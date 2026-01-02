Die 10 spektakulärsten Spieler in der Geschichte der NHL

Anzeige

Lassen Sie uns gleich zu Beginn festhalten, dass jede solche Rangliste per Definition subjektiv ist. Schließlich handelt es sich um Kriterien, für die es keine objektive Bewertungsskala gibt. Wie lässt sich die Freude messen, die verschiedene Menschen beim Betrachten von Eishockeyspielern aus verschiedenen Epochen empfinden? Wie kann man sich vorstellen, was ein hypothetischer Bobby Hull in seinen besten Jahren leisten könnte, wenn er mit einem hypothetischen Auston Matthews von heute auf dem Eis stünde? Wie kann man die Kreativität und Schönheit, die Meister verschiedener Generationen auf dem Eis geschaffen haben, auf eine einheitliche Skala bringen? Wie kann man die Ausstrahlung und Lebendigkeit einer Person messen?

Dass der Höhepunkt der Ästhetik und Spektakularität im Eishockey ein erzieltes Tor und die damit verbundenen Emotionen sind, wird wohl niemand bestreiten. Genau aus diesem Grund dominieren in unserer Version der zehn spektakulärsten NHL-Spieler der Geschichte natürlich die Stürmer. Aber wir haben auch ein paar Zeilen für Verteidiger und Torhüter reserviert.

Ähnlich wie bei Revery Play, wo Timing, Kreativität und der richtige Moment über den Ausschlag entscheiden, lebt auch spektakuläres Eishockey von spontanen Ideen und präziser Ausführung. Genau diese Mischung macht einzelne Aktionen unvergesslich und hebt besondere Spieler deutlich vom Rest ab.

1. Pavel Datsyuk (2001-2016)

Als die NHL im vergangenen Januar in Los Angeles die hundert besten Spieler der Geschichte bekannt gab, wurde jeder Name von einer schönen Zusammenstellung der denkwürdigsten Momente in der Karriere dieser großartigen Menschen begleitet. In diesen paar Stunden flackerten natürlich Hunderte von wunderschönen und legendären Momenten über die Bildschirme. Aber niemand sonst hatte einen solchen Highlight-Clip wie Datsyuk. Als sie einen nach dem anderen ansahen, stöhnte und seufzte der Saal, als würde er sie alle zum ersten Mal sehen – so sehr sind sie bis heute unfassbar. Die Art und Weise, wie Pavel seine Gegner ausmanövrierte, sie im Eins-gegen-Eins ausspielte und vor allem, wie er Penaltyschüsse ausführte, erscheint uns bis heute wie eine Reihe von Tricks mit einem Element der optischen Täuschung. Datsyuk hatte immer eine besondere Beziehung zu den Gesetzen der Physik und Dynamik, da diese für ihn regelmäßig Ausnahmen machten. Wer sonst könnte also den ersten Platz in der Rangliste der spektakulärsten Spieler in der Geschichte der NHL einnehmen, wenn nicht der Stürmer mit dem Spitznamen „Der Zauberer“?

2. Bobby Orr (1966-1979)

Viele halten ihn bis heute für den besten Eishockeyspieler aller Zeiten, ungeachtet der kosmischen Rekorde von Wayne Gretzky und der einzigartigen Genialität von Mario Lemieux. Orr revolutionierte die Vorstellung davon, wie ein Verteidiger agieren kann und sollte. Vor seinem Erscheinen beschäftigten sich die Verteidiger hauptsächlich mit dem, was ihre Position vorschrieb – sie verteidigten. Bobbys Schnelligkeit, Technik und Reaktionsgeschwindigkeit waren so überlegen gegenüber allen seinen Zeitgenossen, dass er mehrmals pro Spiel den Puck vor seinem Tor abfangen, ihn bis zum gegnerischen Tor tragen und dabei alle fünf Gegner ausspielen und umlaufen konnte. Eishockey ist ein so teamorientierter Sport, dass die Dominanz eines einzelnen Spielers praktisch ausgeschlossen ist. Orr war in seinen besten Jahren zweifellos der dominierendste Spieler der Geschichte.

3. Alexander OVECHKIN (2005 – …)

Alexander der Große wird wahrscheinlich als der größte Showman und Rockstar seines Sports in die Annalen eingehen. Wo Ovechkin ist, ist nicht unbedingt ein Sieg, aber ein Fest und ein Karneval – auf jeden Fall. Nur wenige in der Geschichte konnten so viele Tore schießen, und sicherlich hat niemand sie mit solcher Freude und Leidenschaft gefeiert wie der Kapitän von Washington. Ovechkin liebt Feste und Vergnügungen in all ihren Ausprägungen und versteht es, sie für andere zu schaffen. Genau deshalb sind die Spiele der Capitals in fast allen Städten der NHL seit mehr als einem Jahrzehnt ausverkauft.

4. Sergei FEDOROV (1990-2009)

Der berühmte Vyacheslav Kozlov, der fast 28 Jahre lang professionell Eishockey gespielt hat, sagte, dass er sich als Mitglied der „russischen Fünfergruppe” von Detroit neben seinen großartigen Partnern wie ein Lehrling, ein Junge auf Abruf, gefühlt habe. Und wenn Igor Larionov das Gehirn dieser Fünfergruppe war, dann war Sergei Fedorov zweifellos ihr Herz und Rückgrat. Ein genialer Center, der im Eishockey absolut alles konnte. Der beste Russe, der jemals in der NHL gespielt hat. Beim Anblick des ästhetischen, berauschenden Spiels ihrer „rotflügeligen“ Reihe konnte der Zuschauer vergessen, dass seine Augen manchmal blinzeln und seine Lungen atmen mussten.

5. Jaromír Jágr (1990-…)

Wer das Spiel des großen Tschechen erst in seinen Fünfzigern gesehen hat, kann vielleicht nicht so leicht verstehen, warum er einen Platz in dieser Rangliste verdient, und zwar einen so hohen. Um Jagr angemessen würdigen zu können, musste man sein Spiel während der gesamten 90er Jahre und der ersten Hälfte der 2000er Jahre genießen. Höchste Hockeyintelligenz, Schnelligkeit, Spielübersicht, magische Hände, filigrane Technik im Umgang mit dem Puck, die Fähigkeit, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, eine verrückte Frisur und ein unwiderstehliches Lächeln – aus dieser Mischung entstand ein Spektakel, das man einfach genießen musste. Und seine fünf Torschützen-Trophäen sind nur eine formale Bestätigung dafür.

6. Paul COFFEY (1980-2001)

Seine 48 Tore in der Saison 1985-86 sind bis heute der NHL-Rekord für Verteidiger, und in der Zeile 37 (12+25) Punkte in den Playoffs 1985 ist jede der drei Zahlen ein absoluter Rekord. In unserer Rangliste steht der Gewinner von vier Stanley Cups, drei Norris Trophies und drei Canada Cups jedoch nicht wegen seiner Rekorde und Titel.

Man kann stundenlang gebannt zusehen, wie Coffey auf Schlittschuhen läuft. Genauso wie man ein nächtliches Lagerfeuer, die Brandung des Ozeans oder einen wunderschönen Sonnenuntergang betrachtet. Sein Eislaufen ist ein magisches, faszinierendes Schauspiel. Selbst heute noch, wenn er in Veteranen-Spielen antritt, beschleunigt er auf unglaubliche Geschwindigkeiten, ohne dabei sichtbare Anstrengungen zu unternehmen. Ein paar leichte Stöße – und schon fliegt er über das Eis und umfährt ein Hindernis nach dem anderen. Ihm und Bobby Orr ist es zu verdanken, dass das Konzept des offensiven Verteidigers entstanden ist und sich weiterentwickelt hat.

7. Pavel BURE (1991-2003)

Fans von Vancouver und Florida kommen bis heute in Trikots mit seinem Nachnamen zu den Spielen ihrer Mannschaften, nicht weil dieser so kurz und schön ist, sondern weil die „Russische Rakete” einen bleibenden Eindruck in ihren Herzen hinterlassen hat. Seinen Mangel an Einsatzbereitschaft vor dem eigenen Tor glich er durch seine Kreativität vor dem gegnerischen Tor mehr als aus. Für das Eishockey der 90er Jahre waren seine Geschwindigkeit und Technik vergleichbar mit denen, mit denen Connor McDavid heute die Eishockeywelt beeindruckt. Bure ist der letzte Spieler, dem es gelungen ist, in zwei aufeinanderfolgenden Saisons jeweils 60 Tore zu erzielen, und sein Durchschnitt von 0,62 Toren pro Spiel ist der fünftbeste in der Geschichte. Trotz einer Karriere, die durch Verletzungen und zahlreiche Knieoperationen erheblich verkürzt wurde, wurde er dreimal bester Torschütze der NHL und erzielte fünfmal mehr als 50 Tore pro Saison.

Dominik Hašek (1990-2008)

Wenn in einer solchen fiktiven Top Ten nur Platz für einen Torwart ist, dann kann dieser Platz niemandem außer dem „Dominator“ zustehen. Was dieser „unsterbliche Koschei“ im Tor vollbrachte, brachte Trainer und Fans fast zum Apoplexieanfall, aber letztendlich hat es noch keinen spektakuläreren Torwart im Eishockey gegeben. Hasek war bereit, den Puck so weit wie möglich vom Tor entfernt zu empfangen, sich auf dem Rücken liegend als „Schneeengel“ im Tor darzustellen und unglaubliche Paraden mit jedem Körperteil zu machen, mit dem er den Puck erreichen konnte.

9. Brett HALL (1985-2006)

Hall Jr. war der letzte reine Torjäger, der so viele Tore mit solch erstaunlicher Beständigkeit erzielte. An der Wende der 80er und 90er Jahre erzielte Brett drei Saisons in Folge mindestens 70 Tore: Seitdem hat sich niemand mehr auch nur annähernd diesem Ergebnis genähert. Aber die Spektakularität dieses Stürmers lag nicht nur in einem der schnellsten, kraftvollsten und präzisesten Schüsse in der Geschichte des Eishockeys. Hull war ebenso berühmt dafür, dass er sowohl auf dem Spielfeld als auch außerhalb davon ununterbrochen redete und damit eine ganze Flut von Emotionen bei seinen Mitspielern, Gegnern, Funktionären, Fans und Journalisten auslöste. Nicht nur einmal oder zweimal brachte Hulls Offenheit ihm Ärger ein, aber es gab in dieser Ära kaum einen anderen Spieler, dessen Äußerungen so viele Diskussionen und lebhaftes Interesse in der Öffentlichkeit hervorriefen.

10. Connor McDavid (2015 – …)

Der 20-jährige Kapitän von Edmonton ist der einzige Eishockeyspieler, den wir in unsere Rangliste aufnehmen, wenn man so will, im Voraus. Natürlich sind eineinhalb Saisons in der NHL noch lange nicht genug, um eine Bilanz seiner gerade erst begonnenen Profikarriere zu ziehen. Aber was wir bereits von dem neuen Hockey-„Nekstvan” gesehen haben, lässt kaum Zweifel daran, dass er in 15 bis 20 Jahren, wenn die Ära McDavid zu Ende geht, in einer ähnlichen Rangliste weit über dem aktuellen 10. Platz stehen wird. Dieser Stürmer vereint alles: eine fantastische Übersicht auf dem Spielfeld, die Fähigkeit, das Spiel mehrere Züge im Voraus zu lesen, wahnsinnige Geschwindigkeit und noch wahnsinnigeres Dribbling. Seine Eins-gegen-Eins-Situationen kann man sich dutzende Male in Zeitlupe ansehen – und trotzdem nicht verstehen, wie er den Puck am Torwart vorbei ins Netz schießt.

