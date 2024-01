Dezimierter TEV unterliegt in Ulm

Miesbach. (PM TEV) Zum drittletzten Spiel der Vorrunde reiste der TEV am Freitagabend nach Ulm/Neu-Ulm zu den Devils. Mit einem Sieg würde der TEV...

Miesbach. (PM TEV) Zum drittletzten Spiel der Vorrunde reiste der TEV am Freitagabend nach Ulm/Neu-Ulm zu den Devils.

Mit einem Sieg würde der TEV einen Platz unter den ersten Vier sichern. Jedoch musste Trainer Zdenek Travnicek auf viele Stammspieler verzichten, da die Grippewelle zugeschlagen hatte. Im Tor begann Timon Ewert.

Der TEV begann erneut stark und bereits nach wenigen Sekunden hatte Thomas März bei einem Alleingang die große Möglichkeit zum 0:1, scheiterte aber knapp. Im Gegenzug trafen dann die Gäste zum 1:0. Stefan Rodrigues hatte etwas zu viel Platz und versenkte die Scheibe im Tor. Aber der TEV kam sofort zurück und nach einem starken Solo legte Christian Neuert quer für Benedikt Pölt, der in der vierten Minute zum Ausgleich traf. Die Devil gingen aber postwendend wieder durch Ludwig Danzer in Führung. Der TEV bekam gleich den nächsten Nackenschlag und Niki Meier musste wegen eines Checks in der neutralen Zone für fünf Minuten auf die Strafbank. Der TEV überstand die Unterzahl aber schadlos und in der Folge gab es weitere Strafzeiten auf beiden Seiten. Ein weiterer Treffer sollte im ersten Drittel jedoch nicht mehr fallen.

Der TEV kam stark aus der Kabine und drückte auf den Ausgleich und in der 27.Minute wurde die Mannschaft von Zdenek Travnicek belohnt. Thomas März traf zum 2:2. Doch die Hausherren hatten sofort die passende Antwort parat und bei einem 2 auf 1 Konter traf Louis Herbrik zur erneuten Führung. In der Folge war der TEV weiter überlegen, doch die Ulmer waren durch Konter stets gefährlich und so ging es mit einem 3:2 in die zweite Pause.

Das dritte Drittel begann mit einer Großchance für Ulm, doch Timon Ewert war sofort bereit und vereitelte mit einer Glanztat das 4:2. Kurz danach musste der TEV eine Unterzahlsituation überstehen und durch viel Kampfgeist konnte ein Gegentreffer verhindert werden. Rund zehn Minuten vor dem Ende gab es auf beiden Seiten einige Strafminuten, wobei Ulm in einer 4 gegen 3 Überzahl zum 4:2 durch Simon Klinger erhöhte. Im Anschluss hatte der TEV in Überzahl die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, aber die Devils verhinderten den Anschluss. Nach einem Kniecheck bekam Thomas März eine Matchstrafe, wobei das Strafmaß sehr hoch ausfiel und als Zdenek Travnicek alles auf eine Karte setzte und den Torwart vom Eis nahm, traf Stefan Rodrigues zum 5:2 Endstand.

Damit bleibt die Tabelle weiterhin eng und der TEV braucht am Sonntag gegen Amberg zwei weitere Punkte um sich das Heimrecht zu sichern. Spielbeginn ist um 18 Uhr.