Die #21 bleibt am Heckenweg

Limburg. (PM EGDL) Paul König hält der EG Diez-Limburg die Treue und geht damit in seine bereits sechste Spielzeit im EGDL-Trikot.

Der gebürtige Berliner hat sich längst zu einer Identifikationsfigur entwickelt, die auch künftig unter der Regie von Coach Nils Krämer auf Punktejagd gehen wird.

Der Weg des 26-jährigen in die Lahnstadt war vielseitig: Nach seiner Ausbildung im Nachwuchs der Dresdner Eislöwen zog es den Angreifer für eine Station zu den Atlanta Mad Hatters in die USPHL Premier, ehe er über die Icefighters Leipzig den Sprung zu den Rockets schaffte. Seit der Saison 2021/22 hat der Linksschütze sämtliche sportlichen Etappen des Vereins mitgestaltet – von der Oberliga Nord über die BeNeLiga und CEHL bis hin zur Regionalliga. Seine bisherige Bilanz unterstreicht diese Konstanz eindrucksvoll: Neben 84 Partien in der Oberliga (12 Tore, 19 Vorlagen) und 66 Spielen in der CEHL (13 Tore, 19 Vorlagen) drückte er vor allem der vergangenen Regionalliga-Spielzeit seinen Stempel auf. Als Assistenzkapitän verbuchte er in 19 Hauptrundenspielen starke 41 Scorerpunkte (20 Tore, 21 Assists) und legte in den Playoffs neun weitere Zähler nach. Dass er neben seinen Scorerqualitäten auch stets vollen Körpereinsatz und Emotionen zeigt, belegen seine 275 gesammelten Strafminuten.

Darüber hinaus zeichnet sich der Stürmer durch seine Zuverlässigkeit aus und fand selbst nach verletzungsbedingten Ausfällen immer wieder zu alter Form zurück. Mit seiner physischen Präsenz und seinem Teamgeist geht er auf dem Eis voran und ist dadurch zudem abseits der Eisfläche eine wichtige Stütze in der Kabine.

„Paul ist ein Spieler, der sich voll und ganz mit den Rockets identifiziert“, so die Verantwortlichen. „Er war im vergangenen Sommer der Erste, der sich für den Umbruch bereit erklärte, und hat in der abgelaufenen Saison starke Leistungen folgen lassen. In der anstehenden Spielzeit wird er erneut ein wichtiger Faktor in unserer Offensive sein und ist mit seinen mittlerweile 26 Jahren schon fast ein alter Hase in unserem jungen Team. Wir freuen uns sehr darüber, dass er das Trikot der Rockets auch weiterhin mit so viel Herzblut tragen wird.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Paul Jan König @ Elite Prospects

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