Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Hannover Scorpions Dezimierte Scorpions erwartet ein strammes Programm
Hannover Scorpions

Dezimierte Scorpions erwartet ein strammes Programm

22. Oktober 20251 Mins read80
Alexander Heinrich von den Hannover Scorpions - © City-Press
Mellendorf. (PM Scorpions) Fünf Spiele innerhalb von acht Tagen, das ist eine riesige Herausforderung für die Scorpions insbesondere vor dem Hintergrund der Kranken- und Verletztensituation.

Den Auftakt macht das Auswärtsspiel am Freitag um 20:00 in Leipzig, dem zwei Tage später, 26.10. 19:00 in der ARS Arena, die Begegnung gegen die Tilburg Trappers folgt. Die Niederländer haben am vergangenen Wochenende den Herner EV spektakulär mit 12:1 besiegt und sind mit Sicherheit ein herausfordernder Gegner für die Scorpions.

Die drei weiteren Spiele am 28.10. auswärts gegen Halle, am 31.10. zuhause gegen Rostock, und am 02.11. am Pferdeturm gegen die Indians, runden die Herausforderung ab.

Die Heilungs- und Genesungsprozesse der Spieler machen Fortschritte und lassen darauf hoffen, dass nach der Deutschland-Cup Pause schon wieder der eine oder andere Spieler zurückkehren kann.

„Erfreulich auch der Heilungsfortschritt der Gürtelrose bei Sahir Gill“, so Sportschef Eric Haselbacher.

Aktuell gilt jetzt die volle Konzentration nach dem Auswärtsspiel in Leipzig der Heimbegegnung gegen die Tilburg Trappers, bei der die Scorpions alles daran setzen werden, die unglückliche Niederlage vom ersten Spiel in Tilburg auszumerzen.

„Ich vertraue auf mein Team“, so Coach Kevin Gaudet, der mit dem Auftreten seiner Spieler in den letzten Trainingseinheiten durchaus zufrieden war.

Previous post Der EHC Freiburg vor einem intensiven DEL2-Wochenende

