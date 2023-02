Dezimierter Deggendorfer SC siegt in HÃ¶chstadt

Deggendorf. (PM DSC) Der dritte Platz ist dem Deggendorfer SC kurz vor Ende der Hauptrunde nicht mehr zu nehmen. Dennoch lieferte die dezimierte Mannschaft...

Deggendorf. (PM DSC) Der dritte Platz ist dem Deggendorfer SC kurz vor Ende der Hauptrunde nicht mehr zu nehmen.

Dennoch lieferte die dezimierte Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger am Sonntagabend vor 635 Zuschauern in Höchstadt eine tadellose Leistung ab und bezwang die heimischem Alligators mit 3:4.

Dem Deggendorfer Headcoach fehlten im Duell mit den Franken weiterhin die verletzten Thomas Pielmeier, Curtis Leinweber und Lukas Miculka, sowie krankheitsbedingt auch Yannic Bauer. Zudem liefen mit Patrik Kozlik und Jonas Stern zwei Akteure beim Playoffspiel der U20-Mannschaft auf.

Die Hausherren erwischten den besseren Start in die Partie und wirkten in den Anfangsminuten spritziger und aktiver als der DSC. Folgerichtig erzielten die Alligators in der 13. Minuten das 1:0 durch Thilo Grau. Nach diesem Treffer kamen jedoch die Deggendorfer immer besser in die Partie und lieferten noch vor der Pause die passende Antwort auf den Gegentreffer. In der 19. Minute war es Thomas Greilinger, der im Powerplay auf Zuspiel von Cheyne Matheson zum 1:1 Ausgleich traf.

Im zweiten Abschnitt erwischten dieses Mal die Deggendorfer den besseren Start und gingen in der 26. Minute in Führung. Der Puck landete im Slot beim Ondrej Pozivil, der Spiewok mit der Rückhand tunnelte. In der zweiten Hälfte des Mitteldrittels kam der DSC – auch bedingt durch einige Strafzeiten – immer weiter ins Hintertreffen. Eine dieser Überzahlmöglichkeiten nutzten die Hausherren in der 34. Minute durch Martin Kokes zum 2:2. Die weiteren Unterzahlspiele überstanden die Deggendorfer schadlos, sodass es mit dem Unentschieden in die zweite Pause ging.

Das Schlussdrittel begann mit einem Rückschlag aus Sicht des DSC. Nach einem Zuordnungsfehler in der Deggendorfer Hintermannschaft war es Anton Seewald, der in der 42. Minute einen Abpraller zum 3:2 verwertete. Doch die Deggendorfer bewiesen Moral und kamen etwa zehn Minuten vor Spielende zum Ausgleich. Erneut war es Thomas Greilinger, der freistehend im Slot zum erneuten Ausgleich traf. Kurz vor Ende der Partie ergab sich ein Powerplay für den DSC und dieses nutzte die Ehrenberger-Truppe in der 58. Minute eiskalt aus. Vor dem Tor war Cheyne Matheson eingelaufen, der ein Zuspiel von Thomas Greilinger zum 3:4 verwertete. Zwar warfen die Alligators am Ende alles in die Waagschale, doch der DSC verteidigte geschickt und brachte das Ergebnis über die Zeit.

Am kommenden Sonntag steigt für den Deggendorfer SC das letzte Spiel der Hauptrunde. Zu Gast ist die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger dann bei den Memmingen Indians.

