielte). Die Blackhawks hatten die Gelegenheit, unter dem legendären Ex-Spieler zu spielen, der 1.196 Spiele absolvierte, 1.338 Punkte in seiner Karriere erzielte, einen respektablen Durchschnitt von 1,119 Punkten pro Spiel erreichte und 147 Spiele für sein karrierebestimmendes Team coachte.

19. Bernie Federko

Alter: 65

Berufsjahre: 1976 – 1990

Anzahl der Punkte: 1130

Durchschnitt pro Spiel: 1,130

Die ukrainische Eishockey-Legende hatte eine 14 Jahre lange Karriere von 1976 bis 1990, die meiste Zeit davon bei den St. Louis Blues. Er hatte eine durchschnittliche Punktzahl von 1,130 pro Spiel und bestritt genau 1000 Spiele.

18. Eric Lindros

Alter: 49

Berufsjahre: 1989 – 2007

Anzahl der Punkte: 865

Durchschnitt pro Spiel: 1,138

Eric Lindros war bekannt für seine Leidenschaft und Begeisterung für das Spiel. Diese natürliche Freude am Eishockey machte Lindros zu einem hervorragenden Spieler. Dank dieser Leidenschaft besteht Lindros‘ Statistik aus 760 gespielten Spielen, 865 erzielten Punkten und einem satten Durchschnitt von 1,138 Punkten pro Spiel.

17. Steve Yzerman

Alter: 56

Berufsjahre: 1983 – 2006

Anzahl der Punkte: 1755

Durchschnitt pro Spiel: 1,159

Steve Yzerman (seit 2010 General Manager der Tampa Bay Lightning) führte die Red Wings in seiner Karriere zu drei Stanley Cups und hält die stolze Statistik von 1.514 gespielten Spielen, 1.755 erzielten Punkten und einem starken Schnitt von 1,159 Punkten pro Spiel.

16. Pat LaFontaine

Alter: 57

Berufsjahre: 1981 – 1998

Anzahl der Punkte: 1013

Durchschnitt pro Spiel: 1,171

Pat LaFontaine, der als hart arbeitender, respektabler und zuverlässiger Spieler bekannt ist, kam am Ende seiner 17-jährigen Karriere 1998 auf 865 Spiele, 1.013 Karriere-Punkte und einen Durchschnitt von 1,171 Punkten pro Spiel.

15. Jewgeni Malkin

Alter: 35

Berufsjahre: 2003 – präsentieren

Anzahl der Punkte: 1104

Durchschnitt pro Spiel: 1,174

Der in Russland geborene Jewgeni Malkin ist aktiver Spieler der Penguins und hat in seiner Karriere insgesamt 940 Spiele bestritten und dabei 1.104 Punkte erzielt. Sein hoher Punktedurchschnitt von 1,174 Punkten pro Spiel bringt ihm Platz 14 auf dieser Liste der besten Eishockeyspieler aller Zeiten ein.

14. Dale Hawerchuk

Alter: gestorben mit 57 Jahren

Berufsjahre: 1981 – 1997

Anzahl der Punkte: 1409

Durchschnitt pro Spiel: 1,186

Dale Hawerchuk, der „bescheidene Superstar“ und NHL Hall of Famer ist 2020 verstorben, aber sein beeindruckendes Vermächtnis lebt weiter. Mit einem erstaunlichen Karrieredurchschnitt von 1,186 Punkten pro Spiel, 1.188 Spielen und 1.409 erzielten Punkten während seiner gesamten Karriere hinterließ Hawerchuk mit seiner 16-jährigen Karriere einen bleibenden Eindruck in diesem Sport.

13. Joe Sakic

Alter: 52

Berufsjahre: 1988 – 2009

Anzahl der Punkte: 1641

Durchschnitt pro Spiel: 1,191

Sakic, ein dekorierter Spieler, dessen Karriere hauptsächlich in Kanada stattfand, kann auf zwei Stanley Cups, 1.378 Spiele, 1.641 Punkte und einen Karrieredurchschnitt von 1,191 Punkten pro Spiel verweisen. Sakic, der für seine Assists und seine Fähigkeit, als Teamplayer zu denken, bekannt ist, beendete seine 20-jährige Karriere im Jahr 2009.

12. Guy Lafleur

Alter: 70

Berufsjahre: 1971 – 1991

Anzahl der Punkte: 1353

Durchschnitt pro Spiel: 1,202

Lafleur war der erste Spieler, der in sechs aufeinanderfolgenden Saisons 100 Punkte erzielte und 5 Stanley Cups sein Eigen nennen kann. Er bestritt 1.126 Spiele, erzielte in seiner 17-jährigen Karriere 1.353 Punkte und hat einen atemberaubenden Durchschnitt von 1,202 Punkten pro Spiel.

11. Phil Esposito

Alter: 80

Berufsjahre: 1961 – 1981

Anzahl der Punkte: 1590

Durchschnitt pro Spiel: 1,240

Phil Esposito, heute ein beliebter Sportmoderator, spielte 18 Spielzeiten lang in der NHL. Er war auch General Manager der New York Rangers und Mitbegründer der Tampa Bay Lightning. Seine umfangreiche Sportlerkarriere begann 1961 und endete 1981, auch wenn er immer noch im Eishockey aktiv ist.

In seiner 18-jährigen Karriere absolvierte er 1.281 Spiele, erzielte 1.590 Karriere-Punkte und einen Durchschnitt von 1,240 Punkten pro Spiel, was ihn zu einem der besten Eishockeyspieler aller Zeiten macht.

10. Kent Nilsson

Alter: 65

Berufsjahre: 1971 – 1998

Anzahl der Punkte: 686

Durchschnitt pro Spiel: 1,240

Kent Nilsson ist ein schwedischer Eishockeyspieler, der für seine Zeit bei den Calgary Flames bekannt ist. Seine Karriere war beeindruckend lang: Sie reichte von 1971 bis 1998 und ist damit eine der längsten Eishockeykarrieren aller Zeiten. In dieser 27-jährigen Karriere absolvierte er 553 Spiele in der NHL und mehrere hundert weitere in anderen internationalen Ligen. Mit 1,240 Punkten pro Spiel liegt er auf Platz 10 der besten Eishockeyspieler aller Zeiten.

9. Peter Forsberg

Alter: 48

Berufsjahre: 1989 – 2011

Anzahl der Punkte: 885

Durchschnitt pro Spiel: 1,250

Peter Forsberg ist mit einer der höchsten Durchschnittszahlen an Assists pro Spiel und einigen der besten Playoff-Statistiken der Geschichte als einer der besten Spieler der Liga bekannt. Allerdings ist er auch dafür bekannt, dass er aufgrund seines intensiven Spielstils anfällig für Verletzungen ist.

Auch wenn sein Körper den Preis dafür bezahlt hat, kann Forsberg auf einige der beeindruckendsten Eishockey-Erfolge der Geschichte zurückblicken: In seiner 22-jährigen Karriere gewann er eine olympische Goldmedaille, zwei Stanley Cups, 708 Spiele, 885 Punkte und einen Durchschnitt von 1.250 Punkten pro Spiel. Aufgrund dieser Leistungen wird er weithin als einer der besten Eishockeyspieler aller Zeiten angesehen.

Für welche Mannschaften hat Peter Forsberg in der NHL gespielt?

Peter Forsberg hat für drei NHL-Vereine gespielt, nämlich:

Colorado Avalanche;

Philadelphia Flyers;

Nashville Predators.

8. Peter Stasny

Alter: 65

Berufsjahre: 1973 – 1994

Anzahl der Punkte: 1239

Durchschnitt pro Spiel: 1,268

Peter Stasny, der erste Rookie, der jemals 100 Punkte erzielte, ist immer noch ein aktiver Spieler für die Winnipeg Jets. Er ist seit 2000 dabei und hat einen großen Teil seiner Karriere bei den Avalanche und den Blues gespielt. Stasny hat an 977 Spielen teilgenommen, im Laufe seiner Karriere 1.239 Punkte erzielt und hatte einen Durchschnitt von 1,268 Punkten pro Spiel.

7. Sidney Crosby

Alter: 34

Berufsjahre: 2003 – präsentieren

Anzahl der Punkte: 1325

Durchschnitt pro Spiel: 1,275

Sidney Crosby, ein weiterer aktiver Spieler, ist seit 1999 im Spiel. Ursprünglich spielte er für die Red Wings, doch nun spielt er seit 16 Spielzeiten für die Pittsburgh Penguins. Crosby hat zwei olympische Goldmedaillen, drei Stanley Cups, 1.039 Spiele absolviert, 1.325 Punkte erzielt und einen Durchschnittswert von 1,275.

Crosby, der 87 geboren und 05 gedraftet wurde, hat wahrscheinlich noch einige Jahre in seiner Karriere vor sich – daher ist es möglich, dass er in Zukunft andere höherrangige Spieler als bester Eishockeyspieler aller Zeiten überholen könnte.

6. Marcel Dionne

Alter: 70

Berufsjahre: 1971 – 1989

Anzahl der Punkte: 1771

Durchschnitt pro Spiel: 1,314

Marcel Dionne, eine kanadische Legende und der fünftbeste Torschütze der NHL-Geschichte, wird für seine offensiven Fähigkeiten und cleveren Manöver gelobt. Er spielte 18 Saisons in verschiedenen Teams und wurde 1992 in die Hall of Fame aufgenommen. Mit 1.348 Spielen, 1.771 Karriere-Punkten und einem Durchschnitt von 1,314 Punkten pro Spiel gehört er zu den ganz Großen und steht auf Platz 6 der Liste der besten Eishockeyspieler aller Zeiten.

5. Bobby Orr

Alter: 74

Berufsjahre: 1962 – 1978

Anzahl der Punkte: 915

Durchschnitt pro Spiel: 1,393

Bobby Orr, der regelmäßig als einer der besten Eishockeyspieler aller Zeiten gilt, hat zwei Stanley Cups gewonnen, 657 Spiele bestritten und 915 Punkte in seiner Karriere erzielt. Er spielte von 1962 bis zu seinem verdienten Ruhestand im Jahr 1979. Seine 1,393 Punkte pro Spiel bringen ihm Platz 5 auf dieser Liste ein.

4. Connor McDavid

Alter: 25

Berufsjahre: 2011 – präsentieren

Anzahl der Punkte: 574

Durchschnitt pro Spiel: 1,410

McDavid ist seit 2011 in der Liga aktiv und macht auch heute noch von sich reden. Angefangen bei den Marlboros, dann bei den Otters und jetzt bei den Oilers hat McDavid in 407 Karrierespielen 574 Punkte erzielt – und er fängt gerade erst an.

McDavid gilt als einer der besten Offensivspieler der letzten 30 Jahre und ist auch der schnellste Spieler, der in 25 Jahren 100 Punkte erzielt hat. Sein beeindruckender Durchschnitt von 1,410 Punkten pro Spiel hat ihm den vierten Platz auf der Liste der besten Eishockeyspieler aller Zeiten eingebracht und wird zweifellos auch in Zukunft durch seine Karriereentscheidungen und Erfolge beeinflusst werden.

Connor McDavid überrascht in dieser Saison weiterhin mit phänomenalen Ergebnissen. Seine Edmonton Oilers haben noch gute Chancen, die Playoffs zu erreichen. Es wird interessant sein, die Leistungen dieser und anderer Mannschaften zu beobachten.

3. Mike Bossy

Alter: 65

Berufsjahre: 1972 – 1987

Anzahl der Punkte: 1126

Durchschnitt pro Spiel: 1,497

Mike Bossy, der einzige Eishockeyspieler mit neun Saisons mit 50 Toren in Folge, bestritt von 1972 bis 1987 752 reguläre Saisonspiele, erzielte dabei 1.126 Punkte und gewann vier Stanley Cups. Die meiste Zeit verbrachte er bei den New York Islanders, und auch nach seinem Rücktritt vom Eishockey engagierte er sich weiterhin stark in der kanadischen Sportwelt.

2. Mario Lemieux

Alter: 56

Berufsjahre: 1984 – 2006

Anzahl der Punkte: 1723

Durchschnitt pro Spiel: 1,883

Mario Lumieuz, ein Kanadier, der 26 Spielzeiten (915 Spiele) bestritt, von denen er in 10 Spielen mehr als 100 Punkte erzielte, begeisterte die Welt mit seiner knallharten Comeback-Geschichte, nachdem er eine lebensverändernde Verletzung überwunden hatte. Im Laufe seiner Karriere hat er insgesamt 1.723 Punkte erzielt und hält mit einem beeindruckenden Wert von 1,883 Punkten den zweithöchsten Punktedurchschnitt aller Spieler in der Geschichte.

1. Wayne Gretzky

Alter: 61

Berufsjahre: 1984 – 1999

Anzahl der Punkte: 2857

Durchschnitt pro Spiel: 1,921

Wayne Gretzky, der die Rekorde für Tore, Assists, Punkte und 58 weitere Ligarekorde hält, wird allgemein als der größte Sportler verehrt, der jemals mit seinem hervorragenden Eishockeyspiel das Eis zierte, und hat außerdem vier Stanley Cups gewonnen.

Mit einem Durchschnitt von 1,921 Punkten pro Spiel ist er eine Klasse für sich. Er begann seine Karriere 1975 bei den Toronto Nationals und beendete seine 24-jährige Erfolgssträhne 1999 bei den New York Rangers.

Wie viele Stanley Cups hat Wayne Gretzky gewonnen?

Wayn Gretzky ist vierfacher Stanley-Cup-Sieger. Es ist ihm gelungen, in zu gewinnen:

1984;

1985;

1987;

1988.

Fazit

So sieht eine objektive Rangliste der besten Eishockeyspieler aller Zeiten aus. Wie Sie sehen können, sind sowohl legendäre Eishockeyspieler, die sich vor Jahrzehnten zurückgezogen haben, als auch aktuelle Spieler dabei. Letztere können ihre Position in dieser Rangliste noch verbessern, indem sie in den vergangenen Spielzeiten hervorragende Leistungen erbringen. Auch die laufende Saison könnte einen großen Beitrag zur Verbesserung ihrer Statistiken leisten. Sie ist in vollem Gange, also verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die Ergebnisse der interessantesten Begegnungen zu sehen. Sie können dies auf der offiziellen NHL-Website tun.

