DFEL: Memmingen ist Hauptrundenmeister – Start der Playoffs

München. (PM DEB) Die ECDC Memmingen Indians sind Hauptrundenmeisterinnen in der blossom-ic DFEL.

Am kommenden Wochenende starten die Playoff-Halbfinal-Serien der Saison 2025/2026. Die ECDC Memmingen Indians gehen als klarer Favorit in das Derby gegen den viertplatzierten ERC Ingolstadt. Im zweiten Halbfinale kommt es zum internationalen Duell zwischen den Eisbären Berlin und dem Hokiklub Budapest. Gespielt werden die Playoffs in Best-of-Three-Serien.

Halbfinale 1: Memmingen vs. Ingolstadt

Die Hauptrundenmeisterinnen aus Memmingen beendeten die reguläre Saison mit nur drei Niederlagen auf Platz eins der Tabelle. Eine dieser Niederlagen kassierten die Indians gegen den jetzigen Halbfinalgegner Ingolstadt. Die Special Teams zählen zu den großen Stärken Memmingens: Mit einer Powerplay-Quote von 13 Prozent stellen die Indians das zweitbeste Überzahlspiel der Liga, im Penalty Killing belegt das Team mit 94,7 Prozent ebenfalls Rang zwei, direkt hinter Ingolstadt (97,0 %). Offensiv ragt allen voran Theresa Knutson heraus. Die „JB Sportmanagement“-Topscorerin erzielte 34 Punkte in 24 Spielen und führt damit die ligaweite Wertung an. Insgesamt vier Spielerinnen aus Memmingen sind unter den zehn besten Scorerinnen vertreten. Darunter auch Nara Elia, die bereits in der vergangenen Saison zu den besten Torschützinnen zählte. Ingolstadt geht als Tabellenvierter in die Serie. Das Team konnte eines von sechs Hauptrundenduellen in der Verlängerung gegen Memmingen gewinnen. Offensiv führt Lokelani Antonio (22 Punkte in 23 Spielen) die Wertung von Ingolstadt an.

Halbfinale 2: Berlin vs. Budapest

Berlin geht mit Rückenwind in die Serie: Das Hauptstadtteam schloss die Hauptrunde bereits vor der Olympiapause mit zwei Siegen gegen Mannheim ab. Im direkten Vergleich konnten die Berlinerinnen fünf von sechs Hauptrundenduellen für sich entscheiden. Mit Blick auf die Special Teams liegt Berlin vor Budapest: Mit einer Powerplay-Quote von 16,1 Prozent stellen die Eisbären das beste Überzahlspiel der Liga. Auch im Penalty Killing überzeugt das Team mit 86,1 Prozent (Platz drei ligaweit). Offensiv verfügt Berlin über zwei Spielerinnen unter den Top-10-Scorerinnen der Liga. Franziska Feldmeier ist Topscorerin für Berlin mit 29 Punkten aus 24 Spielen. Als zusätzliche Verstärkung für die Playoffs stößt Nationalteamspielerin Tabea Botthof von den Mad Dogs Mannheim zu Berlin. Budapest beendete die Hauptrunde auf Platz zwei und verfügt über Offensivqualität mit gleich drei Spielerinnen unter den Top-10-Scorerinnen. Mit 32 Punkten in 22 Spielen zählt Réka Dabasi zu den gefährlichsten Offensivkräften der Saison. Seit Januar verstärkt zudem Madison Clough aus den USA das Team. In der vergangenen Saison trafen die beiden Teams ebenfalls im Halbfinale aufeinander, in dem sich Budapest mit einem Sweep durchsetzen konnte.

Auftakt-Spieltag DFEL Playoffs

28.02.2026 | 16:30 Uhr | HK Budapest – Eisbären Berlin

28.02.2026 | 17:15 Uhr | ECDC Memmingen Indians – ERC Ingolstadt

01.03.2026 | 11:45 Uhr | HK Budapest – Eisbären Berlin

01.03.2026 | 12:45 Uhr | ERC Ingolstadt – ECDC Memmingen Indians

Beginn der Finalserie ist am 21. März 2026.

Alle Spiele der Serien werden live auf RED+ übertragen. Die Ergebnisse und Spielpläne gibt es unter: https://deb-online.live/liga/damen/bundesliga/