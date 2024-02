DFEL: ERC Ingolstadt startet mit Hauptrundentitel in die Playoffs

München. (PM DEB) Die Frauen des ERC Ingolstadt sind mit 23 Siegen aus 24 Spielen, die Hauptrundenmeisterinnen der Deutschen Frauen-Eishockey Liga (DFEL) der Saison...

München. (PM DEB) Die Frauen des ERC Ingolstadt sind mit 23 Siegen aus 24 Spielen, die Hauptrundenmeisterinnen der Deutschen Frauen-Eishockey Liga (DFEL) der Saison 2023/24.

Damit verwiesen die aktuellen DEB-Pokalsiegerinnen, die amtierenden Meisterinnen des ECDC Memmingen, auf den zweiten Rang. Die Ingolstädterinnen konnten sich den Titel bereits vorzeitig am 21. Spieltag der Hauptrunde sichern.

Playoff-Halbfinale

Neben den Frauen des ERC Ingolstadt und den ECDC Memmingen Indians, haben sich außerdem auch die Mad Dogs Mannheim und die Eisbären Berlin für die Playoffs qualifiziert. Die Berlinerinnen waren zuletzt in der Saison 2020/21 bei einer K.O.-Runde der DFEL dabei – die drei anderen Teams hingegen, standen sich bereits in der Vorsaison im finalen Titelkampf gegenüber.

In den am kommenden Wochenenden startenden Playoff-Halbfinals verfügen die beiden bestplatzierten Teams der Hauptrunde aus Ingolstadt und Memmingen zunächst über Heimrecht. Der ERC empfängt am Samstag, den 1. März und Sonntag, den 3. März 2024 die Eisbären Berlin. Die Frauen des ECDC bekommen es mit den Mad Dogs Mannheim zu tun.

Die Best-of-Five-Serie der Playoff-Finals beginnt am 16. März 2024. Die DFEL-Meisterinnen werden dann spätestens am 26. März 2024 gekürt.

Kaufmännischer Leiter DEB-Ligen Panagiotis Christakakis: „Zuerst einmal gratulieren wir den Frauen des ERC Ingolstadt zum Gewinn der Hauptrundenmeisterschaft und den Teams aus Memmingen, Mannheim und Berlin zur Qualifikation für die Playoff-Halbfinals. Das hochkarätig besetzte Teilnehmerfeld verspricht in den nächsten Wochen jede Menge Spannung und Frauen-Eishockey auf Spitzenniveau.“

Auftakt DFEL Playoff-Halbfinals

02.03.2024 | 19:15 Uhr | ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin

02.03.2024 | 18:00 Uhr | ECDC Memmingen – Mad Dogs Mannheim

03.03.2024 | 12:45 Uhr | ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin

03.03.2024 | 12:30 Uhr | ECDC Memmingen – Mad Dogs Mannheim

Alle Ergebnisse, Spielpläne sowie Livestreams zu den Partien gibt es unter:

https://deb-online.live/liga/damen/bundesliga/?divisionId=14465